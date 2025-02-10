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Гвардиола заявил, что не обижается на «Реал» за бойкот «Золотого мяча»

вчера, 20:14

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри получил приз лучшему футболиста года по версии France Football.

Представители «Реала» бойкотировали мероприятие, узнав, что Винисиус Жуниор не станет лауреатом награды.

На предматчевой пресс-конференции перед встречей команд в рамках Лиги чемпионов главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу спросили о его отношении к действиям мадридского клуба.

Винисиус тоже провел выдающийся год, как и Родри. Он заслуживал эту награду. Ситуация напоминает прошлые годы, когда за звание лучшего игрока боролись Лионель Месси и Криштиану Роналду. Тема закрыта.

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ty344qzz8e98
ty344qzz8e98 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:16
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 23:22
      shur
      shur
      вчера в 22:38
      ..."Ситуация напоминает прошлые годы, когда за звание лучшего игрока боролись Лионель Месси и Криштиану Роналду".
      ...Я всё прекрасно понимаю, но Родри с Вини по сравнению с Роном и Лео, это как ПТУшники с Мастерами-самородками, как до космоса!!! Тема закрыта!!!
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 20:34
      Пепу должно быть вообще плевать на такое)))
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 20:23
      А Пепу , то чего обижаться по теме золотого мяча ? У его команды наисерьезнейший матч "на носу" - вот чем голова забита . Тем более игрок МС этот золотой мяч получил...)
      Гость
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