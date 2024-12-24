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Президент РФС считает, что проект Суперлиги вреден для футбола

сегодня, 08:26

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал источнику возможное участие российских клубов в европейской Суперлиге.

Оттуда к нам никто не обращался. Никаких официальных или неофициальных предложений не было. Что касается моего личного отношения к Суперлиге, то я в этот проект не верю. Более того, считаю, что он вреден для футбола и его развития. Гипотетическую возможность нашего участия там пока точно не имеет смысла обсуждать.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 11:21
В связи с отсутствием взносов от клубов за "организацию матчей" и "судейство". Видит Дюков, что потоки денег мимо кассы идут, не порядок же - надо осваивать потоки
lotsman
lotsman
сегодня в 11:07
Не надо ничего выдумывать. все эти новшества только во вред.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:44
Так и не сказал, чем этот турнир вреден для футбола и его развития. А корреспондент такой вопрос не задал, хотя он напрашивался и лез из всех щелей.
Предположу, что "вреден" только для российских команд в связи с их отсутствием на международной арене.
4fy3wq6q7uk2
4fy3wq6q7uk2
сегодня в 10:04
Извратили Еврокубки - смогли. Смогут и Суперлигу сделать.
shur
shur
сегодня в 10:02
...вот если бы обратились,по крайней мере мы бы поняли,что с нами считаются,хоть в каком то аспекте ...!!!
LOpp
LOpp
сегодня в 08:55
Еврокубки вообще вредны для нашего футбола
Capral
Capral
сегодня в 08:48
Однозначно глупость.
br3c83ucabbb
br3c83ucabbb
сегодня в 08:38
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