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Мостовой: «Роналдо был настоящим феноменом. Но лучший игрок — Месси»

вчера, 10:12

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о словах аргентинского нападающего Лионеля Месси касательно бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдо. Игрок клуба «Интер Маками» заявил, что бразилец является лучшим футболистом, которого он видел.

Для меня, как и для Месси, Роналдо всегда был лучшим нападающим. И я всегда говорил об этом. Бразилец был настоящим феноменом. Но лучший игрок всех времен это сам Лионель. Другое дело, что нельзя сравнивать футболистов, которые играли в разное время. Диего Марадона – это тоже культовая фигура в футболе.

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Все комментарии
Ев17
Ев17
вчера в 22:22
Все они хороши, но лучший - Криш
Guankin
Guankin
вчера в 21:53
Александр Владимирович - давний фан Месси, по этому вопросу позиция его известна давно. Соглашусь с ним в том, что нельзя сравнивать футболистов разных эпох. При всем уважении к игрокам прошлого - сейчас уровень игроков и требования к ним на порядок выше.
Karkaz
Karkaz ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 20:46, ред.
Так я о чём писал, в первые годы.
"Ему понадобилось пару лет, чтобы выйти на хороший уровень."
Baggio R.
Baggio R. ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 19:54, ред.
Если внимательно читать, то видно, что болельщики хаяли его в первые годы. С уходом португальца он стал главным голеадором команды, а отношение фанатов поменялось.
Baggio R.
Baggio R. ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:46, ред.
В сезоне 18/19, когда ушел Роналду, Зидана тоже уже не было в Реале. Какая протекция? Косепорил Бензема как раз при португальце, это прекрасно помню.
PS: Мбаппе на данный момент только 15 забил в чемпионате и он в расцвете сил, а Бензема в то время уже было за тридцатник.
Karkaz
Karkaz ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 19:04, ред.
https://www.soccer.ru/blogs/record/1113900/benzema-karim-real
Вот статься про него, даже комментарии те, о чём я говорил. Про "порет моменты", тоже есть.

И кстати, в последнем комментарии подмечено. При Роналду он забивал столько же)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 18:51, ред.
Бензема, после ухода Рона, троллили нещадно. Подыми архив тех лет и почитай сколько половы было вылито на его алжирскую голову. На всех футбольных форумах Бенза звали Пенёк и только ленивый его не поливал помоями. Зидана ещё тогда обвиняли в чрезмерной протекции своему земляку, когда Карим из матча в матч порол моменты, а Йович лавку полировал...
Реализация у Карима пошла на поправку только в предпоследний его сезон за Реал.

Карказ тебе всё правильно расписал.

P.S. Ты его стату тут привел... И что ? По твоему 21 банка за сезон это много ?! Мбаппе 20 штук за полсезона (!!!) наколотил ... и это при том, что ещё с травмой валялся и адаптацию в новом клубе проходил ... И даже в отношении Кильяна тут некоторые умудряются орать, дескать Мало! (facepalm).
Karkaz
Karkaz ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 18:50, ред.
Смысл спорить, просто открыть комментарии на разных ресурсах с 2018 года или спросить у болел Реала с 2018 года. Хотя забивал он не мало, согласен.
Capral
Capral
вчера в 18:19
    Capral
    Capral ответ Хитрый Лис (раскрыть)
    вчера в 18:15
    Сравнивать можно похожих по амплуа футболистов, а не всех подряд. В противном случае теряется смысл сравнения.
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Karkaz (раскрыть)
    вчера в 18:07
    Вот статистика Бензема по сезонам в Ла Лиге:
    16/17 - 29 игр - 11 голов;
    17/18 - 32 - 5;
    18/19 - 36 - 21;
    19/20 - 37 - 21;
    20/21 - 34 - 23;
    21/22 - 32 - 27;
    22/23 - 24 - 19.
    Это он так моменты стал пороть?
    Baggio R.
    Baggio R. ответ просто_так (раскрыть)
    вчера в 18:02
    Я такого не говорил.
    просто_так
    просто_так ответ Baggio R. (раскрыть)
    вчера в 17:52
    Хотите сказать что Иньеста, благодаря таланту Мессии добился прогресса и места в основе?
    Baggio R.
    Baggio R.
    вчера в 17:39
    Капрал, ты сам себе и ответил. Есть зависимые футболисты, которые выезжают за счёт других, замыкали, а есть те, вокруг которых строится вся игра. И сравнивать их, действительно, не имеет смысла.
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис ответ Karkaz (раскрыть)
    вчера в 17:11
    Пару лет понадобилось всему Реалу. В 2018 ушел не только Роналду, но и Зидан. Бейл начал филонить. И т. д.
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 17:08
    Как еще определить лучшего игрока без сравнений?
    Karkaz
    Karkaz ответ Baggio R. (раскрыть)
    вчера в 16:27
    ошибочное мнение про "как изменилась его игра". У кого с памятью все нормально, помнят, как нещадно Бензема критиковали фанаты Реала, после ухода Роналду. И сторонним болельщикам было видно, как он порол моменты. Француза уже списывали в утиль. Ему понадобилось пару лет, чтобы выйти на хороший уровень. Роналду ушёл из Реала в 2018 и только в 2022 Бензема выигрывает золотой мяч.
    Capral
    Capral
    вчера в 13:48
    Baggio R.

    А что, обязательно развиваться рядом с тем или иным игроком? А ты не допускаешь, что существуют футболисты разного игрового амплуа и разного футбольного предназначения? Я всегда говорил, что сравнивать, двух абсолютно разных игроков- невероятная глупость!!! Каждый из них гениален по своему и по своему играл ярко, и приносил пользу своей команде. Рон- идеальный голевой наконечник, могущий на рывке уйти от соперника, обладающий гениальным голевым чутьём!!! Месси- распасовщик, способный разогнать атаку, направить её и ее же завершить. Вот тебе, два выдающихся футболиста, каждый из которых неповторим!!! У Г.Мюллера не было столько талантов как у Месси, но менее Великим, он от этого не стал!!!
    Baggio R.
    Baggio R. ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 13:36, ред.
    Поспорю насчёт того, кто в каком положении был. Месси играл на команду, и партнёры развивались вместе с ним. Тот же Иньеста лишь при Лионеле стал игроком основы. А в Реале наоборот вся команда играла на Роналду. Если даже Бензема был его подносчиком снарядов. Зато как изменилась его игра после ухода португальца, когда он наконец смог "вздохнуть полной грудью".
    Capral
    Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
    вчера в 13:20
    Ничего впереди у него нет, если только спереди.))) И никакого яркого будущего у него тоже нет, потому что он самый обычный и таких талантов как у Рона у него тоже нет. И дело не в годах, и не в молодости, а в элементарном отсутствии большого таланта.
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 13:17
    У него всё впереди, что же Вы ему даже шанса не даёте? Он почти вдвое моложе, может быть ещё всего добьётся, зачем заранее хоронить. 🙂
    Capral
    Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
    вчера в 13:16
    Ох, Юрий, если бы еще грузин, достиг того, чего добился Рон, хотябы на четверть, его можно было уважать.)))
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 13:14
    Ох, Виктор. Если Хвичу не любите за нескромность, то по той же причине Роналду должны просто ненавидеть. 🙂
    Capral
    Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
    вчера в 13:09
    Предусмотрел ваш вопрос и поэтому отвечу. Мне лично, он ничего не сделал. Точно также, как Рон, ничего плохого не сделал фанатам Месси, которые ненавидят португала. Что касается грузина, то моя антипатия к нему исходит исключительно от его нескромности, что хорошо было видно, даже при его прощании у памятника Марадоне. Он- самый обычный, распиаренный примитивщик, а нещадная критика его игры со стороны ведущей итальянской прессы- яркое тому подтверждение, и отрицать это невозможно.
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 13:07, ред.
    Я лишь привёл данные из очных противостояний, не более. Не забываю ни о партнёрах Месси, ни о партнёрах Криштиану - это тема для целой статьи или ряда статей, коих я не смогу написать, ибо не владею ни слогом, ни информацией, как, например, авторы данного ресурса. Поэтому просто упоминание статистики было в моём комментарии. 🙃
    П. С. По существу, отвечая на Ваш комментарий, могу сказать, что лучшие играют в команде с лучшими. Получается, даже здесь Месси впереди Криштиану)
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 13:04
    Виктор, Вам Хвича какую-то гадость сделал, что при его упоминании и даже без оного, такая реакция?
    Это уже смешно, ей-богу. 🙂
    Capral
    Capral ответ Хитрый Лис (раскрыть)
    вчера в 12:33
    Возможно, он и преуспел везде, но если бы Мост был умней, чем есть на самом деле, то не стал бы сравнивать- совершенно разных футболистов.
    Capral
    Capral
    вчера в 12:32
    Варвар7.
    Хорошо сказали!!! Присоединяюсь!!!
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 12:25
    Саня, а почему ни слова о Роналду ? Ведь сегодня Криштиану 40 лет. Мог бы пару слов ради приличия и об имениннике сказать. Или в "сорокет" не поздравляют?
    P S . Со своей стороны желаю Рону - здоровья !
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    вчера в 12:05
    Полностью согласен. Месси преуспел везде.
    Гость
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