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Клуб из второго дивизиона сенсационно выбил «Лилль» из Кубка Франции

вчера, 23:26

«Лилль» уступил «Дюнкерку» в матче 1/8 финала Кубка Франции (1:1, 4:5 по пенальти).

На 85-й минуте хозяева поля повели усилиями Андре Гомеша. Гости отыгрались на 90+6-й — гол забил Кай Теджан. В серии одинадцатиметровых у «Лилля» свою попытку не смог реализовать Александру Рибейро, Арнольд Харальдссон и Бенжамин Андре, а у гостей — Гаэтан Куртет и Энцо Бардели.

В параллельном матче «Брест» победил в гостях «Труа» — 2:1.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:17
болельщики Дюнкерка лет 20 будут гордиться !
Датак
Датак
сегодня в 01:08
О,я смотрел последние 10 минут матче и серию пенальти)
Фантастический провал лилля)или самый гандиозный слив матча)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:11
Лилль подвёл своих болельщиков. Теперь ПСЖ ничто не помешает выиграть кубок))) разве что дюнкерк
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:04
Дворовые команды.
Вылет.
матос
матос
вчера в 23:51
Вот тебе, Лилль, и Юрьев день :-)
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:32
Для Франции это действительно сенсация...
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