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IFAB обсудит тестирование системы тренерских запросов в марте

вчера, 23:35

Система FVS, позволяющая тренерам запрашивать видеоповторы, была впервые представлена ​​на женских чемпионатах мира среди игроков до 17 и 20 лет.

Сообщалось, что ФИФА хочет продолжить тестирование системы как альтернативы ВАР, а IFAB считает нововведение экономически эффективной альтернативой.

Вопросы испытаний системы тренерских запросов будут рассмотрены на ежегодном собрании в Белфасте 1 марта.

Члены IFAB обсудят прогресс ФИФА в разработке системы FVS и других текущих тестов, в частности, направленных на сокращение времени, затрачиваемого на расследование инцидентов и мониторинг поведения участников матча.

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Перевод с theifab.com
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протон
протон
вчера в 23:42
Давно пора. ВАР ВАРом, но по ходу матчей бывают судьбоносные ситуации, которые судьями либо вообще игнорируются, либо трактуются ошибочно. В хоккее система тренерских запросов себя зарекомендовала отлично, кучу голов по ним отменяют из-за увиденных после просмотра видео офсайдов или атак на вратаря. В футболе характер нарушений будет другим, но суть та же. Надо дать тренерам возможность запрашивать просмотр эпизодов два раза за матч, это снизит накал всяких скандалов и уменьшит количество судейских ошибок.
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