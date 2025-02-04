Лидерство «Наполи» и «Баварии». Итоги тура в лигах топ-5

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сегодня, 01:30

В АПЛ лидировать продолжает «Ливерпуль» (56 очков), на 2-м месте «Арсенал» (50 баллов), на 3-й строчке «Ноттингем Форест» (47 очков), топ-4 замыкает «Челси» (43 балла). В нижней части таблицы находятся «Лестер» (17 очков), «Ипсвич» (16 пунктов) и «Саутгемптон» (9 пунктов).

В Ла Лиге «Реал» возглавляет таблицу (49 очков), на 2-й строчке «Атлетико» (48 баллов), «Барселона» на 3-м месте (45 очков), на 4-й позиции «Атлетик» (41 пункт). Замыкают таблицу «Алавес» (21 пункт), «Валенсия» (19 очков) и «Вальядолид» (15 пунктов).

В Серии А на 1-м месте «Наполи» (54 очка), в группе лидеров идут «Интер» (51 пункт), «Аталанта» (47 очков) и «Лацио» (42 балла). Замыкают таблицу «Парма», «Венеция» и «Монца» (20, 16 и 13 баллов соответственно).

В Бундеслиге лидирует «Бавария» (51 пункт), в группе преследователей мюнхенцев идут «Байер», «Айнтрахт» и «РБ Лейпциг» (45, 38 и 33 пункта соответственно). В нижней части таблицы расположились «Хайденхайм» (14 очков), «Хольштайн» (12 баллов) и «Бохум» (10 пунктов).