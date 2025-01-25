ЦСКА вышел на финальный этап оплаты долга за Эджуке

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о ходе процесса по снятию трансферного бана от ФИФА .

Ранее Telegram-канал «Первый спорт» сообщил о том, что бывший нападающий команды заплатил 3,1 млн евро за форварда , чтобы с «армейцев» сняли запрет на трансферы, по причине того, что у чилийца имелся долг перед московским клубом за самовыкуп своего контракта прошлым летом, а ЦСКА не может переводить деньги напрямую в Нидерланды.

В конце прошлой недели наконец была согласована министерством финансов Нидерландов схема платежа «Херенвену». Хочется поблагодарить президента голландского клуба, который находился в диалоге с Романом Юрьевичем, и серьёзно посодействовал в успешном решении вопроса о получении необходимых согласований для расчётов.

Накануне мы получили формальное подтверждение от банка Херенвена, выйдя на финальный этап уже непосредственной оплаты долга. И как только оставшиеся в рамках самовыкупа контракта Давилы деньги дойдут от Виктора до «Херенвена», нашими клубами вместе будет инициировано снятие бана в дисциплинарном комитете ФИФА .

При этом важно понимать, что в процессе платежа также могут возникнуть определённые нюансы и сложности (как с платящей стороны, так и со стороны банка-корреспондента), на решение которых также нужно будет время. Однако, ключевые препятствия в данном вопросе уже преодолены.

Хочется отдельно отметить и наших юристов, ежедневная работа которых делает возможным для клуба полноценное функционирование в текущее зимнее трансферное окно.