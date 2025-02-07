«Балтика» объявила о продлении контракта с полузащитником сборной Беларуси

«Балтика» сообщила о продлении контракта с полузащитником .

Между футбольным клубом «Балтика» и Юрием Ковалевым достигнута договорённость о продлении трудового договора. Новое соглашение заключено до 10 июня 2026-го. Полузащитник перешёл в калининградский клуб в феврале 2024-го. За это время Юра принял участие в 31 матче, отметился тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами. В текущем сезоне Ковалёв провёл 14 встреч, в которых отметился двумя голами и четырьмя голевыми передачами.