Аморим разочарован бездействием МЮ в зимнее трансферное окно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим разочарован бездействием клуба в зимнее трансферное окно.
По информации источника, португальский специалист мог быть не осведомлён о финансовых проблемах «красных дьяволов», когда согласился занять пост их главного тренера в ноябре.
Однако источники из стана манкунианцев отрицают это и настаивают, что Амориму были предоставлены полные сведения о финансовых реалиях клуба, а также было сообщено, что прошло время, когда «Манчестер Юнайтед» мог каждое лето тратить более £ 200 млн.
Главное тренера поменяли, клуб продолжит падать уволят и тебя, им главное оставаться владельцами , своими необдуманными действиями довели клуб туда где он сейчас.
P.S. я же говорил 25 процентный владелец МЮ прикрывашка Глазированных, он даже не палится у него Абонемент на Челси, а Челси заправляют Американцы, вот они сошлись в отмывании бабла, а при капитализме чтобы 1 достиг высот, 2 должен кануть в Лету
P.P.S. Скоро Апл превратится Ла Лигу, да и остальные лиги не будут так далеки
Уровень мастерства игрока ❌
Уровень его упоминания в СМИ в разном ключе ✅
Главное тренера поменяли, клуб продолжит падать уволят и тебя, им главное оставаться владельцами , своими необдуманными действиями довели клуб туда где он сейчас.
P.S. я же говорил 25 процентный владелец МЮ прикрывашка Глазированных, он даже не палится у него Абонемент на Челси, а Челси заправляют Американцы, вот они сошлись в отмывании бабла, а при капитализме чтобы 1 достиг высот, 2 должен кануть в Лету
P.P.S. Скоро Апл превратится Ла Лигу, да и остальные лиги не будут так далеки
Уровень мастерства игрока ❌
Уровень его упоминания в СМИ в разном ключе ✅