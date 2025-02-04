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Лидерство «Наполи» и «Баварии». Итоги тура в лигах топ-5

сегодня, 01:30

В АПЛ лидировать продолжает «Ливерпуль» (56 очков), на 2-м месте «Арсенал» (50 баллов), на 3-й строчке «Ноттингем Форест» (47 очков), топ-4 замыкает «Челси» (43 балла). В нижней части таблицы находятся «Лестер» (17 очков), «Ипсвич» (16 пунктов) и «Саутгемптон» (9 пунктов).

Лидерство «Наполи» и «Баварии». Итоги тура в лигах топ-5

В Ла Лиге «Реал» возглавляет таблицу (49 очков), на 2-й строчке «Атлетико» (48 баллов), «Барселона» на 3-м месте (45 очков), на 4-й позиции «Атлетик» (41 пункт). Замыкают таблицу «Алавес» (21 пункт), «Валенсия» (19 очков) и «Вальядолид» (15 пунктов).

Лидерство «Наполи» и «Баварии». Итоги тура в лигах топ-5

В Серии А на 1-м месте «Наполи» (54 очка), в группе лидеров идут «Интер» (51 пункт), «Аталанта» (47 очков) и «Лацио» (42 балла). Замыкают таблицу «Парма», «Венеция» и «Монца» (20, 16 и 13 баллов соответственно).

Лидерство «Наполи» и «Баварии». Итоги тура в лигах топ-5

В Бундеслиге лидирует «Бавария» (51 пункт), в группе преследователей мюнхенцев идут «Байер», «Айнтрахт» и «РБ Лейпциг» (45, 38 и 33 пункта соответственно). В нижней части таблицы расположились «Хайденхайм» (14 очков), «Хольштайн» (12 баллов) и «Бохум» (10 пунктов).

Лидерство «Наполи» и «Баварии». Итоги тура в лигах топ-5

ПСЖ возглавляет таблицу Лиги 1 (50 очков), на 2-м месте «Марсель» (40 баллов), на 3-й строчке «Монако» (37 очков), топ-4 замыкает «Лилль» (35 баллов). В нижней части таблицы находятся «Сент-Этьен» (18 очков), «Монпелье» (15 баллов) и «Гавр» (14 очков).

Лидерство «Наполи» и «Баварии». Итоги тура в лигах топ-5

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 15:44
А я и не спорю!Сказал это с сарказмом)
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 13:32
У них никто не спрашивает, как и Барселону, которая раз за разом дома уступала.... для интриги)
Dauletbek
Dauletbek ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 13:03
АПЛ это трэш-метал, грув-метал, black-metal... Бундеслига - hard rock, heavy metal, industrial metal. Серия А - doom-gotic metal. Лига 1 - шансон. Ла Лига - попса или виды легкого рока..)))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:21
Байер надеюсь своё последнее слово ещё не сказал.
Атлетико должны поднажать.
С лягушатниками всё понятно, вторая лига многих чемпов....)
АПЛ это отдельная песня, тяжёлый, футбольный рок...)
Италия... В сравнении с АПЛ - попса...))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:10
Порадовали Реал и Барселона. Остальные так себе)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:44
Испанское трио грандов, ох как ещё " пободаються"...
hc7mug8knz72
hc7mug8knz72
сегодня в 07:31
Заруба Неаполя с Интером на финише интересная будет
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:20
Реал в этом туре сделал всё чтобы сохранить интригу)))
ssspartak
ssspartak
сегодня в 05:53
У Наполи "такое себе" лидерство.
ABir
ABir
сегодня в 05:49
Самый комфортный отрыв от преследователей у ПСЖ в чемпионате Франции, даже в отсутствии Мбаппе.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:49
Всё ещё впереди... отрыва практически нигде нет... может быть за исключением ПСЖ...
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