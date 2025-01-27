В ЦСКА подтвердили снятие трансферного бана, ранее наложенного ФИФА . В сообщении клуба сказано:

ПФК ЦСКА может регистрировать новичков в зимнее трансферное окно, которое открыто в РПЛ до 20 февраля.

ФИФА оперативно рассмотрела ходатайство «Херенвена» после погашения долга и уведомила РФС о снятии бана. Ранее Министерством финансов Нидерландов была согласована схема платежа «Херенвену», которая устроила все стороны процесса.

В соответствии с договоренностями между клубами, бан был снят сразу после получения «Херенвеном» денежных средств от Виктора Давилы.

Наш клуб благодарит президента «Херенвена», который серьезно посодействовал в успешном решении вопроса о получении необходимых согласований для расчетов.