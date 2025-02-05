Хаби Алонсо и Флориан Вирц могут остаться в «Байере» ещё на один сезон

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес высказался о будущем главного тренера клуба Хаби Алонсо и полузащитника Флориана Вирца.
Да, есть вероятность, что оба останутся в клубе после лета. У обоих есть контракты, и они чувствуют себя комфортно в нашей команде.
Ладно, Юрий, спасибо за продуктивную беседу, и поверьте моему жизненному и спортивному опыту- ничего хорошего грузина не ждёт...
Честь имею.
Ладно, Юрий, спасибо за продуктивную беседу, и поверьте моему жизненному и спортивному опыту- ничего хорошего грузина не ждёт...
Честь имею.
А зовут меня Юра.
А зовут меня Юра.
Желаю здравствовать.
Желаю здравствовать.
Приятных снов, Виктор.
Приятных снов, Виктор.
Ладно. Товарищ судья, я посплю ещё немного, с вашего позволения.)))
А лучшего игрока Серии А, ему купили, потому что лучшим был Осимхен.
Ладно. Товарищ судья, я посплю ещё немного, с вашего позволения.)))
А лучшего игрока Серии А, ему купили, потому что лучшим был Осимхен.
А как его критиковали итальянские издания, причем нещадно, тоже забыли?
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
А как его критиковали итальянские издания, причем нещадно, тоже забыли?
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
интересанты засуетятся, начнут деньгами размахивать ...
интересанты засуетятся, начнут деньгами размахивать ...