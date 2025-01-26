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У главного тренера «Милана» и капитана команды возник конфликт после матча

вчера, 18:21
МиланЛоготип футбольный клуб Милан3 : 2Логотип футбольный клуб ПармаПармаМатч завершен

Между главным тренером «Милана» Сержиу Консейсау и капитаном команды Давиде Калабрией возник конфликт после матча с «Пармой» (3:2).

Сообщается, что ситуация была близка к тому, чтобы перерасти в драку, а футболистам пришлось разнимать тренера и игрока. Позже Консейсау сообщил, что он и Калабрия уже урегулировали разногласия.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 22:52
редкий случай, однако
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 19:31
Не знаю с чего взяли в Милане, что Консейсау подходит россоньери.
У Консейсау футбол больше похож на футбол Ковача.
Зря они не взяли итальянца который ставит катеначчо.
Да и вариант с Терзичем был.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 19:28
После ухода Жозе в Фенербахче, у топ-5 Лиг Европы возникла потребность в португалах )
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 19:25
Пора им на "рыбалку" :

Antikrot
Antikrot ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:18
Ибра был доволен и когда Фонсеку брали и подписывали всяких днарей типа Эмерсона.
Antikrot
Antikrot ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:16
Да да, не ту фамилию написал. Ну, информация была, что Калабрия злорадствовал после второго гола Пармы, обращаясь к Консейсао.
Вещий
Вещий
вчера в 19:16
Интересно а кто бы выиграл при мордобое....
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Antikrot (раскрыть)
вчера в 19:14
Фонсеки больше нет в Милане.
тренером взяли Сержиу Консейсау. сам Златан Ибрагимович доволен)))
Консейсау жесткий человек, Карабрия наверно, думал, что как было с Фонсекой, здесь пройдет.
со времен Капелло в Милане не было такого тренера с характером, как Консейсау.
и думаю. защитник надолго в немилости.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:49, ред.
Калабрия теперь на лавку присядет.
Тем более Уокера взяли
tht8qa4uyxy5
tht8qa4uyxy5
вчера в 18:42
Горячие парни проявили эмоции после такой концовки
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:40
Португальцы уже везде охренели, во всех лигах...
q96ctb7ezkh9
q96ctb7ezkh9
вчера в 18:28
Это ненормальное явление в команде.
Antikrot
Antikrot
вчера в 18:28, ред.
Калабрия после 2 гола Пармы сказал злорадствуя Консейсао: смотри, с..., мы второй гол пропустили из-за того, что ты меня убрал с поля и поставил вместо меня это американское полено.
А тренер в свою очередь ответил ему после свистка: без тебя с... на поле и без капитанской повязки на твоей руке команда выиграла.
Варвар7
Варвар7 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 18:28
Да ещё так обидно, в самой концовке - волей , не волей в драку полезешь...)))
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 18:23
- Вы мне ставку запороли, - кричал тренер, - я поставил, что вы проиграете.
Гость
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