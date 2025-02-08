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Винисиус ведёт переговоры о новом контракте с «Реалом»

сегодня, 11:24

Нападающий Винисиус Жуниор намерен остаться в «Реале».

Бразилец ведёт переговоры о подписании нового контракта со «сливочными». Условия и цифры уже обсуждаются, но соглашение пока не достигнуто.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 13:55
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
ᅠᅠ
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сегодня в 13:09
А чтобы вспомнить Вильтора, посмотрите, Виктор, финал Евро - 2000. Этот "пакостник" отобрал у любимой сборной титул. 😏
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:04
Как раз тоже заканчиваю работу и собираюсь домой ехать. Обязательно ещё пообщаемся, Виктор. Хорошего дня. 🤝
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 13:03
Юрий- вы интересный собеседник, но с вашего позваления, я отлучусь, а потом продолжим, если будет желание...)))
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 12:58
Не знаю этого игрока, ничего не могу сказать. Мне всегда нравился Й.Кройф, и до сих пор считаю его, не хуже того же Месси, но они, тоже, в определенном смысле разные и сравнению не подлежат. Сейчас много разных инстанций, определяющих лучшего игрока всех времен и народов. Если в эпоху Пеле, однозначно не было лучше него, то сейчас, есть из кого выбирать, а всё остальное- дело вкуса...)))
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:52
С 94-го года стал симпатизировать Милану, уж очень меня впечатлил финал ЛЧ того года. До этого как-то нейтрально футбол смотрел. И вот в один тот вечер появились две симпатии - Милан и сборная Италии.
Вот за всё время с тех пор, не было игрока более мне по-футбольному неприятного, чем Сильвен Вильтор. Этот французский резервист когда выходил на замену, то сразу огорчал любимые команды. Всегда думал, лучше против Роналдо с Ривалдо и Роналдиньо играть, чем против Вильтора. А казалось бы как можно их сравнивать.
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 12:44
Я никогда не сравнивал автомобили с людьми- это разные понятия- это дело вкуса. Это все-равно, что сравнивать Блохина с Гуцаевым. Оба блистательные игроки, но абсолютно разные, и каждый из них умел то, что не умел другой. А вот сравнить Кипиани с Гавриловым можно. Оба диспетчеры, обa гениальные футбольные мыслители, а вот, кто из них лучше- сказать сложно...))) Вот в этом случае- сравнение уместно.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:35
Ну почему? Смотрите. Есть у вас, например, 20 000 евро. Вы можете купить новый Фольксваген Поло или пятилетнюю БМВ трёшку. Совершенно разные автомобили: класс, уровень оснащения, вместимость, ездовые качества... А стоят одинаково. И если Вы хотите приобрести автомобиль вы в пределах своей суммы всё сравниваете.
Ну а игроки сравниваются футболом. Тем более, оба нападающие, оба много забивают и являются лидерами своих команд. У них куда больше общего для сравнения, чем у упомянутых Фольксвагене и БМВ.
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 12:31
Сколько раз вам можно говорить, что невозможно, сравнивать, двух, абсолютно разных футболистов, каждый из которых- гениален по своему?
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:27
Месси мячом ломал руку болельщице, за это его можно не любить. Роналду сломал телефон ребёнку, аналогично и с ним. Оба жертвуют деньги на благотворительность- это обоим в плюс к карме...
И хороших, и плохих поступков у публичных людей много, всегда можно отбелить в своих глазах одного и очернить другого- не важно кого из двух, поводов масса будет у обоих. А вот относиться к обоим непредвзято, исходя только из их футбольного таланта, немногие на самом деле могут.
П. С. Я вот Роналду уважаю за отказ от алкоголя и татуировок - прям респект ему за эти две вещи. Но как футболист он значительно слабее Месси, который и выпивает изредка, и в татуировках весь.
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 12:18
Юрий, я не являюсь фанатом- ни Месси, ни Рона, но обоих- считаю гениальными футболистами. Другое дело, как я отношусь, к каждому из них, как к человеку, в этом большая разница. Я тоже, ничего не скрываю, и знаю о Месси больше, чем вы думаете...
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:15
Между нами есть разница, Виктор. Я не скрываю никогда, если мне какой-то футболист не нравится. Вы же говорите, что к Месси и Роналду одинаково относитесь, а это совершенно не так из Ваших комментариев.
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 11:58
Вот видите, как получается, Юрий, когда я наезжаю на спесивого и бездарного грузина, вы делаете мне замечание, а сами, в тоже время, как я заметил- любите осуждать Реал или Вини...
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 11:45
Вбросили интерес от саудитов и начали обсуждать цифры по новому контракту. Как-то гаденько это. Похоже, Винисиус только в борьбе с расизмом справедливость ищет. В отношении денег предпочитает, что они не пахнут.
Гость
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