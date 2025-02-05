Мостовой: «Роналдо был настоящим феноменом. Но лучший игрок — Месси»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о словах аргентинского нападающего Лионеля Месси касательно бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдо. Игрок клуба «Интер Маками» заявил, что бразилец является лучшим футболистом, которого он видел.
Для меня, как и для Месси, Роналдо всегда был лучшим нападающим. И я всегда говорил об этом. Бразилец был настоящим феноменом. Но лучший игрок всех времен это сам Лионель. Другое дело, что нельзя сравнивать футболистов, которые играли в разное время. Диего Марадона – это тоже культовая фигура в футболе.
Цифры цифрами, но не забывай, что Месси играл фактически в составе непобедимой Сборной Испании, потому как Барселона в 2008 - 2012 составляла её костяк: Бускетс, Вилья, Хави, Иньеста, Пуйоль, Пике, Фабрегас, Педро Родригес ... Немудрено, что Лео в окружении чемпионов Мира и Европы (да и не только чемпионов, а самых лучших футболистов в мире на тот момент) раскрылся на полную катушку. Это, разумеется, не умаляет его личных качеств, но тем не менее...
В целом, резюмируя... Сама команда у Месси в то время была намного круче, чем РМ. В этой связи Роналду был в наименее выгодном положении, и это ещё слабо сказано!
Цифры цифрами, но не забывай, что Месси играл фактически в составе непобедимой Сборной Испании, потому как Барселона в 2008 - 2012 составляла её костяк: Бускетс, Вилья, Хави, Иньеста, Пуйоль, Пике, Фабрегас, Педро Родригес ... Немудрено, что Лео в окружении чемпионов Мира и Европы (да и не только чемпионов, а самых лучших футболистов в мире на тот момент) раскрылся на полную катушку. Это, разумеется, не умаляет его личных качеств, но тем не менее...
В целом, резюмируя... Сама команда у Месси в то время была намного круче, чем РМ. В этой связи Роналду был в наименее выгодном положении, и это ещё слабо сказано!