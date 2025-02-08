Роналдо надеется, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии

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сегодня, 10:35

Бывший нападающий «Реала» Роналдо хочет, чтобы главный тренер мадридского клуба возглавил сборную Бразилии.

Роналдо планирует баллотироваться на пост президента Бразильской конфедерации футбола ( CBF ) в марте 2026 года и в случае своего избрания рассчитывает пригласить Анчелотти на пост главного тренера сборной.

Между Роналдо и Анчелотти существуют тесные дружеские отношения. При этом следует отметить, что на данный момент никаких официальных контактов между сторонами не было. Целью Роналдо является привлечение Анчелотти в бразильскую сборную в случае прекращения его сотрудничества с «Реалом», будь то по причине увольнения или окончания контракта.