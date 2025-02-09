Особенным футболистам – уникальные условия. Контракты Мбаппе, Холанда и Кейна вредят грандам

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сегодня, 14:29

Зависть – корень многих бед.

У зависти сложная природа. В библейской истории Каин убил родного брата Авеля из-за зависти. Она произрастает из сравнения. Эмоция сильнее, если человек ваш коллега, или речь о родственниках. Досаду, злость и чувство несправедливости, если недооценивают эгоистичных по природе людей, вроде футболистов, тяжело контролировать. Зависть активирует часть мозга, отвечающую за боль. А поскольку спортсмены с детства заточены побеждать, то успех коллеги – на поле или финансовый, воспринимают как поражение. А проигрывать им больно.

В футболе много историй неудач крутых спортсменов, когда попадали в новый клуб, где уже не были «любимым ребенком». Тогда возникала зависть, а её не стоит путать со здоровыми амбициями. В футболе, где тренеру надо угодить двум с половиной десяткам амбициозных бестий, каждая мелочь важна. И некоторые контракты последних лет могут вызвать зависть коллег и стать проблемами для грандов. Их даже можно назвать аналогом взрывного устройства с часовым механизмом. Отличный пример дарит свежайший опыт «Реала».

Из-за доходов Мбаппе недовольны остальные звёзды

Винисиус и Беллингем знают, что Мбаппе подарили 115 млн евро за переход в «Реал». Чистая зарплата Винисиуса за 8-10 сезонов, если вспоминать испанские налоги. Бразилец играет в Мадриде семь лет. Оклад Жуниора 20.8 млн евро, а Мбаппе с порога выдали 31.2 млн евро. Справедливо? Щедрость Переса стала проблемой на переговорах о новом контракте Винисиуса. Вингер отклонил предложение «Реала». Беллингем, у которого аналогичная зарплата, потребует пересмотреть контракт. У «Реала» ещё до Мбаппе был футболист, чей оклад вызывает зависть и непонимание. Перес, чтобы заполучить Алабу свободным агентом, выдал австрийскому защитнику подписной бонус и оклад в 22.5 млн евро. Футболисты атаки не хотят зарабатывать меньше, чем вечно травмированный Давид. У «Реала» из-за двух контрактов будут проблемы с Родриго. Правый вингер считает, что его недооценивают. Завидует отношению к остальным звездам. Зарплата у Родриго 12.5 млн евро, чуть выше, чем у Себальоса. Если Перес не предложит бразильцу надбавку, то ждите Родриго в АПЛ . Анчелотти ещё повезло, что Мбаппе разыгрался. В случае повторения истории Азара зависть росла бы на дрожжах. А пока за Мбаппе говорит его голевая успешность. После гола в дерби «Атлетико» Килиан собрал 500 баллов по системе «гол плюс пас» за карьеру. Сделал это быстрее всех. Мбаппе выше не только Месси и Роналду. Но Винисиусу и Беллингему точно не нравится особенное отношение к Килиану в «Реале». Джуд в любой момент может вспомнить о родной Англии, а у бразильца на столе предложение шейхов.

Форварда Кейна спасают невероятные личные качества

На футбольном уровне Харри больше неприятных, чем нормальных людей. В «Баварии» форвард бьет рекорды по темпу набора голов в Бундеслиге. Но есть несколько важных моментов. За Кейна заплатили рекордные для клуба 95 млн евро. Скоро Харри исполнится 32 года. Ему платят 25 миллионов евро в год. Даже ветеран Нойер получает чуть меньше денег. Ещё одна деталь, которая смущает коллег – особенные условия контракта. Летом Кейн может активировать уход за 80 млн евро, а через год сумма будет ещё ниже. Инсайдер Романо настаивает, что Харри не будет так поступать, но есть покупатель. И напарники Кейна видят, что Харри стареет. Речь о невероятном снайпере, но в Лиге чемпионов не всегда может выручить. Компани вряд ли планирует строить «Баварию» вокруг возрастного форварда. Пробовали играть без Кейна, интересный эксперимент. А Мусиала недоволен, что ему платят лишь 5 миллионов евро, в пять раз меньше. Проблема Кейна – коллектив в «Баварии». Компани пытается убедить футболистов, что для побед в Европе нужно научиться вести себя иначе. Гвардиола не сумел, а у Флика на время получилось. Тогда мировая пандемия затушила зависть. Футболисты испугались за близких. Эмпатии стало больше. О зависти по причине денег, из-за которых вечно грызутся в «Баварии», на мгновение забыли. В коротком плей-офф Лиги чемпионов вынесли «Барселону». А в финале Нойер остановил ПСЖ . Сейчас всё иначе. Растут молодые звезды с амбициями. У конкурента «Байера» есть суперсила, умеют отыгрываться в самых отчаянных ситуациях. «Бавария» пытается подписать Вирца, дорогая сделка. Кейн может стать заложником зарплаты и расчетливости руководства клуба из Мюнхена. В этом сезоне «Бавария» в лидерах по расходам на зарплату. Если захотят сократить выплаты, то через год уйдут Кейн и Нойер, им суммарно платят 46 млн евро без бонусов.

Личные контракты Холанда и Левандовского взяты с потолка

Одни скажут, что Эрлинг показал верность. А другие намекнут на покупку лояльности. С норвежцем подписали безумный контракт до 2034-го. Гвардиола не поверил, когда услышал от директора «Манчестер Сити». Эрлинг будет получать по 32.5 млн евро за год. У форварда нулевые шансы отработать деньги. Большой минус Холанда в мире финансов – слабый для рекламных проектов. Богатый рослый блондин из развитой и сытой нефтяной Норвегии плохая приманка для покупателей. Нет стиля, изюминки. Нет аудитории на развивающихся рынках. Мбаппе интересен как амбассадор брендов. У Холанда не всегда достойное поведение и кислое лицо, на нём не заработать. Шейхам из «Манчестер Сити» финансовые правила не писаны, но рано или поздно подобьют дебет и кредит. Как уже сделали в «Барселоне». Результат не понравился. В «Манчестер Сити» некому особо завидовать зарплате Холанда, а у «Барселоны» дилемма Левандовского. Даже по новому контракту с «горожанами» Холанд окажется на второй строчке в рейтинге зарплат в европейском футболе. «Барселона» отдает почти 37-летнему поляку 33.3 млн евро за год. У почти половины клубов топ-5 суммарные расходы на зарплаты футболистов ниже, чем оклад одного Левандовского. Лапорта как не умел обращаться с деньгами, так и не научился. Вторым по зарплате идет де Йонг, запасному голландцу обещают 19 млн евро. Нет логики, ведь на третьей строчке Ансу Фати. А вингер ещё глубже в резерве, чем Френки. Рафинья получает 12.5 млн евро, попросит надбавку. А у Ямаля годовой оклад 1.7 млн евро. Ламин получает за год меньше, чем Мбаппе за месяц в «Реале». Теперь Лапорте надо убедить сокровище «Барселоны» взять 7-8 млн евро, из-за долгов не смогут предложить условия как у Мбаппе и Холанда. Футболист может согласиться. Но вот отец Ямаля скажет, что сын – новый Месси, давайте 20 миллионов.