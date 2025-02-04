IFAB обсудит тестирование системы тренерских запросов в марте

Система FVS, позволяющая тренерам запрашивать видеоповторы, была впервые представлена на женских чемпионатах мира среди игроков до 17 и 20 лет.
Сообщалось, что ФИФА хочет продолжить тестирование системы как альтернативы ВАР, а IFAB считает нововведение экономически эффективной альтернативой.
Вопросы испытаний системы тренерских запросов будут рассмотрены на ежегодном собрании в Белфасте 1 марта.
Члены IFAB обсудят прогресс ФИФА в разработке системы FVS и других текущих тестов, в частности, направленных на сокращение времени, затрачиваемого на расследование инцидентов и мониторинг поведения участников матча.