Джеррард может возглавить «Карлайл Юнайтед» из английской Лиги Два

Экс-тренер клуба «Аль-Иттифак» Стивен Джеррард имеет шансы продолжить карьеру в Англии.
Специалиста хочет пригласить «Карлайл Юнайтед», который замыкает таблицу Лиги Два.
Ранее Майк Уильямсон покинул пост рулевого в этой команде, американские владельцы коллектива всерьез рассматривают вариант с приглашением Джеррарда.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1399553/dzherrard-stiven-karlayl-yunayted 05.02.2025
В Англии остались ли британские владельцы клубов?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1399553/dzherrard-stiven-karlayl-yunayted 05.02.2025
В Англии остались ли британские владельцы клубов?
Разрушил всю репутацию в СА. Урок Винисиусам и прочим любителям лёгких денег, за всё ведь всегда приходится платить.
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