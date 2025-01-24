Аморим разочарован бездействием МЮ в зимнее трансферное окно

1737730056

вчера, 17:47

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» разочарован бездействием клуба в зимнее трансферное окно.

По информации источника, португальский специалист мог быть не осведомлён о финансовых проблемах «красных дьяволов», когда согласился занять пост их главного тренера в ноябре.

Однако источники из стана манкунианцев отрицают это и настаивают, что Амориму были предоставлены полные сведения о финансовых реалиях клуба, а также было сообщено, что прошло время, когда «Манчестер Юнайтед» мог каждое лето тратить более £ 200 млн.