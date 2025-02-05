Неймар может сыграть за «Сантос» в завтрашнем матче

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вчера, 23:14

Нападающий попал в заявку «Сантоса» на матч против «Ботафого» из Сан-Паулу, который состоится завтра, 6 февраля, в 1:35 по московскому времени.

Таким образом, 33-летний форвард может снова выйти на поле в составе родного клуба в официальном матче уже через несколько часов.