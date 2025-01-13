Валлийские клубы из Англии могут попасть в еврокубки через турнир Уэльса

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вчера, 20:32

По информации источника, четыре валлийских клуба, участвующих в Английской футбольной лиге (EFL), хотят получить возможность попадать в еврокубки через обновлённый Кубок лиги Уэльса.

«Кардифф», «Суонси Сити», «Рексхэм» и «Ньюпорт Каунти» работают с Футбольной ассоциацией Уэльса (FAW) над изменениями, которые позволят им впервые за 30 лет играть в Европе, представляя свой регион.

Согласно предложениям под названием Prosiect Cymru (Проект Уэльс), четыре клуба продолжат играть в чемпионате и кубке Англии, но пожертвуют своей возможностью пройти квалификацию в еврокубки через английские соревнования.

Команды EFL будут соревноваться с 12 клубами из валлийской Премьер-лиги в расширенном Кубке лиги Уэльса, а победитель получит право на участие в Лиге конференций.

FAW и четыре представителя EFL представили свои планы УЕФА , правительствам Уэльса и Великобритании, а также всем клубам высшего дивизиона чемпионата Уэльса. Теперь, чтобы получить официальное разрешение, им необходимо одобрение Футбольной ассоциации Англии.

В понедельник FAW изложила своё видение обновленного турнира, отметив следующее:

Новый турнир будет приносить не менее 3 млн фунтов стерлингов каждый сезон, которые пойдут на проекты по развитию инфраструктуры, женский футбол, клубы валлийской Премьер-лиги и второго дивизиона страны.

Четыре клуба EFL согласились исключить любую прибыль, полученную от представления Уэльса в соревнованиях УЕФА , из финансовых правил Английской футбольной лиги или АПЛ .

Четыре клуба полностью привержены игре в английской системе, и Prosiect Cymru не будет ставить под угрозу их статус в английской пирамиде.

В Кубке лиги Уэльса будут выступать 16 команд, он будет состоять из четырёх раундов. Клубы будут проводить по одному матчу на выбывание. Старт — с сезона-2025/26.

Через четыре года будет проведена оценка результатов, чтобы убедиться в том, что турнир приносит пользу ключевым заинтересованным сторонам, валлийскому футболу и обществу, в противном случае будут рассмотрены все варианты.