В «Кабилии» сообщили, что Игнатьев был тронут поддержкой алжирцев

В пресс-службе алжирского клуба «ЖС Кабилия» рассказали источнику о прибытии российского нападающего .

Иван прибыл в Алжир в четверг и был официально представлен вчера на сайте клуба. Затем он присоединился к своим товарищам по команде на первой тренировке, где ему был оказан тёплый приём. Он также выразил свой энтузиазм по поводу условий работы, подчеркнув качество инфраструктуры «Кабилии», которая способствует прогрессу, и был глубоко тронут сообщениями о поддержке со стороны болельщиков, которые до сих пор не перестают его подбадривать.