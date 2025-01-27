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В «Сьоне» отреагировали на слухи о недовольстве Миранчуком

сегодня, 16:10

Президент «Сьона» Кристиан Константин опроверг информацию о том, что главный тренер швейцарского клуба Дидье Толо не доволен игрой полузащитника Антона Миранчука.

Я не делал никаких заявлений. И тренер на самом деле не говорил плохо об Антоне. Ситуация следующая: вчера он не вышел на поле, потому что мы не хотели рисковать, так как после травмы он заболел гриппом.

Антон не испытывает дискомфорт из-за этого. Теперь он сможет выходить на поле в стартовом составе, а тренер будет строить атаку команды вокруг него.

Я верю, что весной у Миранчука всё будет хорошо.

Ранее в «Сьоне» оценили состояние здоровья российского полузащитника.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 18:36
Да что такое, наши игроки не могут даже и в таких слабых командах проявить себя, и давно, Головин единственное более менее норм играет, и всё. Даже у Японцев, Корейцев, Турков есть топ игроки, в сильных командах. Я думаю Россия более футбольная страна чем эти страны.
zp8bcqgrmep7
zp8bcqgrmep7
сегодня в 17:21
Тренер не делал замечаний, но наверняка, так думает.
shlomo
shlomo
сегодня в 16:37
Будем надеяться что это правда а не отмазка...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 16:24
Ситуации Захаряна и Миранчука становятся очень похожими - вот-вот должны были выйти на поле, но, в самый последний момент, появляется новое препятствующее обстоятельство. Так и карьера подойдёт к концу. Не повезло, в первую очередь, клубам.
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