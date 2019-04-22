Бензема не хочет уходить из «Реала». И доказывает это делом

вчера, 18:18

Карим Бензема после возвращения Зинедина Зидана в «Реал» играет вдохновенно и тем самым продлевает свой срок в «Королевском клубе». Даже «Соккер.ру» впечатлен.

Вечный изгой

Сколько бы ни играл Бензема в Мадриде, сколько бы он ни забивал, болельщики «Реала» так и не разглядели в Кариме родную душу и своего парня. Это касается и тех фанатов, которые ходят на стадион, и «диванных ультрас» - Карима не любит никто, его голы быстро забиваются, а за промахи форварда готовы гнобить вечно. Не добавляют популярности Бензема различные «серые» истории, в которых он был замешан несколько лет назад: его подозревали в близких отношениях с малолетней проституткой, потом был скандал с шантажом Вальбуэна, из-за которого Карим остался за бортом сборной Франции – похоже, навсегда.

Все это вода на мельницу репутации, как и вальяжность, которой Карим действительно грешил в первые мадридские сезоны. Его стиль игры и манера поведения натолкнули Жозе Моуриньо, тогдашнего тренера мадридского «Реала», на интересное сравнение: «Бензема мне напоминает кота. В иных ситуациях это неплохо, но если вы собираетесь на охоту, то лучше брать с собой собаку. У меня собаки нет, мне приходится охотиться с котом». Карим жутко обиделся, позже признавался, что после этой фразы потерял уважение к Моуриньо, хотя понятно, что Жозе просто хотел мотивировать француза по-своему.

Заслуживает уважения

Большой проблемой Бензема в молодости было его окружение, сейчас французу уже 31, он женат и стал мудрее выбирать себе друзей, а вместе с тем профессиональнее относиться к своей работе – тут ему и советы Криштиану Роналду помогли. У Карима с детства предрасположенность к лишнему весу, родители его отдали в футбол, «чтобы не был толстым», так что известно, что Бензема непросто дается обретение и поддержание идеальной формы. В этом сезоне он, похоже, нашел правильный баланс. Но к нынешней кампании мы еще вернемся, а пока хочется окинуть взором десятилетнюю карьеру Бензема в «Реале», чтобы еще раз подчеркнуть: как бы вы ни относились к Кариму, он заслуживает уважения.

Человек продержался в «Реале» десять лет, играет в основном составе, он выиграл с «Королевским клубом» 17 трофеев, в том числе четыре Лиги чемпионов. К слову, в этой самой Лиге чемпионов, в этом турнире, успехи в котором считаются одним из признаков футбольного величия, Бензема забил уже 60 голов. Это четвертое место за всю историю, с момента образования Кубка чемпионов в 1955 году! Больше Карима забили только Криштиану Роналду, Лионель Месси и Рауль, причем последнего он, вероятно, догонит – осталось 11 голов.

Карим Бензема на шестом месте в списке величайших снайперов «Реала» за всю историю. 222 гола – это не шутки! Выше него только Пушкаш, Сантильяна, Ди Стефано, Рауль и Роналду. Уже в следующем сезоне есть все шансы войти в топ-5, ведь отставание от великого Ференца Пушкаша составляет 20 голов. В общем, когда потомки увидят реальные свершения Бензема, есть мнение, что им будет сложно объяснить, за что этого футболиста регулярно освистывали и подвергали анафеме. Но, быть может, у Карима еще будет шанс изменить впечатление о себе, ведь запоминается обычно последнее?

Самый результативный сезон в карьере?

После ухода Криштиану Роналду большая ответственность за голы в «Реале» должна была лечь на Карима Бензема, и нельзя сказать, что он провалил свою миссию. Разве вина форварда, что у команды третий тренер за сезон, причем два предыдущих не подтвердили своей дееспособности? Между тем, француз забил 30 голов в 50-ти матчах, до повторения личного рекорда осталось всего лишь два гола: в кампании-2011/12 Бензема отличился 32 раза в 52-х поединках за «Реал». У «сливочных» впереди еще пять матчей, и Карим должен мотивировать себя этой целью – перебить собственное достижение.

У француза, нужно сказать, все шансы на успех, ведь он в блестящей форме: в последних пяти матчах Бензема забил 8 мячей и установил уникальное достижение, которое не покорялось ни одному футболисту «Реала» за всю долгую историю клуба. Никому до Карима за 117 лет существования мадридского «Реала» не удавалось забить 8 подряд голов команды. Зинедин Зидан в восхищении и называет соотечественника лучшей «девяткой» планеты. Конечно, Зизу так мотивирует Бензема, который расцветает, если ему оказывать доверие. Но так ли далек Зидан от истины?

«Хочу остаться в „Реале“»

После первого за четыре года хет-трика Бензема спросили о его будущем, и он просто ответил: «Я играю за лучший клуб мира. Конечно, я намерен остаться в „Реале“». Нужно сказать, что вопрос этот не простой, а с подвохом, ведь ни для кого не секрет, что «Мадрид» летом ждет кадровая революция, и одна из трансферных задач – приглашение центрфорварда. Фаворитом «Реала» считается один из лучших бомбардиров Бундеслиги Лука Йович, но, по всей видимости, 21-летний нападающий придет конкурировать с Каримом и учиться у него, ведь Бензема убедил, что его рано списывать со счетов, а Зидан всегда поддерживал «младшего братца». Карим еще не сказал своего последнего слова в Мадриде!