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В ЦСКА подтвердили снятие трансферного бана

сегодня, 18:36

В ЦСКА подтвердили снятие трансферного бана, ранее наложенного ФИФА. В сообщении клуба сказано:

ПФК ЦСКА может регистрировать новичков в зимнее трансферное окно, которое открыто в РПЛ до 20 февраля.

ФИФА оперативно рассмотрела ходатайство «Херенвена» после погашения долга и уведомила РФС о снятии бана. Ранее Министерством финансов Нидерландов была согласована схема платежа «Херенвену», которая устроила все стороны процесса.

В соответствии с договоренностями между клубами, бан был снят сразу после получения «Херенвеном» денежных средств от Виктора Давилы.

Наш клуб благодарит президента «Херенвена», который серьезно посодействовал в успешном решении вопроса о получении необходимых согласований для расчетов.

ПФК ЦСКА, в свою очередь, ожидает последовательного подхода CAS и ФИФА по делу с «Вест Хэмом», должным нам за трансфер Николы Влашича.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:19
Это хорошо для Коняшек. Успехов им
drug01
drug01
сегодня в 19:16
Очень хорошо надо успеть приобрести игроков...
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