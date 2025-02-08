Роналдо надеется, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии

Бывший нападающий «Реала» Роналдо хочет, чтобы главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти возглавил сборную Бразилии.
Роналдо планирует баллотироваться на пост президента Бразильской конфедерации футбола (CBF) в марте 2026 года и в случае своего избрания рассчитывает пригласить Анчелотти на пост главного тренера сборной.
Между Роналдо и Анчелотти существуют тесные дружеские отношения. При этом следует отметить, что на данный момент никаких официальных контактов между сторонами не было. Целью Роналдо является привлечение Анчелотти в бразильскую сборную в случае прекращения его сотрудничества с «Реалом», будь то по причине увольнения или окончания контракта.
Моуринью готов возглавить сборную Португалии, но не уйдёт из Фанеры, если его не уволят.
Черчесов готов возглавить сборную Австрии, но его после увольнения из Казахстана зовут непонятно в какие клубы...
Мостовой готов возглавить всё что угодно, но никто не признаёт его тренерский дар.
Ну а что касается Бразил.... У Бразилии на 10 лет вперёд есть футболисты, способные выигрывать ЧМ. Супер громких имен нет, но футболисты есть. Там мальчишку из подворотни возьми и он уже по игре круче половины РПЛ. При правильном подходе с правильным тренером вполне могут показать результат....
Моуринью готов возглавить сборную Португалии, но не уйдёт из Фанеры, если его не уволят.
Черчесов готов возглавить сборную Австрии, но его после увольнения из Казахстана зовут непонятно в какие клубы...
Мостовой готов возглавить всё что угодно, но никто не признаёт его тренерский дар.
Ну а что касается Бразил.... У Бразилии на 10 лет вперёд есть футболисты, способные выигрывать ЧМ. Супер громких имен нет, но футболисты есть. Там мальчишку из подворотни возьми и он уже по игре круче половины РПЛ. При правильном подходе с правильным тренером вполне могут показать результат....