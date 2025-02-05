Мостовой: «Роналдо был настоящим феноменом. Но лучший игрок — Месси»

Экс-игрок сборной России высказался о словах аргентинского нападающего касательно бывшего футболиста сборной Бразилии . Игрок клуба «Интер Маками» заявил, что бразилец является лучшим футболистом, которого он видел.

Для меня, как и для Месси, Роналдо всегда был лучшим нападающим. И я всегда говорил об этом. Бразилец был настоящим феноменом. Но лучший игрок всех времен это сам Лионель. Другое дело, что нельзя сравнивать футболистов, которые играли в разное время. Диего Марадона – это тоже культовая фигура в футболе.