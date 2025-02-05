Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

МЮ не планирует сокращать бюджет ассоциации болельщиков-инвалидов

вчера, 17:17

Ранее предполагалось, что 40 тысяч фунтов, ежегодно передаваемых Ассоциации болельщиков МЮ с ограниченными возможностями (MUDSA) могут попасть под сокращение в рамках стремления руководства высвободить деньги для улучшения первой команды.

Эти средста твратятся на проведение таких мероприятий, как рождественская вечеринка и день боулинга для группы, которая является одной из старейших ассоциаций болельщиков с ограниченными возможностями в Англии. Вечеринка МЮ, на которой присутствуют и раздают автографы многие звездные игроки клуба, проводится с 1989 года.

По информации источника, после изучения ситуации должностные лица решили не сокращать бюджет. Члены MUDSA должны были быть проинформированы о решении сегодня.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Ман Сити» потратил на трансферы в январе больше, чем все клубы АПЛ вместе
04 февраля
Трансфер игрока «Зенита» вошёл в топ-10 приобретений Саудовской Про-Лиги
01 февраля Фото
«Крылья Советов» выплатили часть долга, который составляет 897 млн рублей
27 января
«Алания» сократит зарплатную ведомость в пять раз
27 января
ОфициальноЦСКА расплатился с «Херенвеном» за трансфер Эджуке
27 января
Федорищев пообещал, что «Крылья Советов» отдадут долг в 897 млн в этом году
27 января
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:28
На благотворительность вообще сокращать , что либо - грех.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 