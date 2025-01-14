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Клубы нон-лиги хотят переносить матчи Кубка Англии на поля соперников АПЛ

вчера, 23:39

По информации источника, ряд клубов, не входящих в Английскую футбольную лигу, намерены обратиться в Футбольную ассоциацию Англии с просьбой разрешить перенос домашних матчей Кубка Англии на стадионы команд-соперников из АПЛ.

В 2024 году в турнире были отменены переигровки, что лишило команды из низших лиг возможности заработать хорошие для себя деньги за участие в ответной игре на поле представителя Премьер-Лиги в случае домашней ничьей. В январе «Тамуорт» сыграл на своём поле вничью с «Тоттенхэмом», но проиграл в дополнительное время (0:3).

Отмечается, что ФА прислушается к отзывам и идеям по завершении соревнований этого сезона. Однако, как сообщили инсайдеры, крайне маловероятно, что такой запрос будет одобрен.

В настоящее время места проведения матчей можно менять только по рекомендации полиции из соображений безопасности.

Сообщается, что будут проведены консультации по вопросу последствий отмены повторов. Одним из вариантов может быть назначение пенальти в случае ничьей в основное время. Возврат к повторам рассматриваться не будет, а любые предлагаемые изменения будут подлежать длительному периоду консультаций.

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Перевод с dailymail.co.uk
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Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:22
Накрутили - навертели , теперь будут долго консультироваться.
протон
протон
вчера в 23:46
Не жирновато захотелось им?
Гость
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