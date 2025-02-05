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вчера, 17:17

Ранее предполагалось, что 40 тысяч фунтов, ежегодно передаваемых Ассоциации болельщиков МЮ с ограниченными возможностями (MUDSA) могут попасть под сокращение в рамках стремления руководства высвободить деньги для улучшения первой команды.

Эти средста твратятся на проведение таких мероприятий, как рождественская вечеринка и день боулинга для группы, которая является одной из старейших ассоциаций болельщиков с ограниченными возможностями в Англии. Вечеринка МЮ , на которой присутствуют и раздают автографы многие звездные игроки клуба, проводится с 1989 года.

По информации источника, после изучения ситуации должностные лица решили не сокращать бюджет. Члены MUDSA должны были быть проинформированы о решении сегодня.