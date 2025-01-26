У главного тренера «Милана» и капитана команды возник конфликт после матча

Между главным тренером «Милана» Сержиу Консейсау и капитаном команды Давиде Калабрией возник конфликт после матча с «Пармой» (3:2).
Сообщается, что ситуация была близка к тому, чтобы перерасти в драку, а футболистам пришлось разнимать тренера и игрока. Позже Консейсау сообщил, что он и Калабрия уже урегулировали разногласия.
У Консейсау футбол больше похож на футбол Ковача.
Зря они не взяли итальянца который ставит катеначчо.
Да и вариант с Терзичем был.
У Консейсау футбол больше похож на футбол Ковача.
Зря они не взяли итальянца который ставит катеначчо.
Да и вариант с Терзичем был.
https://youtu.be/dubhP18V6yI?feature=shared
тренером взяли Сержиу Консейсау. сам Златан Ибрагимович доволен)))
Консейсау жесткий человек, Карабрия наверно, думал, что как было с Фонсекой, здесь пройдет.
со времен Капелло в Милане не было такого тренера с характером, как Консейсау.
и думаю. защитник надолго в немилости.
тренером взяли Сержиу Консейсау. сам Златан Ибрагимович доволен)))
Консейсау жесткий человек, Карабрия наверно, думал, что как было с Фонсекой, здесь пройдет.
со времен Капелло в Милане не было такого тренера с характером, как Консейсау.
и думаю. защитник надолго в немилости.
Тем более Уокера взяли
Тем более Уокера взяли
А тренер в свою очередь ответил ему после свистка: без тебя с... на поле и без капитанской повязки на твоей руке команда выиграла.
А тренер в свою очередь ответил ему после свистка: без тебя с... на поле и без капитанской повязки на твоей руке команда выиграла.