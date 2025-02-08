Будущее Постекоглу решится в матче против «Астон Виллы»

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сегодня, 11:26

может быть уволен с должности главного тренера «Тоттенхэма».

Будущее наставника решится в завтрашнем матче Кубка Англии против «Астон Виллы». Если «шпоры» не смогут одержать победу, Постекоглу может быть отправлен в отставку.