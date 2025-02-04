«Зенит» в серии пенальти обыграл ЦСКА в матче Зимнего кубка РПЛ

«Зенит» обыграл ЦСКА в матче группового этапа Зимнего кубка РПЛ.
На 49-й минуте первый гол в игре забил защитник «Зенита» Дуглас Сантос. На 57-й минуте Матвей Кисляк сравнял счёт. На 88-й минуте Артём Шуманский вывел ЦСКА вперёд. В дополнительное ко второму тайму время форвард «Зенита» Александр Соболев сравнял счёт.
Игра перешла в серию пенальти, где удача была на стороне «Зенита» — 4:1.
Гол Кисляка получился симпатичным, но как мне показалось, мяч попал ему не на подъем, от этого, целеноправленным удар не вышел, но в ворота влетел, и чем-то, напомнил мне гол З.Зидана в финале ЛЧ против Байера. Игра ЦСКА постепенно меняется, становится более энергичной, живой, но всё еще осторожной и выжидательной...
Об игре Зенита- ничего нового сказать не могу. Ничего не увидел, супер или сверхестественного, кроме, разве что нового дорогого игрока... А так -всё тоже самое. И уже даже Семак не надеялся на ничью, но спас Соболев, за которого я рад. Отличный гол- таранного форварда!!! Правда, сегодня я не хотел, чтобы он забивал, но он же меня не спрашивал.))) Армейцам не расстраиваться. Победу вы упустили, хотя были к ней очень близки...
Но победы придут, вот увидите!!!!!!!
Гол Кисляка получился симпатичным, но как мне показалось, мяч попал ему не на подъем, от этого, целеноправленным удар не вышел, но в ворота влетел, и чем-то, напомнил мне гол З.Зидана в финале ЛЧ против Байера. Игра ЦСКА постепенно меняется, становится более энергичной, живой, но всё еще осторожной и выжидательной...
Об игре Зенита- ничего нового сказать не могу. Ничего не увидел, супер или сверхестественного, кроме, разве что нового дорогого игрока... А так -всё тоже самое. И уже даже Семак не надеялся на ничью, но спас Соболев, за которого я рад. Отличный гол- таранного форварда!!! Правда, сегодня я не хотел, чтобы он забивал, но он же меня не спрашивал.))) Армейцам не расстраиваться. Победу вы упустили, хотя были к ней очень близки...
Но победы придут, вот увидите!!!!!!!