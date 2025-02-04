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«Зенит» в серии пенальти обыграл ЦСКА в матче Зимнего кубка РПЛ

вчера, 21:33
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился после серии пенальти

«Зенит» обыграл ЦСКА в матче группового этапа Зимнего кубка РПЛ.

На 49-й минуте первый гол в игре забил защитник «Зенита» Дуглас Сантос. На 57-й минуте Матвей Кисляк сравнял счёт. На 88-й минуте Артём Шуманский вывел ЦСКА вперёд. В дополнительное ко второму тайму время форвард «Зенита» Александр Соболев сравнял счёт.

Игра перешла в серию пенальти, где удача была на стороне «Зенита» — 4:1.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:37
армейцы хорошо смотрелись !
z46xjuu8rceh
z46xjuu8rceh
сегодня в 05:09
Пока Зенит абсолютно не впечатляет.
djo11
djo11
сегодня в 02:58
в ЦСКА меняются тренеры,схемы,игроки но одна главная проблема как была,так и осталась! это потеря очков, в матчах которые вроде бы сложились и победа почти в кармане,но нет же, в концовке начинается что то не мыслимое, толи тренеры дают такие установки,толи игроки сами по себе начинают так тупить! команда вроде бы игравшая в неплохой футбол весь матч, в конце,вместо того что бы пытаться развить успех,тупо бросают игру и начинают удерживать счет и обязательно ошибаются и пропускают! я даже не могу подсчитать количество потерянных очков,в последних двух чемпионатах! ведь если бы не это,то команда могла бы быть совершенно на других местах,вместо того что бы два сезона,тупо сидеть на 6-м месте!
ABir
ABir
сегодня в 00:42
Пробитие пенальти коням надо подтянуть, нужны отдельные тренировки.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:42
    Вещий
    Вещий
    вчера в 22:25
    Зенит с победой... хотя очень натруженная...
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 22:23, ред.
    Игра как игра, ничего необычного или нового. Первые два гола порадовали: иногда, оказывается, можем. Жаль, что только иногда. Комментировать игру команд в общем и игроков в отдельности нет смысла. Подготовительный период, поэтому рука с гусиным пером не поднимается, чтобы критиковать кого-либо или что-либо.. Да и чернила закончились; надо купить при случае до начала чемпионата. Ещё накритикуемся, всё впереди.
    CSKA2012
    CSKA2012
    вчера в 22:15
    Зенит не может, Черданцев отлижет )
    Futurista
    Futurista ответ magnum3000 (раскрыть)
    вчера в 22:12
    Легенда Зенита уже в принципе)...
    Capral
    Capral
    вчера в 21:47, ред.
    Болел за ЦСКА, и очень огорчен такому исходу. Ничего особенного в игре Зенита не увидел, ничего нового или оригинального. Не хочу повторять Черданцева, но гол Зенитa- не за счет тренерской мысли, а исключительно индивидуально. А вот ошибки армейских защитников- были комплексными!!! Недопустимо, так легко давать сопернику такой коридор вдоль штрафной и падать в разные стороны!!! Где игровая дисциплина?!

    Гол Кисляка получился симпатичным, но как мне показалось, мяч попал ему не на подъем, от этого, целеноправленным удар не вышел, но в ворота влетел, и чем-то, напомнил мне гол З.Зидана в финале ЛЧ против Байера. Игра ЦСКА постепенно меняется, становится более энергичной, живой, но всё еще осторожной и выжидательной...

    Об игре Зенита- ничего нового сказать не могу. Ничего не увидел, супер или сверхестественного, кроме, разве что нового дорогого игрока... А так -всё тоже самое. И уже даже Семак не надеялся на ничью, но спас Соболев, за которого я рад. Отличный гол- таранного форварда!!! Правда, сегодня я не хотел, чтобы он забивал, но он же меня не спрашивал.))) Армейцам не расстраиваться. Победу вы упустили, хотя были к ней очень близки...

    Но победы придут, вот увидите!!!!!!!
    lotsman
    lotsman
    вчера в 21:45
    Второй гол Армейцев на совести судьи.
    magnum3000
    magnum3000
    вчера в 21:43
    Соболев за секунду до свистка сделал результат. Кстати это его 3 гол в 3 товарняках. :)))
    Bolshoy
    Bolshoy ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 21:39
    Обидное? Детский сад... Все настроение испортили на ночь глядя, обормоты...
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 21:37
    Обидное поражение, Кисляк красава, Торопу не унывать.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 21:35
    Чердак тот еще клоун))) До сих пор лижет Газпрому)
    "Зенит проигрывает потому что не хотел выигрывать, иначе Семак выпустил бы сильных игроков))))
    Адамов прыгает с больной ноги и отражает пенальти")))
    ..........
    magnum3000
    magnum3000
    вчера в 21:35
    Зенит с победой. Игра смотрелась. Осадочек остался от судейства.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 21:34
    Обидно конечно упустили победу армейцы, а дальше уже лотерея.
    Кисляк такую красоту сотворил, БРАВО!)))
    Гость
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