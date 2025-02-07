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Флик просит руководство «Барселоны» продлить контракт с де Йонгом

вчера, 14:10

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик надеется, что клуб приложит все усилия, чтобы до конца сезона продлить соглашение с полузащитником Френки де Йонгом.

Немецкий специалист видит нидерландского хавбека в своем долгосрочном проекте и постепенно делает его все более важной фигурой.

Одним из немногих требований Флика после назначения в «Барсу» было сохранение де Йонга. Тренер был убежден, что Френки – один из лучших полузащитников Европы и что его продажа ослабит проект.

Контракт де Йонга истекает в 2026 году, «Барса» ясно дала понять ему и его окружению, что если соглашение не будет достигнуто летом, клуб выставит его на трансфер.

Френки получил предложение о продлении еще в прошлом году, но так и не ответил, из-за чего клуб считает его уже недействительным.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:58, ред.
А сам Флик надолго в Барсе?!))) если ближайшие 2 года не будут чемпионства и победа в лиге чемпионов, то и Флик гудбай
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 14:55
Надо бы избавиться от него, толку от него. Если есть предложение - продать. А если нет - не продливать контракт.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:11
Флику сейчас трудно в чём то отказать...)
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