Гвардиола заявил, что не обижается на «Реал» за бойкот «Золотого мяча»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри получил приз лучшему футболиста года по версии France Football.
Представители «Реала» бойкотировали мероприятие, узнав, что Винисиус Жуниор не станет лауреатом награды.
На предматчевой пресс-конференции перед встречей команд в рамках Лиги чемпионов главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу спросили о его отношении к действиям мадридского клуба.
Винисиус тоже провел выдающийся год, как и Родри. Он заслуживал эту награду. Ситуация напоминает прошлые годы, когда за звание лучшего игрока боролись Лионель Месси и Криштиану Роналду. Тема закрыта.
...Я всё прекрасно понимаю, но Родри с Вини по сравнению с Роном и Лео, это как ПТУшники с Мастерами-самородками, как до космоса!!! Тема закрыта!!!
...Я всё прекрасно понимаю, но Родри с Вини по сравнению с Роном и Лео, это как ПТУшники с Мастерами-самородками, как до космоса!!! Тема закрыта!!!