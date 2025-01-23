Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПравила футбола и реформы

Ведущие европейские лиги могут сократить летнее трансферное окно

вчера, 09:32

По информации источника, сроки летнего трансферного окна в топ-лигах могут быть сокращены.

Директор Немецкой футбольной лиги (DFL) по проведению матчей и работе с болельщиками Ансгар Швенкен сказал следующее:

Мы ведём диалог с нашими клубами о том, хотим ли мы завершить трансферный период следующим летом до первого матча Бундеслиги. Мы ведём переговоры с ведущими европейскими лигами, чтобы найти совместное решение.

АПЛ уже приняла соответствующее решение, но на этот раз не хочет выполнять его в одиночку. Футбольная комиссия DFL также считает, что сокращение трансферного периода имеет смысл. Правило, согласно которому игроков можно подписывать только до начала сезона, призвано повысить честность и авторитет соревнований.

По данным исследования Kicker, положительные сигналы поступают и из Италии, в то время как Лига 1 ещё формирует своё мнение, а Ла Лига против.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Перевод с kicker.de
СлухиКлубы нон-лиги хотят переносить матчи Кубка Англии на поля соперников АПЛ
14 января
СлухиВаллийские клубы из Англии могут попасть в еврокубки через турнир Уэльса
13 января
Президент РФС считает, что проект Суперлиги вреден для футбола
24 декабря 2024
В Суперлиге могут сыграть российские клубы
17 декабря 2024
В футболе могут изменить правила введения мяча для вратарей
06 декабря 2024
«Реал» и «Барселона» доиграются до дисквалификации в еврокубках. Вернулись к шантажу Суперлигой
05 декабря 2024Вадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии4
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:41
Думаю УЕФА всецело одобрит это предложение и в свою очередь в качестве поддержки , ещё больше увеличит количество участников в различных турнирах и соответственно игр...)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:41
России - это только на руку...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 