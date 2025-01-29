Захаряну пора впечатлить всех в Испании. Талантливый россиянин стал жертвой опасного трансфера

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сегодня, 16:09

А теперь Арсена добивают травмы.

Стоило тщательнее выбирать команду

У Арсена Захаряна после успеха в «Динамо» были разные варианты продолжения карьеры. Отметая самый очевидный – трансфер в «Зенит», оставались клубы из Франции, Испании и Италии. В «Челси» попасть было сложнее. Лондонцы не смогли бы перевести деньги «Динамо». Но испанцы нашли метод. Также босс «Челси» Боэли предлагал Захаряну переход в «Страсбур», дочерний клуб англичан. Захарян мог побегать в лиге, где сейчас играют Головин, Кузяев и Сафонов.

Если «Гавр» бывшего футболиста «Зенита» Кузяева на последнем месте в Лиге 1 и близок к вылету, то «Страсбур» на девятой строчке в трёх пунктах от зоны еврокубков. Но Захарян выбрал «Реал Сосьедад». Испанская команда в похожей ситуации в таблице. Делят девятое-десятое места, но до еврокубковой зоны два балла. Но коллектив опытного тренера Иманола Альгуасила переживает очередной кризис результатов, далеко не первый в текущем сложном для них сезоне.

Баски проиграли три матча подряд. В Лиге Европы тяжело не попасть в плей-офф, даже у «Тоттенхэма» получится. Но «Реал Сосьедад» отстает от «шпор» в таблице. После поражения от «Лацио» им пригодятся очки в домашнем поединке против ПАОКа. Захарян заявлен на Лигу Европы. Если подготовится к матчу после возвращения из лазарета, то выйдет против команды Оздоева и Чалова. У россиян в Греции свои беды, но юному Арсену в Испании намного сложнее.

«Реал Сосьедад» изначально не был лучшим вариантом. Баски как четвертое колесо в телеге Ла Лиги. То поднимаются в зону Лиги чемпионов, то оказываются ниже. А состав в атаке и полузащите был слишком сильным, чтобы Захарян легко закрепился. Также Арсену не подошел стиль команды, что странно. Думали, что таланту будет проще, ведь он универсальный и творческий игрок. Не получилось, но пока представитель Арсена отбрасывает мысли об аренде.

Захаряну важно вернуться в нападение

Арсен пропустил 26 поединков из-за травмы. А январь потратил, набирая форму. Коварная проблема с сухожилиями выбросила из обоймы. Теперь надо искать брешь в построениях «Реала Сосьедад». Захаряну вряд ли стоит играть в центре полузащиты. Да, пока у басков есть Субименди, который отказал ряду крутых английских клубов, чуть выше на позиции «восьмерки» работать весьма удобно. Субименди возит мяч не хуже, чем Мерино, уехавший недавно в «Арсенал».

Без этого чемпиона Европы вроде бы появилось место для Захаряна на позиции, которую в «Динамо» занимал скандальный Бителло. Вот только пока Арсена приводили в порядок физически, «Реал Сосьедад» нашел Захаряну конкурента в центре поля. Играет Сучич, 22-летний хорват из «Зальцбурга». За него заплатили 10 миллионов евро, трансфер под основу вместо Мерино. А правее по схеме от Сучича работает опытный испанец Браис Мендес, закрыв ещё одно место Арсену.

Захаряну остается одна роль – форварда на левом фланге. А вот здесь есть хорошие новости. Три конкурента не показывают ничего интересного. Опытный голландец Бекер чаще выходит на замену и работал глубже по схеме на левом краю. Испанец Гомес – ещё один универсальный игрок, порой появлялся на левом фланге обороны. Следовательно, способен отдать голевую передачу, но не забивает. Наконец, испанец Барренетчеа, главный конкурент, тоже слаб в завершении.

У Андера за сезон 6 голов и 2 ассиста, но три мяча забил в Лиге Европы. У испанца перепады формы. Тренер не доверяет ему место в твердой основе. Захарян нужен, если Арсен быстро наберет нужные кондиции. Важно сыграть если не против ПАОКа, то хотя бы с «Осасуной». Причем против соседей в таблице будет два матча подряд. Один в чемпионате, а второй в четвертьфинале Кубка Испании. Обидев оборону «Осасуны» в одном из матчей, Захарян сразу вернет доверие тренера.

В случае неудачи рискует всей карьерой

Российские таланты нередко скатываются. Кокорин не проверил себя в сильной лиге в молодости. Но если бы Александр оказался на месте Захаряна, то рисковал повторить ошибки Черышева. Даже когда речь о воспитаннике «Реала», в Испании это не всегда пропуск в элиту. Можно затеряться в средних и добротных клубах. Особенно если подводит здоровье, как Дениса. Но пока Захарян нужен тренеру «Реала Сосьедад» на поле, поскольку сезон у приличной команды складывается неважно.

Последний козырь и финальная попытка Арсена? Хотя ему всего 21 год, наступает опасный момент в карьере. Если не заиграет в «Реале Сосьедад», то отдадут в аренду в слабый клуб. Не проявит себя и там – задумается о возвращении в РПЛ , а это билет в один конец. Никто не станет доверять Захаряну снова. Представители футболиста и люди, которые помогали уехать, сильно радовались факту самого трансфера. А стоило подумать, сможет ли Арсен развиваться в Сан-Себастьяне и Ла Лиге?

Его клуб умеет спасать карьеры. Эдегора и Исака неплохо подготовили для подвигов в АПЛ . А вот Кубо, хотя у японца лишь в пятом по счету испанском клубе получается, не смог быстро пойти на повышение. Застрял в «Реале Сосьедад». Впрочем, у Захаряна и Кубо есть ещё один неоспоримый козырь, не привязанный к клубу – возраст. Россиянину 21 год, а японцу всего 23. Просто оба начали невероятно рано, поэтому опытнее многих одногодков, если считать сыгранные минуты в юном возрасте.

У многих вундеркиндов случаются перепады формы. Захаряну мешали не только травмы. В прошлом сезоне выходил в 29 матчах Ла Лиги, в 15 случаях был в старте, но забил лишь 1 мяч и отдал 2 голевые передачи. Скромный результат для седьмого по стоимости новичка в истории «Реала Сосьедад». Испанцы хотят увидеть, как заработают потраченные 13 миллионов евро. Желаем Арсену быстро вернуться в основу и сразу отметиться голевыми действиями, чтобы восстановить уверенность.