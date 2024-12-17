В Суперлиге могут сыграть российские клубы

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сегодня, 19:45

Дочерняя компания Суперлиги А22 опубликовала обновленный формат проведения турнира.

В него можно отобраться либо в качестве победителя национального первенства, либо преодолев отборочный плей-офф, а также выступить как действующий чемпион Суперлиги.