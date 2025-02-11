«Зенит» переиграл «Пюник» в товарищеском матче

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сегодня, 11:58

«Зенит» выиграл у «Пюника» в контрольном поединке (2:0).

Голами отличились Александр Ерохин (38') и Александр Соболев (86').

Сегодня команда из Санкт-Петербурга также сыграет со «Спартаком», начало встречи в 19:30.