Сафонов — в заявке ПСЖ на матч Кубка Франции. Доннарумма не сыграет

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов включён в заявку на матч 1/8 финала Кубка Франции с «Ле Маном».
Игру пропустит итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма.
Также в составе грузинский нападающий Хвича Кварацхелия.
|Ле Ман0 : 2Пари Сен-Жермен
|Матч завершен
Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов включён в заявку на матч 1/8 финала Кубка Франции с «Ле Маном».
Игру пропустит итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма.
Также в составе грузинский нападающий Хвича Кварацхелия.
сообщение набил с мобильника.
здесь свои упрямые авто исправления, хотел написать голами.
надеюсь на пару крутых голасо Хвичи)))
сообщение набил с мобильника.
здесь свои упрямые авто исправления, хотел написать голами.
надеюсь на пару крутых голасо Хвичи)))