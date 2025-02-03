Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПравила футбола и реформы

Президент РФС: «Второй национальный кубок находится в стадии проработки»

вчера, 14:29

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил источнику о работе над вторым национальным кубком.

Второй национальный кубок находится в стадии проработки. Уже есть понимание, какого формата турнир это будет. Есть ряд стран, где проводятся подобного рода кубки, например, Англия. Цель — вовлечь любительские клубы, чтобы они играли с профессиональными командами. У некоторых из любительских клубов есть амбиции стать профессиональными, этот турнир будет им помогать.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ведущие европейские лиги могут сократить летнее трансферное окно
23 января
СлухиКлубы нон-лиги хотят переносить матчи Кубка Англии на поля соперников АПЛ
14 января
СлухиВаллийские клубы из Англии могут попасть в еврокубки через турнир Уэльса
13 января
Президент РФС считает, что проект Суперлиги вреден для футбола
24 декабря 2024
В Суперлиге могут сыграть российские клубы
17 декабря 2024
В футболе могут изменить правила введения мяча для вратарей
06 декабря 2024
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:26
конкуренция на выборах была настолько суровая ... что этому претенденту не было нужды продумать эту чудесную идею ! )
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 03:20


Рейтинг претендентов на "Золотую бутсу" можно посмотреть в блоке турнирных таблиц на главной странице.


ABir
ABir
вчера в 23:11
Главное - не переборщить с ФанАйДи
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 22:36
регламент существующего кубка судя по всему под сильно сильнодействующими веществами придумывали
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 22:34
зачем второй национальный кубок, если и первый никому не интересен
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:41, ред.
Кубок Президента Российской Федерации, регламент как был до этого в Кубке России, только без переигровки 1 матч, ничья пенальти, бкз дополнительных таймов участвуют все, включая любителей Медиа клубыи и все клубы клубы новых регионов РФ
За адекватность
За адекватность
вчера в 18:10, ред.
Нахожусь в замешательстве. Но как-же со своей колокольни не позвонить. "Есть ряд стран, где проводятся подобного рода кубки, например, Англия." На ковер к наитемнейшему не боитесь загреметь? Ну это в качестве лирического отступления. А по сути, Вам там заняться нечем, окромя как какие-то кубки придумывать.? Али нашим клубам без данных придумок жизни нет? Может в ЕК наши клубы вернулись иль пришло понятие что подобное возвращение далеко за горизонтом? Иль от результатов выборов главы РФС и своего величия слегка голову обнесло? Али извиняюсь за выражение за идиотов всех держите? Детско-юношеский футбол поднимайте, в сложившейся ситуации что-то с лимитом сделайте ( только умное,продуманное, и клубы устраивающее), хотя о чем я. Нам на Англию нужно подравняться. Нет слов, одни междометия. Давненько не писал на сайте, но тут просто не сдержался. Как всегда личное мнение.
k627p74fc4d9
k627p74fc4d9
вчера в 17:43
Матчей сейчас мало проводим, второй кубок нужен
ssspartak
ssspartak
вчера в 17:42
первый кубок сначала надо до ума довести
Igo0rek
Igo0rek ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:26, ред.
У нас в стране очень сильно хромает популяризация футбола, она прям на очень низком уровне. А вывеска, где есть Спартак например, пусть даже резервный состав, в любом уголке нашей необъятной привлечет больше людей на трибуны. И если хотя бы один мальчик пришедший на стадион в условном Сыктывкаре увидит воочию именитый клуб и захочет заниматься футболом, повторюсь хотя бы один, это уже победа. Поэтому я за медиалигу, потому что дети в основном сидят в интернете, и так как я слежу за этой лигой, я знаю, что подобный выхлоп там есть. Мы должны превратить футбольный матч в один из способов классно провести выходной всей семьей, как это сделано в штатах. В каждом районе нужно построить хорошее футбольное поле, в каждом дворе хорошую футбольную коробку, в южных регионах натуральные поля, развивать маркетинг. Вот за такие вещим я родею.
А что мы имеем сейчас? Фанаты ЦСКА не могут заполнить стадион даже до фан айди, он полупустой. Это позорище.
lotsman
lotsman
вчера в 16:16
Интересно будет посмотреть что вы наработаете.)
sihafazatron
sihafazatron ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 16:14, ред.
Сейчас в кубке играют резервисты со всеми этими путями регионов, а если и еще какой-то новый сделать, что там будет?? Какой интерес будет у такого кубка? Пятые составы выйдут играть))
Igo0rek
Igo0rek ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:10
Ну почему Бавария не гнушается играть со сборной немецкой деревни (это реально так), а у нас проф. клубы неприкасаемые, любителям нельзя играть с небожителями, клоуны не должны лезть в проф футбол?
баск
баск
вчера в 16:08, ред.
Идея неплохая, но при двух условиях-

1.Кубок России необходимо привести в порядок, вернув его в нормальный,
естественный для него регламент;

2.Для участия в новом турнире (назвать его, к примеру, "кубок РФС") необходимо снять все ограничения по составам- все должны иметь право играть любыми составами по своему усмотрению, хоть вторыми-третьими, хоть десятыми. (Заявляться, кстати, тоже добровольно).

Тогда можно подключать в этот турнир не только любителей, но и медиалигу целиком, команды которой из кубка России лучше вывести.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:19
Дюков хочет войти в историю, как изобретатель велосипеда? Может он не знает, что его уже давно изобрели? Как же они любят пускать нам пыль в глаза. Это в крови у любого чиновника - изображение кипучей деятельности.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:06
Правильно-правильно и всю элиту позвать туда! "сборную Подольска", "сообщество анонимных алкоголиков Перми", "Телеведущих СрачТВ", "курьеры Москвы", "Фрезеровщики Свердловска", Звезды эстрады во главе с Газмановым должны создать свою команду!....Создать единую группу в 36 команд, и играть по кругу!
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:00
Не понимаю, в чем смысл?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:54
За неимением еврокубков это достаточно хорошая идея...
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 14:41
Всякую хрень выдумывают!
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:36
Проработка, да проработка - смотрите не уработайтесь...)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:36
Не до конца продумали новшество!
Всё новое - хорошо забытое старое!
Вспоминаем:
"Бог любит Троицу"!
Даёшь Третий Кубок!
(естественно с "путями регионов"!)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 