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Роналдо надеется, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии

сегодня, 10:35

Бывший нападающий «Реала» Роналдо хочет, чтобы главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти возглавил сборную Бразилии.

Роналдо планирует баллотироваться на пост президента Бразильской конфедерации футбола (CBF) в марте 2026 года и в случае своего избрания рассчитывает пригласить Анчелотти на пост главного тренера сборной.

Между Роналдо и Анчелотти существуют тесные дружеские отношения. При этом следует отметить, что на данный момент никаких официальных контактов между сторонами не было. Целью Роналдо является привлечение Анчелотти в бразильскую сборную в случае прекращения его сотрудничества с «Реалом», будь то по причине увольнения или окончания контракта.

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Все комментарии
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 14:28, ред.
Зубастику надо понять одну вещь.. Чемпионаты мира проводились 22 раза.. Чемпионами мира становились 8 команд.. И ни разу команды на ЧМ к чемпионству не приводили тренеры-легионеры.. Стоить задуматься.. Это неспроста.. Психология на ЧМ играет ключевую роль.. Побеждают на таких турнирах сплоченные комады без явного лидера, либо сплоченные команды с лидером.. Если в команде есть эгоисты - победы не видать.. Таковым в Бразилии является Неймар.. Пока он будет в сборной - они не выиграют ЧМ.. Тоже самое касается, к примеру, и Португалии.. ☝️
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 13:14
У сборной Бразилии хорошие футболисты же есть. Во многих европейских командах играют бразильцы. Нужно грамотно их расставить по позициям и будет огонь...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 12:57
Тут для Карло главное - не пересидеть в Реале! Верю, что может как с Пепом выйти
Beka_byaka
Beka_byaka ответ felix (раскрыть)
сегодня в 12:05, ред.
Не понимаешь значит более молодой. Роналдо это не Роналду, а оригинальный, первый вундеркинд 90х годав из Бразили, кличка зубастик. Так вот он тоже в свое время феерил и блестал, играл также и за Реал. Чемрион мира вроде дважды в составе сборной Бразилии. Но никогда не смог завоевать ушастого. Большой проблемой для него была борьба с лишним весом.

Ладно перецду всуть. Он хочет скоро стать на руле фкдерации футбола Бразилии и желает пригласить Анчелотти для разгона вундеркиндов лентяев.
Agamaga___05
Agamaga___05
сегодня в 11:44
Нуждается ли Бразилия в нём большой вопрос. Он уже стар, ему на покой пора. С такой командой как Реал, он умудрился дважды разгромно проиграть Барселоне, команде, в котором играют очень молодые воспитанники.

Я уверен, им нужно найти своего тренера, как Аргентина нашла Скалони, ну и своего лидера-вдохновителя, вокруг которого можно построить игру.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:38
Продолжим аналогию:
Моуринью готов возглавить сборную Португалии, но не уйдёт из Фанеры, если его не уволят.
Черчесов готов возглавить сборную Австрии, но его после увольнения из Казахстана зовут непонятно в какие клубы...
Мостовой готов возглавить всё что угодно, но никто не признаёт его тренерский дар.

Ну а что касается Бразил.... У Бразилии на 10 лет вперёд есть футболисты, способные выигрывать ЧМ. Супер громких имен нет, но футболисты есть. Там мальчишку из подворотни возьми и он уже по игре круче половины РПЛ. При правильном подходе с правильным тренером вполне могут показать результат....
felix
felix
сегодня в 10:59
Ничего не понимаю...Где Бразилия где Рональду...Где Анчелотти...
sv_1969
sv_1969 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 10:50
У Лени в Китае все пучком)))
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 10:37, ред.
А как же Лёня Слуцкий? Вдвоём с Зубастиком втрое продажи в Макдональдсе увеличили бы.
Гость
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