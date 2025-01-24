Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Аморим разочарован бездействием МЮ в зимнее трансферное окно

вчера, 17:47

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим разочарован бездействием клуба в зимнее трансферное окно.

По информации источника, португальский специалист мог быть не осведомлён о финансовых проблемах «красных дьяволов», когда согласился занять пост их главного тренера в ноябре.

Однако источники из стана манкунианцев отрицают это и настаивают, что Амориму были предоставлены полные сведения о финансовых реалиях клуба, а также было сообщено, что прошло время, когда «Манчестер Юнайтед» мог каждое лето тратить более £ 200 млн.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Венгер, Бергкамп и Анри встретились в Лондоне
22 января Фото
«Вильярреал» за 8 минут забил четыре гола «Мальорке»
21 января
Матч английской нон-лиги отменили из-за гусиного помёта
21 января
Гренландия в следующем году может вступить в КОНКАКАФ
20 января
Коллекционер из США получил уникальную карточку Роналду
19 января Фото
Мбаппе отдал футболку юному болельщику, которого на поле задержала охрана
19 января Фото
Сортировать
Все комментарии
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 20:13, ред.
Что бы купить что то не нужное, надо продать что то не нужное
112910415
112910415
вчера в 20:08
спокойствие, только спокойствие
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:01, ред.
Аморим разочарован бездействием МЮ в зимнее трансферное окно

Главное тренера поменяли, клуб продолжит падать уволят и тебя, им главное оставаться владельцами , своими необдуманными действиями довели клуб туда где он сейчас.
P.S. я же говорил 25 процентный владелец МЮ прикрывашка Глазированных, он даже не палится у него Абонемент на Челси, а Челси заправляют Американцы, вот они сошлись в отмывании бабла, а при капитализме чтобы 1 достиг высот, 2 должен кануть в Лету
P.P.S. Скоро Апл превратится Ла Лигу, да и остальные лиги не будут так далеки
Уровень мастерства игрока ❌
Уровень его упоминания в СМИ в разном ключе ✅
shur
shur
вчера в 18:31
....для новоиспечённых тренеров опция временно закрыта ...!!!
протон
протон
вчера в 17:58
Группа Стрельцова предрешена  главный конкурент выбыл.  
STVA 1 Вам успехов.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 