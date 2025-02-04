Клуб из второго дивизиона сенсационно выбил «Лилль» из Кубка Франции

«Лилль» уступил «Дюнкерку» в матче 1/8 финала Кубка Франции (1:1, 4:5 по пенальти).
На 85-й минуте хозяева поля повели усилиями Андре Гомеша. Гости отыгрались на 90+6-й — гол забил Кай Теджан. В серии одинадцатиметровых у «Лилля» свою попытку не смог реализовать Александру Рибейро, Арнольд Харальдссон и Бенжамин Андре, а у гостей — Гаэтан Куртет и Энцо Бардели.
В параллельном матче «Брест» победил в гостях «Труа» — 2:1.
Фантастический провал лилля)или самый гандиозный слив матча)
Фантастический провал лилля)или самый гандиозный слив матча)
Вылет.
Вылет.