Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2024/2025

Флик ответил на вопрос о продлении контракта с «Барселоной»

сегодня, 18:21

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал комментарий касательно продления соглашения с клубом.

Я не испытываю напряжения. Люблю работать в этой команде, в этом клубе. У нас есть гораздо больший потенциал, и я вижу это по игрокам Ла Масии – они великолепны.

У меня есть время, у меня остается еще один год, а потом будет видно. Один сезон и два года для тренера – это очень долгое время.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Барселона» рассматривает возможность продления контракта с Щесны
Сегодня, 14:56
Рейндерс подтвердил, что продлит контракт с «Миланом»
Сегодня, 13:56
СлухиВинисиус ведёт переговоры о новом контракте с «Реалом»
Сегодня, 11:24
ОфициальноПСЖ продлил контракты с Луисом Энрике и несколькими игроками
Вчера, 23:15
СлухиЛуис Энрике близок к продлению контракта с ПСЖ
Вчера, 15:57
СлухиНуну Мендеш продлил контракт с ПСЖ
Вчера, 14:32
Все комментарии
shur
shur
сегодня в 21:50
"....Ла Масия де Кан Планес, обычно сокращается до Ла Масия — это термин, используемый для наименования юношеской академии ФК Барселоны..."
69Haya96
69Haya96
сегодня в 19:49
Флик — лучшее, что случилось с «Барселоной» со времен Гвардиолы и Энрике... После назначения бывших футболистов «Барселоны» они по инерции начали делать то же самое с другими ветеранами, думая, что это сработает снова. С Куманом и Хави это не сработало. До них, только у команды Эрнесто Вальверде была игра, а у других тренеров вообще не было квалификации...

Предложение контракта немецкому специалисту было рискованным шагом, но я думаю, что ему удалось создать команду. Конечно, команда молодая и ей не хватает стабильности. У Флика есть опыт, поэтому ему предложили контракт, и, конечно, он будет продлен потом.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:19
Ещё бы с финансами проблем не было и всё ок)))
drug01
drug01
сегодня в 19:08
Надо дать время еще поработать ему
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 