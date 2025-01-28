«Арсенал» оспорит удаление Льюиса-Скелли, используя прецедент Фернандеша

По информации источника, «Арсенал» намерен оспорить удаление защитника Майлза Льюиса-Скелли.
Юный футболист получил от главного арбитра Майкла Оливера красную карточку в матче 23-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» за фол на Мэтте Доэрти. Арбитр VAR Даррен Инглиш поддержал решение своего коллеги, подтвердив, что нарушение правил было серьёзным.
Однако такое решение вызвало большой резонанс и резкую критику у общественности. Также Оливер подвергся оскорблениям и угрозам.
Сообщается, что одним из аргументов для отмены наказания футболисту, который лондонский клуб собирается представить апелляционной комиссии, должно стать видео похожего инцидента из матча 6-го тура между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом», когда капитан манкунианцев Бруну Фернандеш получил прямую красную карточку. В итоге Футбольная ассоциация Англии удовлетворила апелляцию МЮ и отменила санкцию.
На данный момент Льюис-Скелли должен пропустить три игры.