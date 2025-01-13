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Валлийские клубы из Англии могут попасть в еврокубки через турнир Уэльса

вчера, 20:32

По информации источника, четыре валлийских клуба, участвующих в Английской футбольной лиге (EFL), хотят получить возможность попадать в еврокубки через обновлённый Кубок лиги Уэльса.

«Кардифф», «Суонси Сити», «Рексхэм» и «Ньюпорт Каунти» работают с Футбольной ассоциацией Уэльса (FAW) над изменениями, которые позволят им впервые за 30 лет играть в Европе, представляя свой регион.

Согласно предложениям под названием Prosiect Cymru (Проект Уэльс), четыре клуба продолжат играть в чемпионате и кубке Англии, но пожертвуют своей возможностью пройти квалификацию в еврокубки через английские соревнования.

Команды EFL будут соревноваться с 12 клубами из валлийской Премьер-лиги в расширенном Кубке лиги Уэльса, а победитель получит право на участие в Лиге конференций.

FAW и четыре представителя EFL представили свои планы УЕФА, правительствам Уэльса и Великобритании, а также всем клубам высшего дивизиона чемпионата Уэльса. Теперь, чтобы получить официальное разрешение, им необходимо одобрение Футбольной ассоциации Англии.

В понедельник FAW изложила своё видение обновленного турнира, отметив следующее:

Новый турнир будет приносить не менее 3 млн фунтов стерлингов каждый сезон, которые пойдут на проекты по развитию инфраструктуры, женский футбол, клубы валлийской Премьер-лиги и второго дивизиона страны.

Четыре клуба EFL согласились исключить любую прибыль, полученную от представления Уэльса в соревнованиях УЕФА, из финансовых правил Английской футбольной лиги или АПЛ.

Четыре клуба полностью привержены игре в английской системе, и Prosiect Cymru не будет ставить под угрозу их статус в английской пирамиде.

В Кубке лиги Уэльса будут выступать 16 команд, он будет состоять из четырёх раундов. Клубы будут проводить по одному матчу на выбывание. Старт — с сезона-2025/26.

Через четыре года будет проведена оценка результатов, чтобы убедиться в том, что турнир приносит пользу ключевым заинтересованным сторонам, валлийскому футболу и обществу, в противном случае будут рассмотрены все варианты.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:10
Сейчас любитель Гренландии, Канады и Панамского канала придёт порядок наведёт))
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:50
Хорошо, что хоть через турнир , а не как то по другому...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:49
Если хотят попасть в Европу, пусть играют в чемпионате Уэльса. В Англии они ради денег. И вообще, почему в УЕФА Великобританию представляют четыре самостоятельных футбольных федерации, как от отдельных государств? Пора бы навести в этом деле порядок...
Вещий
Вещий
вчера в 20:48
Все равно им сложно будет попасть... но шанс всегда есть.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:41
Ну уж точно не через российский чемпионат ☝️😜
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