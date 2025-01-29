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В Штутгарте арестовали 59 ультрас ПСЖ

сегодня, 13:59
ШтутгартЛоготип футбольный клуб Штутгарт-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен23:00 Не начался

Полиция Штутгарта арестовала 59 ультрас ПСЖ перед матчем 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

По словам представителя местной полиции, их личности были выявлены в сотрудничестве с французскими властями, после чего их заключили под стражу по решению суда до утра четверга «во избежание беспорядков».

Отмечается, что болельщики отправлялись на игру без билетов.

Кроме того, 47 болельщикам немецкого клуба было отказано в доступе в центр города и на матч. Власти также отметили присутствие болельщиков футбольного клуба «Сент-Этьен», подозреваемых в том, что они отправились на противостояние вместе с ультрас команды Бундеслиги.

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Все комментарии
ru464k6yuwje
ru464k6yuwje
сегодня в 15:41
Одних задержали, другие появятся.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 15:15
Я могу разобраться, только с одним известным товарисчем, но как я понимаю, он в участок не попал.))) Честное слово, Макс, были бы сейчас силы и здоровье, лично пошел бы на стадик и поболел за Штутгарт, но не в пику тебе, а только- в силу известных обстоятельств...)))
drug01
drug01
сегодня в 15:11
Надо с этим бороться строже
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:05, ред.
Витя, разберись там с полицаями! Негоже парижских инвалидов обижать!)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:01
Полиция в данном случае сработала хорошо, но этого недостаточно. Я бы вообще не пускал на территорию стадиона болельщиков из Франции или, как минимум, ограничил их количество. Выделить им один сектор и окружить его полицией, установить дополнительно средства видеонаблюдения. Желаю службам, обеспечивающим безопасность, справиться со своими задачами!!!
Вещий
Вещий
сегодня в 14:30
Вот работенки у полиции навалилось....
Capral
Capral
сегодня в 14:06
У Штутгарта мало шансов. Команда обескровлена рядом ушедших ключевых игроков, и в этом сезоне, уже не является таким монолитным коллективом, как в прошлом году. А без Гирасси, клуб и вовсе потерял своего лидера в атаке.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:04
"Началось в деревне утро" - Ну ни как фаны не угомонятся! )
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