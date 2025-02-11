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«Зенит» переиграл «Пюник» в товарищеском матче

сегодня, 11:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)ПюникМатч завершен

«Зенит» выиграл у «Пюника» в контрольном поединке (2:0).

Голами отличились Александр Ерохин (38') и Александр Соболев (86').

Сегодня команда из Санкт-Петербурга также сыграет со «Спартаком», начало встречи в 19:30.

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Зенит»
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09 февраля
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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:00
Пюник это не Спартак с которым придется попотеть..
7m5yt476bha9
7m5yt476bha9
сегодня в 13:58
Зенит с победой, вечером повторить!
lotsman
lotsman
сегодня в 13:56
Провели генеральную репетицию и вечером финал. Соболев отработал удар, настроил прицел и вечером будет огорчать бывших партнёров. Удачи всем и пусть победит сильнейший. И без судейских ошибок, желательно.)
LOpp
LOpp
сегодня в 13:55
у Зенита так мало игроков что уже и Тимощук выходит на поле. Скоро Семак сам себя будет выпускать.

112910415
112910415
сегодня в 13:50
Зенит настолько силён, что 2,3,4 матча может играть в один день ...
Capral
Capral ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:31
Так ведь Зенит специально задумал две игры в один день, чтобы в случае поражения от Спартака в финале, придумать отмазку, типа две игры в один день играть трудно...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
derrik2000
derrik2000 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 13:25, ред.
Вспоминается мне Жафар Ирисметов из Узбекистана, который в своё время на Кубке Содружества НАКОЛОТИЛ уйму голов в одном матче.
И ХДЕ ОН стал с начала ТОГО чемпионата??? )))
Не, медаль-то, по-моему, за 2001 год за выигрыш Спартаком очередного чемпионства получил.
НО уже в Белоруссии, в ФК "Мозырь".
Переслали, думаю. ))
Полагаю, что с Дельфином будет то же самое.
4zmfu8v6m272
4zmfu8v6m272
сегодня в 13:01
А силенок на Спартак наверняка не хватит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:52
Не нравится мне эта затея с двумя матчами в день...
protest58us
protest58us
сегодня в 12:39
И без Салазара справились… хух
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:34
Соболь прям король товарняков!!))
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