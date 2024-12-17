В Суперлиге могут сыграть российские клубы

Дочерняя компания Суперлиги А22 опубликовала обновленный формат проведения турнира.
В него можно отобраться либо в качестве победителя национального первенства, либо преодолев отборочный плей-офф, а также выступить как действующий чемпион Суперлиги.
В соревновании предусмотрено участие клубов из всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, включая Россию. Ранее в компании A22 сообщили, что выступление команд из России в Суперлиге будет зависеть от мнения участников соревнований, которые сами создают критерии допуска.
Я бы наоборот сказал, что наши клубы на этом, как вы выразились "празднике жизни" будут самыми почётными гостями. Ведь этот турнир не поддерживает УЕФА, а желающих принять в нём участие, из-за боязни навлечь на себя гнев с её стороны, не так уж и много. Пока только Реал и Барса ратуют за его проведение. Ну а так, как мы под санкциями и нам, в принципе, бояться нечего, то вполне высока вероятность приглашения наших клубов и возможно даже не одного, а парочку, а то больше, например всех призёров и обладателя Кубка. Вот уже шесть набирается для начала, а там глядишь и ещё кто подтянется. Какой никакой а всё же опыт международных встреч для наших команд появляется. Опять же стимул другой обозначится бороться в РПЛ для участия в Суперлиге А22.
Болейте за своих, а не против чужих!
Я бы наоборот сказал, что наши клубы на этом, как вы выразились "празднике жизни" будут самыми почётными гостями. Ведь этот турнир не поддерживает УЕФА, а желающих принять в нём участие, из-за боязни навлечь на себя гнев с её стороны, не так уж и много. Пока только Реал и Барса ратуют за его проведение. Ну а так, как мы под санкциями и нам, в принципе, бояться нечего, то вполне высока вероятность приглашения наших клубов и возможно даже не одного, а парочку, а то больше, например всех призёров и обладателя Кубка. Вот уже шесть набирается для начала, а там глядишь и ещё кто подтянется. Какой никакой а всё же опыт международных встреч для наших команд появляется. Опять же стимул другой обозначится бороться в РПЛ для участия в Суперлиге А22.
Болейте за своих, а не против чужих!