Будущее Постекоглу решится в матче против «Астон Виллы»

Анге Постекоглу может быть уволен с должности главного тренера «Тоттенхэма».
Будущее наставника решится в завтрашнем матче Кубка Англии против «Астон Виллы». Если «шпоры» не смогут одержать победу, Постекоглу может быть отправлен в отставку.
|Астон Вилла-:-Тоттенхэм
|Завтра в 20:35 Не начался
Анге Постекоглу может быть уволен с должности главного тренера «Тоттенхэма».
Будущее наставника решится в завтрашнем матче Кубка Англии против «Астон Виллы». Если «шпоры» не смогут одержать победу, Постекоглу может быть отправлен в отставку.
Думаю с нынешним составом у Тоттенхэма результаты могли бы быть лучше, состав у Тоттенхэма не настолько плох как у МЮ сейчас.
Думаю с нынешним составом у Тоттенхэма результаты могли бы быть лучше, состав у Тоттенхэма не настолько плох как у МЮ сейчас.