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«Балтика» объявила о продлении контракта с полузащитником сборной Беларуси

вчера, 12:32

«Балтика» сообщила о продлении контракта с полузащитником Юрием Ковалевым.

Между футбольным клубом «Балтика» и Юрием Ковалевым достигнута договорённость о продлении трудового договора. Новое соглашение заключено до 10 июня 2026-го. Полузащитник перешёл в калининградский клуб в феврале 2024-го. За это время Юра принял участие в 31 матче, отметился тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами. В текущем сезоне Ковалёв провёл 14 встреч, в которых отметился двумя голами и четырьмя голевыми передачами.

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drug01
drug01
вчера в 12:37
Для Балтики он нужный игрок
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