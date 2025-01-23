Ведущие европейские лиги могут сократить летнее трансферное окно

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вчера, 09:32

По информации источника, сроки летнего трансферного окна в топ-лигах могут быть сокращены.

Директор Немецкой футбольной лиги (DFL) по проведению матчей и работе с болельщиками Ансгар Швенкен сказал следующее:

Мы ведём диалог с нашими клубами о том, хотим ли мы завершить трансферный период следующим летом до первого матча Бундеслиги. Мы ведём переговоры с ведущими европейскими лигами, чтобы найти совместное решение.

АПЛ уже приняла соответствующее решение, но на этот раз не хочет выполнять его в одиночку. Футбольная комиссия DFL также считает, что сокращение трансферного периода имеет смысл. Правило, согласно которому игроков можно подписывать только до начала сезона, призвано повысить честность и авторитет соревнований.

По данным исследования Kicker, положительные сигналы поступают и из Италии, в то время как Лига 1 ещё формирует своё мнение, а Ла Лига против.