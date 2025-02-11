«Зенит» переиграл «Пюник» в товарищеском матче

«Зенит» выиграл у «Пюника» в контрольном поединке (2:0).
Голами отличились Александр Ерохин (38') и Александр Соболев (86').
Сегодня команда из Санкт-Петербурга также сыграет со «Спартаком», начало встречи в 19:30.
«Зенит» выиграл у «Пюника» в контрольном поединке (2:0).
Голами отличились Александр Ерохин (38') и Александр Соболев (86').
Сегодня команда из Санкт-Петербурга также сыграет со «Спартаком», начало встречи в 19:30.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
И ХДЕ ОН стал с начала ТОГО чемпионата??? )))
Не, медаль-то, по-моему, за 2001 год за выигрыш Спартаком очередного чемпионства получил.
НО уже в Белоруссии, в ФК "Мозырь".
Переслали, думаю. ))
Полагаю, что с Дельфином будет то же самое.
И ХДЕ ОН стал с начала ТОГО чемпионата??? )))
Не, медаль-то, по-моему, за 2001 год за выигрыш Спартаком очередного чемпионства получил.
НО уже в Белоруссии, в ФК "Мозырь".
Переслали, думаю. ))
Полагаю, что с Дельфином будет то же самое.