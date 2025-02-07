Флик просит руководство «Барселоны» продлить контракт с де Йонгом

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вчера, 14:10

Главный тренер «Барселоны» надеется, что клуб приложит все усилия, чтобы до конца сезона продлить соглашение с полузащитником .

Немецкий специалист видит нидерландского хавбека в своем долгосрочном проекте и постепенно делает его все более важной фигурой.

Одним из немногих требований Флика после назначения в «Барсу» было сохранение де Йонга. Тренер был убежден, что Френки – один из лучших полузащитников Европы и что его продажа ослабит проект.

Контракт де Йонга истекает в 2026 году, «Барса» ясно дала понять ему и его окружению, что если соглашение не будет достигнуто летом, клуб выставит его на трансфер.

Френки получил предложение о продлении еще в прошлом году, но так и не ответил, из-за чего клуб считает его уже недействительным.