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Неймар может сыграть за «Сантос» в завтрашнем матче

вчера, 23:14

Нападающий Неймар попал в заявку «Сантоса» на матч против «Ботафого» из Сан-Паулу, который состоится завтра, 6 февраля, в 1:35 по московскому времени.

Таким образом, 33-летний форвард может снова выйти на поле в составе родного клуба в официальном матче уже через несколько часов.

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Все комментарии
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 23:31
В покер..
протон
протон
вчера в 23:27
Надо набрать форму для последнего танца на ЧМ 26
А слабо было в СА поиграть иждивенец и потухшая звезда нейтронная.
сравните лицо в молодости и харю сейчас... какая еще карьера, але...
Поближе к карнавалам и семье.
Неймар пресыщен деньгами. Позорище не игрок.
Прилетит вдруг Неймарчик в голубом вертолёте...
Не ужели у шейхов был такой конец игрока
69Haya96
69Haya96
вчера в 23:25
Неймар — талант, утративший свой дар. Всего 33 года...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:24
Помолиться надо будет, чтоб травму не получил)
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:19
Его надо в гипс сразу заковать))
Гость
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