Президент РФС считает, что проект Суперлиги вреден для футбола

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал источнику возможное участие российских клубов в европейской Суперлиге.
Оттуда к нам никто не обращался. Никаких официальных или неофициальных предложений не было. Что касается моего личного отношения к Суперлиге, то я в этот проект не верю. Более того, считаю, что он вреден для футбола и его развития. Гипотетическую возможность нашего участия там пока точно не имеет смысла обсуждать.
Предположу, что "вреден" только для российских команд в связи с их отсутствием на международной арене.
Предположу, что "вреден" только для российских команд в связи с их отсутствием на международной арене.