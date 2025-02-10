Гвардиола заявил, что не обижается на «Реал» за бойкот «Золотого мяча»

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вчера, 20:14

Полузащитник «Манчестер Сити» получил приз лучшему футболиста года по версии France Football.

Представители «Реала» бойкотировали мероприятие, узнав, что не станет лауреатом награды.

На предматчевой пресс-конференции перед встречей команд в рамках Лиги чемпионов главного тренера «Манчестер Сити» спросили о его отношении к действиям мадридского клуба.