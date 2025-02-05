Неймар может сыграть за «Сантос» в завтрашнем матче

Нападающий Неймар попал в заявку «Сантоса» на матч против «Ботафого» из Сан-Паулу, который состоится завтра, 6 февраля, в 1:35 по московскому времени.
Таким образом, 33-летний форвард может снова выйти на поле в составе родного клуба в официальном матче уже через несколько часов.
А слабо было в СА поиграть иждивенец и потухшая звезда нейтронная.
сравните лицо в молодости и харю сейчас... какая еще карьера, але...
Поближе к карнавалам и семье.
Неймар пресыщен деньгами. Позорище не игрок.
Прилетит вдруг Неймарчик в голубом вертолёте...
Не ужели у шейхов был такой конец игрока
А слабо было в СА поиграть иждивенец и потухшая звезда нейтронная.
сравните лицо в молодости и харю сейчас... какая еще карьера, але...
Поближе к карнавалам и семье.
Неймар пресыщен деньгами. Позорище не игрок.
Прилетит вдруг Неймарчик в голубом вертолёте...
Не ужели у шейхов был такой конец игрока