Клуб из второго дивизиона сенсационно выбил «Лилль» из Кубка Франции

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вчера, 23:26

«Лилль» уступил «Дюнкерку» в матче 1/8 финала Кубка Франции (1:1, 4:5 по пенальти).

На 85-й минуте хозяева поля повели усилиями Андре Гомеша. Гости отыгрались на 90+6-й — гол забил Кай Теджан. В серии одинадцатиметровых у «Лилля» свою попытку не смог реализовать Александру Рибейро, Арнольд Харальдссон и Бенжамин Андре, а у гостей — Гаэтан Куртет и Энцо Бардели.

В параллельном матче «Брест» победил в гостях «Труа» — 2:1.