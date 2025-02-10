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«Наполи» и «Удинезе» сыграли вничью

сегодня, 00:47
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 1Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезеМатч завершен

«Наполи» и «Удинезе» не выявили победителя в 24-м туре Серии А (1:1).

Скотт МакТоминэй вывел хозяев поля вперед на 37-й минуте, Юрген Эккеленкамп на 40-й сравнял счет.

После этой игры «Наполи» лидирует (55 очков), «Удинезе» идет на 10-м месте (30 пунктов).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт football-italia.net
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Все комментарии
2jvs3e2kn7fz
2jvs3e2kn7fz
сегодня в 03:10
    ABir
    ABir
    сегодня в 01:01
    Домашняя команда Наполи неожиданно теряет очки дома, у Интера завтра появляется отличный шанс до минимума сократить расстояние от преследователя в чемпионской гонке.
    Alex_67
    Alex_67
    сегодня в 01:00
    Вот и Наполи немного притормозил... Притормозил там, где этого мало кто ждал. Возможно о потере двух очков именно сегодня, придётся жалеть в мае. От этого чемпионат Италии становится только интереснее. Ничего ещё не ясно.
    протон
    протон
    сегодня в 00:57
    Эххх Наполи. С нынешними средняками в виде Ромы и Удинезе потеряли очень нужные очки в гонке. Благо хоть Интер Фиалкам проиграл(хотя завтра будут играть опять, только в рамках второго круга).
    А так, конечно круто, что в Италии такая гонка интересная. Это радует. Точно также как и в Испании. Да и в АПЛ, на самом деле, рано отдавать трофей Ливеру.
    Гость
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