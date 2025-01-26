У главного тренера «Милана» и капитана команды возник конфликт после матча

1737904884

вчера, 18:21

Между главным тренером «Милана» и капитаном команды возник конфликт после матча с «Пармой» (3:2).

Сообщается, что ситуация была близка к тому, чтобы перерасти в драку, а футболистам пришлось разнимать тренера и игрока. Позже Консейсау сообщил, что он и Калабрия уже урегулировали разногласия.