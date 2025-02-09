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В «Кабилии» сообщили, что Игнатьев был тронут поддержкой алжирцев

вчера, 16:57

В пресс-службе алжирского клуба «ЖС Кабилия» рассказали источнику о прибытии российского нападающего Ивана Игнатьева.

Иван прибыл в Алжир в четверг и был официально представлен вчера на сайте клуба. Затем он присоединился к своим товарищам по команде на первой тренировке, где ему был оказан тёплый приём. Он также выразил свой энтузиазм по поводу условий работы, подчеркнув качество инфраструктуры «Кабилии», которая способствует прогрессу, и был глубоко тронут сообщениями о поддержке со стороны болельщиков, которые до сих пор не перестают его подбадривать.

О переходе игрока стало известно 6 февраля.

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Все комментарии
Grundik
Grundik
вчера в 18:00
В этом всём настораживает то, что информацию раздаёт пресс-служба, а не сам Игнатьев. У этих ребят естественно всё отлично, иначе они и сказать не могут. Интересно было бы послушать лично Ивана. И что значит "был оказан тёплый приём" на первой тренировке? Водку пили?)))
112910415
112910415
вчера в 17:55
впечатлительный парень
66p4ehxjhmxy
66p4ehxjhmxy
вчера в 17:08
По игроку и клуб, и болельщики.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:02
Ну всё Ваня - осталось только получше загореть - вообще "за своего сойдёшь"...)
Гость
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