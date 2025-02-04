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Сафонов — в заявке ПСЖ на матч Кубка Франции. Доннарумма не сыграет

вчера, 14:35
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Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов включён в заявку на матч 1/8 финала Кубка Франции с «Ле Маном».

Игру пропустит итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма.

Также в составе грузинский нападающий Хвича Кварацхелия.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:32
Ну у тебя и сравнение)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:26
Роналду тоже забивал аутсайдерам)) даже таджикам.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:11
Крутых голасо, в игре с аутсайдером 2-й лиги?))) Ахахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:03
))))))))))))
сообщение набил с мобильника.
здесь свои упрямые авто исправления, хотел написать голами.
надеюсь на пару крутых голасо Хвичи)))
ftxhxz2a4t9t
ftxhxz2a4t9t
вчера в 18:00
Решили размять маленько Матвея
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:46, ред.
Так принято в серьезных клубах на матчи кубка с командами низших лиг ставить резервистов. А оба названные в новости не просто резервисты, а твердые лавочники.
112910415
112910415
вчера в 16:38
есть шансы выйти, факт !
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:46
Пожелаем Моте успеха в матче!
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 15:29
ГоДами?))) Ну собственно, он и радует нас годами, ну месяцами точно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:11
Уверенной игры и победы))) надеюсь,Кварацхелия порадует нас годами))))
Capral
Capral
вчера в 15:07
Жду в игре с аутсайдером 2-й лиги голов и ассистов от Хвички. Такие команды для него- самое то.
lotsman
lotsman
вчера в 15:04
В заявку попал и уже событие. А встанет ли в рамку, вот вопрос. Хотя в игре на кубок Франции, да ещё с аутсайдером второй лиги, есть вероятность что он выйдет на поле.
drug01
drug01
вчера в 14:37
Желаю больших успехов нашим
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:36
Ну это ещё не значит, что Матвей сыграет.
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