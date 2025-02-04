«Зенит» в серии пенальти обыграл ЦСКА в матче Зимнего кубка РПЛ

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вчера, 21:33

«Зенит» обыграл ЦСКА в матче группового этапа Зимнего кубка РПЛ .

На 49-й минуте первый гол в игре забил защитник «Зенита» Дуглас Сантос. На 57-й минуте Матвей Кисляк сравнял счёт. На 88-й минуте Артём Шуманский вывел ЦСКА вперёд. В дополнительное ко второму тайму время форвард «Зенита» Александр Соболев сравнял счёт.

Игра перешла в серию пенальти, где удача была на стороне «Зенита» — 4:1.