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Будущее Постекоглу решится в матче против «Астон Виллы»

сегодня, 11:26
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)-:-Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмЗавтра в 20:35 Не начался

Анге Постекоглу может быть уволен с должности главного тренера «Тоттенхэма».

Будущее наставника решится в завтрашнем матче Кубка Англии против «Астон Виллы». Если «шпоры» не смогут одержать победу, Постекоглу может быть отправлен в отставку.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 14:50, ред.
Если есть замена, то менять надо, но вопрос - а кого? Вот МЮ поменял посреди сезона Сульшера на Рангника или Тен Хага на Аморима, а результат не сильно отличался. Поэтому если есть достойная кандидатура, то менять надо, а если нет, то тогда не стоит. Наверное все проблемы Постекоглу будут связаны с травмами и с надеждой на попадание в ЛЧ из сезона в сезон. Вот Арсенал как-то решает свои проблемы и они в игре снова, а ведь у Артеты тоже есть игроки которые отсутствуют, а канониры ставят задачу выше - взять титул чемпиона АПЛ.
Думаю с нынешним составом у Тоттенхэма результаты могли бы быть лучше, состав у Тоттенхэма не настолько плох как у МЮ сейчас.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 13:03
Согласен, но по матчу с Ливерпулем глупо его судить, вот по Вилле, пожалуй, можно... хотя, тоже на разных стадиях эволюции, тут будут решать по тому - есть ли способность вывести команду из зоны отчаяния прямо сейчас
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:19
Увольнение тренера не решит проблему с травмами игроков. Но и тренеру надо гибче своей тактике. Работать над защитой
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
сегодня в 12:10
Мне лично симпатичны оба коллектива. Потому результативная ничья - была бы замечательным результатом. Обе команды сейчас в кризисе, но АВ чутка быстрей с ним разбирается, и да у них не такое количество травм как у ТТХ.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 11:48
Астон Вилла, поставь запятую: казнить нельзя помиловать.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 11:38
ТТХ не стоит откладывать его отставку...
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