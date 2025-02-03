Президент РФС: «Второй национальный кубок находится в стадии проработки»

Президент Российского футбольного союза ( РФС ) сообщил источнику о работе над вторым национальным кубком.

Второй национальный кубок находится в стадии проработки. Уже есть понимание, какого формата турнир это будет. Есть ряд стран, где проводятся подобного рода кубки, например, Англия. Цель — вовлечь любительские клубы, чтобы они играли с профессиональными командами. У некоторых из любительских клубов есть амбиции стать профессиональными, этот турнир будет им помогать.