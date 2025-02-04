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«Краснодар» в меньшинстве обыграл «Динамо» в матче Зимнего кубка РПЛ

вчера, 16:52
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Краснодар» одержал победу над московским «Динамо» в матче группового этапа Зимнего кубка РПЛ (1:0).

На 56-й минуте «быки» остались в меньшинстве — красную карточку получил Тормена. Гол на 61-й забил Джон Кордоба.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 20:09
А еще там забавный гол был Смолова со своей половины поля, но удар был уже после свистка. В это время болтала девка, которая всех раздражает и не дает футбол нормально посмотреть. Операторы показали пару кадров Смолова и Лунева, машущих и улыбающихся друг другу и картинка ушла в студию. Зачем так делать? И комментаторы ясное дело забили на этот удар, так как момент уже прошел давно
TheBoLt
TheBoLt ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:02
Я бы судью винил, здесь Тормена мстил. Я конечно за фейр плей и осуждаю всячески месть на поле, но за пару минут было совершено несколько фолов на игроках Краснодара, а судья позволял Динамовцам продолжать играть. С Торменой это кстати не первый раз, когда режим мести включается. В этом сезоне он уже был удален за подобное. Если к Тормене вопрос простой, в пылу борьбы легко пересечь черту, то судья здесь явно "наиграл" бы на отстранение от матчей на пару туров. И потасовка тоже вследствие непрофессионализма судьи произошла. Там Личка сразу чуть ли не двумя ногами на поле выбежал, горчичником можно было его остудить и развернуться с красной к Тормене. Потасовки бы не было, все боялись бы попасть под горячую руку
Capral
Capral ответ magnum3000 (раскрыть)
вчера в 19:27
Ага. А сколько у быков моментов было не считали, сколько втроем выходило игроков Краснодара на одного защитника соперника, тоже не видели? Поэтому я и говорю: последние 20мин., как и весь второй тайм- превратился в пацанский футбол без обороны, в бей беги...

Желаю здравствовать.
magnum3000
magnum3000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:23
Зато за эти 20 минут я увидел, что Динамо могли не то что сравнять, а победить в этом матче. Но им не повезло, стопроцентные моменты не использовали.
Capral
Capral ответ magnum3000 (раскрыть)
вчера в 19:13
Последние 20мин? А смотреть надо всю игру...
magnum3000
magnum3000
вчера в 19:03
Смотрел только последние минут 20. Динамо обстреляли все штанги. Много было опасных моментов у ворот быков. Счёт мне кажется был не по игре.
Capral
Capral
вчера в 18:41
    d_haus
    d_haus
    вчера в 18:29
    Краснодар с победой! Старались, сражались!
    Судья, конечно бесполезный. Довёл до того, что страсти накалились.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 17:55
    Перед матчем думал будет немало голов!Ошибся)))
    Leki_chelsea
    Leki_chelsea
    вчера в 17:54
    Почему гол отменили я так и не понял . А так краснодар резкие были... Динамо слишком усташие были. Моментов было много. Но мне не нравиться медленный футбол
    баск
    баск
    вчера в 17:43
    Ежели кому интересно- немного клубных новостей из Динамо:

    1.Личка и Окишор независимо друг от друга сообщили, что команда простила
    Битело и не держит на него зла за то, что пока все ковырялись в песке на тяжёлом катарском сборе, он грел пузо на пляже;

    2.Видимо, удалось всё же договориться с Ланусом по правому дефу Касересу,
    на следующей неделе ждём его, так что погоня за локовским Сильяновым больше
    не актуальна;

    3.Продолжает активно булькать тема прихода в Динамо Глебова, остались лишь
    некоторые шероховатости по траншам оплаты..
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 17:33
    Оно и понятно было - Краснодар на пару яшинских кепок выше Динамо!
    Ев17
    Ев17 ответ баск (раскрыть)
    вчера в 17:24
    а для капитана нашего это естественное состояние, столб изображать
    lotsman
    lotsman ответ баск (раскрыть)
    вчера в 17:22
    Кстати, как мне показалось, бьющий по воротам в офсайде не был.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 17:21
    Быков с победой! Ждём выход на поле Армейцев и Зенит.)
    баск
    баск
    вчера в 17:20
    Несмотря на поражение, игра Динамо для данного этапа подготовки оставила неплохое впечатление.

    Были и подходы, и хорошие моменты, и пара штанг, и забитая ответка
    (отменённая из-за копеечного офсайда).
    Негатива капнул разве что капитан, которого Кордоба, забивая свой гол,
    обыграл как стойку.

    Ну и Окишор тоже заслужил от ТШ на орехи.
    Витька сегодня получил времени целый тайм, но употребил его во многом
    на самолюбование и попытки выписывать технические кренделя, вследствие
    чего отыграл по принципу "ни слова в простоте".

    Несколько удивил продолжающийся в этом межсезонье эксперимент Лички
    по переделыванию Смелова в центрзаща, хотя специальность парня- опорник,
    для Динамо не лишняя.
    Что из этого получится, ещё увидим..

    Матч омрачился необъяснимым действием Тормены во втором тайме-
    его страшненькая накладка в эпизоде против Бокова, причём в середине поля, могла испортить Бокову карьеру. Зачем так делать, спрашивается, турнир товарняцкий, можно было бы и поберечь друг друга..

    Краснодару спасибо за игру, готовимся к рестарту сезона дальше.
    Capral
    Capral
    вчера в 17:11
    Обычно, я не смотрю подобные турниры, но в этот раз решил посмотреть. Сразу хочу сказать- судья матча бездарность, и ему не место в футболе!!!!!!! Именно его либерализм довел до конфликта и удаления в стане Краснодара!!! Маричаль, который в принципе неплохо провел 2-й тайм, должен был удаляться за две ЖК в самом начала тайма, когда дважды, в течении одной минуты грубо нарушал правила на Кордобе!!! Судья демонстративно "незамечал" мелких фоолов и грубостей у ростовщиков, зато, сразу же наказывал за побные действия Краснодар.

    Если непосредственно об игре, то выделить стоит лишь 1-й тайм, когда команды играли в относительно основных составах и можно разделить тайм на две половины- удачные с той или иной стороны. Второй тайм- больше сумбурный, с молодежными составами, с множеством голевых моментов, что конечно свидетельствует о качестве игры, а точнее сказать- об его отсутствии...

    К Чести Краснодара стоит отметить, что он и после удаления играл также вдохновенно, технично и красиво, и даже забил победный мяч!!! Конечно, как и ожидалось, игра получилась нервной и напряженной, ведь банкиры помнили- кто лишил их чемпионства... Если рассматривать игру с точки зрения красоты и эстетики, то на фоне воздушного, легкого и комбинационного Краснодара, их соперник- смотрелся убого и предсказуемо...

    Всегда мне нравился эффектный футбол быков и в частности Мусаева, но в организвции игры, в грамотности построений, Мусаеву надо еще много потрудиться. Красивая игра радует глаз, но не всегда она приносит результат. До сих пор не понимаю- зачем брали Козлова и Смолова?! Козлов не диспетчер- это не его. Он должен моторить игру, разгонять атаку, а вести игру должен Эдик.

    Вот пожалуй и всё. Могу поздравить Краснодар с победой, и с удовольствием это делаю!!!!!!! Команда проявила выдержку, мужество и волю к победе, остальное- частности, о которых, правда, забывать тоже не следует...)))
    sihafazatron
    sihafazatron ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 17:02
    и при этом неоправданная
    lotsman
    lotsman
    вчера в 17:00
    В принципе Динамо, по игре, выглядел лучше Краснодара. Точнее и острее передачи, быстрый проход середины поля, выход в голевую позицию иии пук. В штрафной соперника Динамо начинал непонятные действия, как буд то впервые мячик увидели.) А Тормена негодяй конечно, это бесспорно.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 17:00
    это даже не грубость а подлая жестокость
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 16:53
    Краснодар с победой! Но Тормена негодяй конечно, вроде товарняк, зачем же такая грубость??? Звездюлей ему дать надо бы!
    Гость
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