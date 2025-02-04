IFAB обсудит тестирование системы тренерских запросов в марте

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вчера, 23:35

Система FVS, позволяющая тренерам запрашивать видеоповторы, была впервые представлена ​​на женских чемпионатах мира среди игроков до 17 и 20 лет.

Сообщалось, что ФИФА хочет продолжить тестирование системы как альтернативы ВАР, а IFAB считает нововведение экономически эффективной альтернативой.

Вопросы испытаний системы тренерских запросов будут рассмотрены на ежегодном собрании в Белфасте 1 марта.