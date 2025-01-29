В Штутгарте арестовали 59 ультрас ПСЖ

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сегодня, 13:59

Полиция Штутгарта арестовала 59 ультрас ПСЖ перед матчем 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

По словам представителя местной полиции, их личности были выявлены в сотрудничестве с французскими властями, после чего их заключили под стражу по решению суда до утра четверга «во избежание беспорядков».

Отмечается, что болельщики отправлялись на игру без билетов.

Кроме того, 47 болельщикам немецкого клуба было отказано в доступе в центр города и на матч. Власти также отметили присутствие болельщиков футбольного клуба «Сент-Этьен», подозреваемых в том, что они отправились на противостояние вместе с ультрас команды Бундеслиги.