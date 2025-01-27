В «Сьоне» отреагировали на слухи о недовольстве Миранчуком

Президент «Сьона» опроверг информацию о том, что главный тренер швейцарского клуба Дидье Толо не доволен игрой полузащитника .

Я не делал никаких заявлений. И тренер на самом деле не говорил плохо об Антоне. Ситуация следующая: вчера он не вышел на поле, потому что мы не хотели рисковать, так как после травмы он заболел гриппом.

Антон не испытывает дискомфорт из-за этого. Теперь он сможет выходить на поле в стартовом составе, а тренер будет строить атаку команды вокруг него.

Я верю, что весной у Миранчука всё будет хорошо.