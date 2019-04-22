Бензема не хочет уходить из «Реала». И доказывает это делом

Карим Бензема после возвращения Зинедина Зидана в «Реал» играет вдохновенно и тем самым продлевает свой срок в «Королевском клубе». Даже «Соккер.ру» впечатлен.
Вечный изгой
Сколько бы ни играл Бензема в Мадриде, сколько бы он ни забивал, болельщики «Реала» так и не разглядели в Кариме родную душу и своего парня. Это касается и тех фанатов, которые ходят на стадион, и «диванных ультрас» - Карима не любит никто, его голы быстро забиваются, а за промахи форварда готовы гнобить вечно. Не добавляют популярности Бензема различные «серые» истории, в которых он был замешан несколько лет назад: его подозревали в близких отношениях с малолетней проституткой, потом был скандал с шантажом Вальбуэна, из-за которого Карим остался за бортом сборной Франции – похоже, навсегда.
Все это вода на мельницу репутации, как и вальяжность, которой Карим действительно грешил в первые мадридские сезоны. Его стиль игры и манера поведения натолкнули Жозе Моуриньо, тогдашнего тренера мадридского «Реала», на интересное сравнение: «Бензема мне напоминает кота. В иных ситуациях это неплохо, но если вы собираетесь на охоту, то лучше брать с собой собаку. У меня собаки нет, мне приходится охотиться с котом». Карим жутко обиделся, позже признавался, что после этой фразы потерял уважение к Моуриньо, хотя понятно, что Жозе просто хотел мотивировать француза по-своему.
Заслуживает уважения
Большой проблемой Бензема в молодости было его окружение, сейчас французу уже 31, он женат и стал мудрее выбирать себе друзей, а вместе с тем профессиональнее относиться к своей работе – тут ему и советы Криштиану Роналду помогли. У Карима с детства предрасположенность к лишнему весу, родители его отдали в футбол, «чтобы не был толстым», так что известно, что Бензема непросто дается обретение и поддержание идеальной формы. В этом сезоне он, похоже, нашел правильный баланс. Но к нынешней кампании мы еще вернемся, а пока хочется окинуть взором десятилетнюю карьеру Бензема в «Реале», чтобы еще раз подчеркнуть: как бы вы ни относились к Кариму, он заслуживает уважения.
Человек продержался в «Реале» десять лет, играет в основном составе, он выиграл с «Королевским клубом» 17 трофеев, в том числе четыре Лиги чемпионов. К слову, в этой самой Лиге чемпионов, в этом турнире, успехи в котором считаются одним из признаков футбольного величия, Бензема забил уже 60 голов. Это четвертое место за всю историю, с момента образования Кубка чемпионов в 1955 году! Больше Карима забили только Криштиану Роналду, Лионель Месси и Рауль, причем последнего он, вероятно, догонит – осталось 11 голов.
Карим Бензема на шестом месте в списке величайших снайперов «Реала» за всю историю. 222 гола – это не шутки! Выше него только Пушкаш, Сантильяна, Ди Стефано, Рауль и Роналду. Уже в следующем сезоне есть все шансы войти в топ-5, ведь отставание от великого Ференца Пушкаша составляет 20 голов. В общем, когда потомки увидят реальные свершения Бензема, есть мнение, что им будет сложно объяснить, за что этого футболиста регулярно освистывали и подвергали анафеме. Но, быть может, у Карима еще будет шанс изменить впечатление о себе, ведь запоминается обычно последнее?
Самый результативный сезон в карьере?
После ухода Криштиану Роналду большая ответственность за голы в «Реале» должна была лечь на Карима Бензема, и нельзя сказать, что он провалил свою миссию. Разве вина форварда, что у команды третий тренер за сезон, причем два предыдущих не подтвердили своей дееспособности? Между тем, француз забил 30 голов в 50-ти матчах, до повторения личного рекорда осталось всего лишь два гола: в кампании-2011/12 Бензема отличился 32 раза в 52-х поединках за «Реал». У «сливочных» впереди еще пять матчей, и Карим должен мотивировать себя этой целью – перебить собственное достижение.
У француза, нужно сказать, все шансы на успех, ведь он в блестящей форме: в последних пяти матчах Бензема забил 8 мячей и установил уникальное достижение, которое не покорялось ни одному футболисту «Реала» за всю долгую историю клуба. Никому до Карима за 117 лет существования мадридского «Реала» не удавалось забить 8 подряд голов команды. Зинедин Зидан в восхищении и называет соотечественника лучшей «девяткой» планеты. Конечно, Зизу так мотивирует Бензема, который расцветает, если ему оказывать доверие. Но так ли далек Зидан от истины?
«Хочу остаться в „Реале“»
После первого за четыре года хет-трика Бензема спросили о его будущем, и он просто ответил: «Я играю за лучший клуб мира. Конечно, я намерен остаться в „Реале“». Нужно сказать, что вопрос этот не простой, а с подвохом, ведь ни для кого не секрет, что «Мадрид» летом ждет кадровая революция, и одна из трансферных задач – приглашение центрфорварда. Фаворитом «Реала» считается один из лучших бомбардиров Бундеслиги Лука Йович, но, по всей видимости, 21-летний нападающий придет конкурировать с Каримом и учиться у него, ведь Бензема убедил, что его рано списывать со счетов, а Зидан всегда поддерживал «младшего братца». Карим еще не сказал своего последнего слова в Мадриде!
Сезон 15/16 - 24 гола в 27 матчах лиги(опять таки при Роналду)
В данный момент 21 гол в 33 матчах.
Правда что ли Роналду ему мешал??)))
Сезон 15/16 - 24 гола в 27 матчах лиги(опять таки при Роналду)
В данный момент 21 гол в 33 матчах.
Правда что ли Роналду ему мешал??)))
Вообще, это одна из самых больших загадок футбола: каким чудом это, будем честными, дерево продержалось в одном из главных клубов мира десять лет, при условии, что в мире есть Левандовски, Кавани, Суарес или Агуэро, одного из которых давным-давно нужно было купить взамен этого бревна, глядишь и дали бы бой Барселоне в Ла лиге с качественным напом.
Вообще, это одна из самых больших загадок футбола: каким чудом это, будем честными, дерево продержалось в одном из главных клубов мира десять лет, при условии, что в мире есть Левандовски, Кавани, Суарес или Агуэро, одного из которых давным-давно нужно было купить взамен этого бревна, глядишь и дали бы бой Барселоне в Ла лиге с качественным напом.
Может весь этот гемор создался,потому как сам не был в состоянии забивать как они?.
Везде и повсюду,команды играют на забивалу,посему как знают что не подведёт.
Карим,не из этого теста.
Хорош спору нет,но,никогда не считал его убиицей штрафной...хотя центр нап Мадрида априори должен быть таковым.
Кун Агуэро,Фалькао,Торрес,Левандовски,Суарес... на голову выше Бенза...просто у них небыло такого центра как у Мадрида за эти годы.
Может весь этот гемор создался,потому как сам не был в состоянии забивать как они?.
Везде и повсюду,команды играют на забивалу,посему как знают что не подведёт.
Карим,не из этого теста.
Хорош спору нет,но,никогда не считал его убиицей штрафной...хотя центр нап Мадрида априори должен быть таковым.
Кун Агуэро,Фалькао,Торрес,Левандовски,Суарес... на голову выше Бенза...просто у них небыло такого центра как у Мадрида за эти годы.
Но у Бенза есть и минус,если бы он реализовывал все свои моменты то вобще бы по 40 голов за сезон клепал!
Но у Бенза есть и минус,если бы он реализовывал все свои моменты то вобще бы по 40 голов за сезон клепал!
За всех не говори. Всегда уважал Бенза. Он несмотря ни на что душой всегда болел за Реал. Он заслужил остаться в команде, пусть не в роли основного напа даже.
За всех не говори. Всегда уважал Бенза. Он несмотря ни на что душой всегда болел за Реал. Он заслужил остаться в команде, пусть не в роли основного напа даже.
Полузащита Реала позволяет создавать десятки моментов. И когда в результате имеем 1 или 2 гола - возникает предъява: еще б ты из 10-15 моментов один бы не реализовал.
Первую половину сезона провел отвратительно. Пока Винисиус не помог.
Полузащита Реала позволяет создавать десятки моментов. И когда в результате имеем 1 или 2 гола - возникает предъява: еще б ты из 10-15 моментов один бы не реализовал.
Первую половину сезона провел отвратительно. Пока Винисиус не помог.