Винисиус ведёт переговоры о новом контракте с «Реалом»

Нападающий Винисиус Жуниор намерен остаться в «Реале».
Бразилец ведёт переговоры о подписании нового контракта со «сливочными». Условия и цифры уже обсуждаются, но соглашение пока не достигнуто.
Нападающий Винисиус Жуниор намерен остаться в «Реале».
Бразилец ведёт переговоры о подписании нового контракта со «сливочными». Условия и цифры уже обсуждаются, но соглашение пока не достигнуто.
Вот за всё время с тех пор, не было игрока более мне по-футбольному неприятного, чем Сильвен Вильтор. Этот французский резервист когда выходил на замену, то сразу огорчал любимые команды. Всегда думал, лучше против Роналдо с Ривалдо и Роналдиньо играть, чем против Вильтора. А казалось бы как можно их сравнивать.
Вот за всё время с тех пор, не было игрока более мне по-футбольному неприятного, чем Сильвен Вильтор. Этот французский резервист когда выходил на замену, то сразу огорчал любимые команды. Всегда думал, лучше против Роналдо с Ривалдо и Роналдиньо играть, чем против Вильтора. А казалось бы как можно их сравнивать.
Ну а игроки сравниваются футболом. Тем более, оба нападающие, оба много забивают и являются лидерами своих команд. У них куда больше общего для сравнения, чем у упомянутых Фольксвагене и БМВ.
Ну а игроки сравниваются футболом. Тем более, оба нападающие, оба много забивают и являются лидерами своих команд. У них куда больше общего для сравнения, чем у упомянутых Фольксвагене и БМВ.
И хороших, и плохих поступков у публичных людей много, всегда можно отбелить в своих глазах одного и очернить другого- не важно кого из двух, поводов масса будет у обоих. А вот относиться к обоим непредвзято, исходя только из их футбольного таланта, немногие на самом деле могут.
П. С. Я вот Роналду уважаю за отказ от алкоголя и татуировок - прям респект ему за эти две вещи. Но как футболист он значительно слабее Месси, который и выпивает изредка, и в татуировках весь.
И хороших, и плохих поступков у публичных людей много, всегда можно отбелить в своих глазах одного и очернить другого- не важно кого из двух, поводов масса будет у обоих. А вот относиться к обоим непредвзято, исходя только из их футбольного таланта, немногие на самом деле могут.
П. С. Я вот Роналду уважаю за отказ от алкоголя и татуировок - прям респект ему за эти две вещи. Но как футболист он значительно слабее Месси, который и выпивает изредка, и в татуировках весь.