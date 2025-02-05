Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиГермания. Бундеслига 2024/2025

Хаби Алонсо и Флориан Вирц могут остаться в «Байере» ещё на один сезон

сегодня, 00:32

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес высказался о будущем главного тренера клуба Хаби Алонсо и полузащитника Флориана Вирца.

Да, есть вероятность, что оба останутся в клубе после лета. У обоих есть контракты, и они чувствуют себя комфортно в нашей команде.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиВ «Роме» хотят назначить Анчелотти на пост главного тренера клуба
Вчера, 17:39
Руководство «Ювентуса» приняло решение по Мотте
01 февраля
СлухиСампаоли уйдёт из «Ренна»
30 января
СлухиНико Ковач возглавит дортмундскую «Боруссию»
29 января
Джеррард хочет уйти с поста главного тренера «Аль-Иттифака»
29 января
СлухиЭкс-тренер «Манчестер Юнайтед» имеет шансы возглавить «Боруссию» Дортмунд
28 января
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 09:12
Ну так вот, Юра, не надо сравнивать классных игроков с пустышкой. Хвичка- футбольный простак, везде пиарящий свой примитивный дриблинг. Его приглашение в ПСЖ, мне до сих пор непонятно.

Ладно, Юрий, спасибо за продуктивную беседу, и поверьте моему жизненному и спортивному опыту- ничего хорошего грузина не ждёт...

Честь имею.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:07
Беллингем первые полгода в Реале провёл ударно, потом затих. Фоден шикарный прошлый сезон выдал и "умер" в этом. И т.п..
А зовут меня Юра.
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 08:59
Ещё два слова. Лучший игрок чемпионата не исчезает с радаров на полгода...Как вас звать, если не секрет?

Желаю здравствовать.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:57
Ну. Кто-то критикует, кто-то хвалит - у каждого своё мнение, тем и прекрасна свобода выбора.
Приятных снов, Виктор.
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 08:55
Не делайте вид, что ничего не понимаете. Критиковали его, известные итальянские издания, одно из которых назвало эту бездарность"бледной тенью". А то ли ещё будет...

Ладно. Товарищ судья, я посплю ещё немного, с вашего позволения.)))
А лучшего игрока Серии А, ему купили, потому что лучшим был Осимхен.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:51
Ах да, это я запамятовал уже, старею. Но ассист тоже неплохое начало. Да и в итальянских СМИ вот тоже не помню хейта, зато помню, что Хвича лучший игрок Серии А. Повесомее достижение, чем капля негатива в какой-то провинциальной газетёнке на полсотни читателей. 🙃
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 08:47
За ПСЖ он не забивал, сделал ассист, не надо путать.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:46
Я вообще-то про ПСЖ говорю, он там забил в первой игре. В хорошей форме находится, не удивлюсь, если он и Реалу забьёт. Только бы королевскому клубу дойти до такой стадии чтобы они встретились. 🙃
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 08:44
Где забил, в мертвой Серии А, в которой чемпионом становятся после первого круга?
А как его критиковали итальянские издания, причем нещадно, тоже забыли?
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:41
Грузин забил в первой же игре за новый клуб. На это не был способен даже Роналду, считающий себя лучшим футболистом в истории. 🙃
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 08:40
А пока, грузин не способен забить, даже аутсайдеру 2-й лиги. Я всегда говорил и говорю- он футбольный простак...
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:35
Когда ПСЖ выбъет Реал в ЛЧ и Хвича забьёт пару голов, то позовёт. Если, правда, сначала от Сити не вылетят. 🙃
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 08:31
Ага, товарищ судья, Хвичку уже позвали в Реал.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
4yjuezmjrcsj
4yjuezmjrcsj
сегодня в 08:24
Если есть контракты, то вероятность близка к 100%.
112910415
112910415
сегодня в 07:10
сделать такое невинное заявление всегда полезно !
интересанты засуетятся, начнут деньгами размахивать ...
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 05:56
Думается, что Перес всё же позовёт Алонсо летом и руководство Байера его не удержит. А вот Вирц может выбирать из любого клуба, его будут рады видеть от Ливерпуля до Ювентуса и того же Реала. Лучший игрок Бундеслиги, где очень интенсивный футбол, пригодится всем. Единственное, что цена за него кусается.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:38
Хорошо бы еще раз выиграть чемпионат Германии...
Capral
Capral
сегодня в 01:05
А никто и не сомневался, что останутся, потому что до высшего европейского уровня еще не дотягивают. МС, который так нуждается в распасовщике не спешит делать предложение по Вирцу, а Реал не спешит увольнять Анчи и приглашать Алонсо. И Алонсо и Вирц- хороши на уровне усредненной Бундеслиги, но для топов- оба еще не созрели... Алонсо, по качеству игры и по стилю не подходит Реалу, потому что Реал должен всегда и везде оставаться вальяжным и Королевским Клубом, ну а МС- нужен диспетчер с большим футбольным интеллектом, а Вирц- простоват для футбола Гварда, даже для такого как сейчас...
протон
протон
сегодня в 00:34
Зачем Алонсо оставаться в Байере, если будет конкретное предложение от топ-клуба? Без шансов.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 