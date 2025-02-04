«Краснодар» в меньшинстве обыграл «Динамо» в матче Зимнего кубка РПЛ

«Краснодар» одержал победу над московским «Динамо» в матче группового этапа Зимнего кубка РПЛ (1:0).
На 56-й минуте «быки» остались в меньшинстве — красную карточку получил Тормена. Гол на 61-й забил Джон Кордоба.
«Краснодар» одержал победу над московским «Динамо» в матче группового этапа Зимнего кубка РПЛ (1:0).
На 56-й минуте «быки» остались в меньшинстве — красную карточку получил Тормена. Гол на 61-й забил Джон Кордоба.
Если непосредственно об игре, то выделить стоит лишь 1-й тайм, когда команды играли в относительно основных составах и можно разделить тайм на две половины- удачные с той или иной стороны. Второй тайм- больше сумбурный, с молодежными составами, с множеством голевых моментов, что конечно свидетельствует о качестве игры, а точнее сказать- об его отсутствии...
К Чести Краснодара стоит отметить, что он и после удаления играл также вдохновенно, технично и красиво, и даже забил победный мяч!!! Конечно, как и ожидалось, игра получилась нервной и напряженной, ведь банкиры помнили- кто лишил их чемпионства... Если рассматривать игру с точки зрения красоты и эстетики, то на фоне воздушного, легкого и комбинационного Краснодара, их соперник- смотрелся убого и предсказуемо...
Всегда мне нравился эффектный футбол быков и в частности Мусаева, но в организвции игры, в грамотности построений, Мусаеву надо еще много потрудиться. Красивая игра радует глаз, но не всегда она приносит результат. До сих пор не понимаю- зачем брали Козлова и Смолова?! Козлов не диспетчер- это не его. Он должен моторить игру, разгонять атаку, а вести игру должен Эдик.
Вот пожалуй и всё. Могу поздравить Краснодар с победой, и с удовольствием это делаю!!!!!!! Команда проявила выдержку, мужество и волю к победе, остальное- частности, о которых, правда, забывать тоже не следует...)))
Если непосредственно об игре, то выделить стоит лишь 1-й тайм, когда команды играли в относительно основных составах и можно разделить тайм на две половины- удачные с той или иной стороны. Второй тайм- больше сумбурный, с молодежными составами, с множеством голевых моментов, что конечно свидетельствует о качестве игры, а точнее сказать- об его отсутствии...
К Чести Краснодара стоит отметить, что он и после удаления играл также вдохновенно, технично и красиво, и даже забил победный мяч!!! Конечно, как и ожидалось, игра получилась нервной и напряженной, ведь банкиры помнили- кто лишил их чемпионства... Если рассматривать игру с точки зрения красоты и эстетики, то на фоне воздушного, легкого и комбинационного Краснодара, их соперник- смотрелся убого и предсказуемо...
Всегда мне нравился эффектный футбол быков и в частности Мусаева, но в организвции игры, в грамотности построений, Мусаеву надо еще много потрудиться. Красивая игра радует глаз, но не всегда она приносит результат. До сих пор не понимаю- зачем брали Козлова и Смолова?! Козлов не диспетчер- это не его. Он должен моторить игру, разгонять атаку, а вести игру должен Эдик.
Вот пожалуй и всё. Могу поздравить Краснодар с победой, и с удовольствием это делаю!!!!!!! Команда проявила выдержку, мужество и волю к победе, остальное- частности, о которых, правда, забывать тоже не следует...)))
Были и подходы, и хорошие моменты, и пара штанг, и забитая ответка
(отменённая из-за копеечного офсайда).
Негатива капнул разве что капитан, которого Кордоба, забивая свой гол,
обыграл как стойку.
Ну и Окишор тоже заслужил от ТШ на орехи.
Витька сегодня получил времени целый тайм, но употребил его во многом
на самолюбование и попытки выписывать технические кренделя, вследствие
чего отыграл по принципу "ни слова в простоте".
Несколько удивил продолжающийся в этом межсезонье эксперимент Лички
по переделыванию Смелова в центрзаща, хотя специальность парня- опорник,
для Динамо не лишняя.
Что из этого получится, ещё увидим..
Матч омрачился необъяснимым действием Тормены во втором тайме-
его страшненькая накладка в эпизоде против Бокова, причём в середине поля, могла испортить Бокову карьеру. Зачем так делать, спрашивается, турнир товарняцкий, можно было бы и поберечь друг друга..
Краснодару спасибо за игру, готовимся к рестарту сезона дальше.
Были и подходы, и хорошие моменты, и пара штанг, и забитая ответка
(отменённая из-за копеечного офсайда).
Негатива капнул разве что капитан, которого Кордоба, забивая свой гол,
обыграл как стойку.
Ну и Окишор тоже заслужил от ТШ на орехи.
Витька сегодня получил времени целый тайм, но употребил его во многом
на самолюбование и попытки выписывать технические кренделя, вследствие
чего отыграл по принципу "ни слова в простоте".
Несколько удивил продолжающийся в этом межсезонье эксперимент Лички
по переделыванию Смелова в центрзаща, хотя специальность парня- опорник,
для Динамо не лишняя.
Что из этого получится, ещё увидим..
Матч омрачился необъяснимым действием Тормены во втором тайме-
его страшненькая накладка в эпизоде против Бокова, причём в середине поля, могла испортить Бокову карьеру. Зачем так делать, спрашивается, турнир товарняцкий, можно было бы и поберечь друг друга..
Краснодару спасибо за игру, готовимся к рестарту сезона дальше.