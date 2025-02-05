Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Лига Два 2024/2025

Джеррард может возглавить «Карлайл Юнайтед» из английской Лиги Два

вчера, 08:52

Экс-тренер клуба «Аль-Иттифак» Стивен Джеррард имеет шансы продолжить карьеру в Англии.

Специалиста хочет пригласить «Карлайл Юнайтед», который замыкает таблицу Лиги Два.

Ранее Майк Уильямсон покинул пост рулевого в этой команде, американские владельцы коллектива всерьез рассматривают вариант с приглашением Джеррарда.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Хаби Алонсо и Флориан Вирц могут остаться в «Байере» ещё на один сезон
Вчера, 00:32
СлухиВ «Роме» хотят назначить Анчелотти на пост главного тренера клуба
04 февраля
Руководство «Ювентуса» приняло решение по Мотте
01 февраля
СлухиСампаоли уйдёт из «Ренна»
30 января
СлухиНико Ковач возглавит дортмундскую «Боруссию»
29 января
Джеррард хочет уйти с поста главного тренера «Аль-Иттифака»
29 января
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 14:27
От чемпионства с Рейнджерс и перспективы сменщиком Клоппа в Ливерпуле до увольнения из Саудии и слухов о Карлайле из 4ой по силе лиги. Всего за 5 лет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:28
Начинал с чемпионства Рейнджера,,и скатится вниз
матос
матос
вчера в 10:02
американские владельцы коллектива
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1399553/dzherrard-stiven-karlayl-yunayted 05.02.2025

В Англии остались ли британские владельцы клубов?
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 09:28
Вот так и ломаются карьеры, когда игроки или тренеры выбирают деньги, а не футбол. Чем было плохо в Рейнджерс? Стал чемпионом, котировался как будущий тренер Ливерпуля. Но захотелось даже не заработать, а получить большие деньги. И что теперь, кому нужен? Третьей лиге в Англии?
Разрушил всю репутацию в СА. Урок Винисиусам и прочим любителям лёгких денег, за всё ведь всегда приходится платить.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:55
Пожелаем удачной работы на новом месте.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 