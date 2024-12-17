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В Суперлиге могут сыграть российские клубы

сегодня, 19:45

Дочерняя компания Суперлиги А22 опубликовала обновленный формат проведения турнира.

В него можно отобраться либо в качестве победителя национального первенства, либо преодолев отборочный плей-офф, а также выступить как действующий чемпион Суперлиги.

В соревновании предусмотрено участие клубов из всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, включая Россию. Ранее в компании A22 сообщили, что выступление команд из России в Суперлиге будет зависеть от мнения участников соревнований, которые сами создают критерии допуска.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 21:58
Доброго Здоровья, Юрий!
Я бы наоборот сказал, что наши клубы на этом, как вы выразились "празднике жизни" будут самыми почётными гостями. Ведь этот турнир не поддерживает УЕФА, а желающих принять в нём участие, из-за боязни навлечь на себя гнев с её стороны, не так уж и много. Пока только Реал и Барса ратуют за его проведение. Ну а так, как мы под санкциями и нам, в принципе, бояться нечего, то вполне высока вероятность приглашения наших клубов и возможно даже не одного, а парочку, а то больше, например всех призёров и обладателя Кубка. Вот уже шесть набирается для начала, а там глядишь и ещё кто подтянется. Какой никакой а всё же опыт международных встреч для наших команд появляется. Опять же стимул другой обозначится бороться в РПЛ для участия в Суперлиге А22.
Болейте за своих, а не против чужих!
Futurista
Futurista ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 21:33
Что за праздник?)...не знаю такого...
lotsman
lotsman
сегодня в 21:11, ред.
"..........выступление команд из России в Суперлиге будет зависеть от мнения участников соревнований................" - этим всё сказано. Из 55 участников 2/3 будут против, это несомненно. И подавать заявку, чтобы получить плевок в ответ, я думаю не стоит. И даже если этот плевок будет в виде вежливого отказа, мол мы хотели, но обстоятельства против, он всё равно будет неприятным.
Вещий
Вещий
сегодня в 20:58
Ключевое слово "критерий допуска".... и более добавить нечего.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:55
Было бы неплохо,но навряд ли это будет !
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:40
Тупая замануха! Не будет этого !Да и пох(((
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:34
Просто какой-то детский сад "Ромашка " .
Стыдно за такое руководство. Карманные Шарики .
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:18
Мы чужие на этом празднике жизни. Мировой футбол стал уже забывать, что когда-то в его рядах была уважаемая сборная. Год - два и окончательно забудут о нас. И больше не вспомнят.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:02
Не будет этого всем же ясно
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