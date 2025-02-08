Флик ответил на вопрос о продлении контракта с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал комментарий касательно продления соглашения с клубом.
Я не испытываю напряжения. Люблю работать в этой команде, в этом клубе. У нас есть гораздо больший потенциал, и я вижу это по игрокам Ла Масии – они великолепны.
У меня есть время, у меня остается еще один год, а потом будет видно. Один сезон и два года для тренера – это очень долгое время.
Предложение контракта немецкому специалисту было рискованным шагом, но я думаю, что ему удалось создать команду. Конечно, команда молодая и ей не хватает стабильности. У Флика есть опыт, поэтому ему предложили контракт, и, конечно, он будет продлен потом.
Предложение контракта немецкому специалисту было рискованным шагом, но я думаю, что ему удалось создать команду. Конечно, команда молодая и ей не хватает стабильности. У Флика есть опыт, поэтому ему предложили контракт, и, конечно, он будет продлен потом.