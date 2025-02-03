Президент РФС: «Второй национальный кубок находится в стадии проработки»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил источнику о работе над вторым национальным кубком.
Второй национальный кубок находится в стадии проработки. Уже есть понимание, какого формата турнир это будет. Есть ряд стран, где проводятся подобного рода кубки, например, Англия. Цель — вовлечь любительские клубы, чтобы они играли с профессиональными командами. У некоторых из любительских клубов есть амбиции стать профессиональными, этот турнир будет им помогать.
1.Кубок России необходимо привести в порядок, вернув его в нормальный,
естественный для него регламент;
2.Для участия в новом турнире (назвать его, к примеру, "кубок РФС") необходимо снять все ограничения по составам- все должны иметь право играть любыми составами по своему усмотрению, хоть вторыми-третьими, хоть десятыми. (Заявляться, кстати, тоже добровольно).
Тогда можно подключать в этот турнир не только любителей, но и медиалигу целиком, команды которой из кубка России лучше вывести.
1.Кубок России необходимо привести в порядок, вернув его в нормальный,
естественный для него регламент;
2.Для участия в новом турнире (назвать его, к примеру, "кубок РФС") необходимо снять все ограничения по составам- все должны иметь право играть любыми составами по своему усмотрению, хоть вторыми-третьими, хоть десятыми. (Заявляться, кстати, тоже добровольно).
Тогда можно подключать в этот турнир не только любителей, но и медиалигу целиком, команды которой из кубка России лучше вывести.
А что мы имеем сейчас? Фанаты ЦСКА не могут заполнить стадион даже до фан айди, он полупустой. Это позорище.
А что мы имеем сейчас? Фанаты ЦСКА не могут заполнить стадион даже до фан айди, он полупустой. Это позорище.