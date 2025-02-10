«Наполи» и «Удинезе» сыграли вничью

«Наполи» и «Удинезе» не выявили победителя в 24-м туре Серии А (1:1).
Скотт МакТоминэй вывел хозяев поля вперед на 37-й минуте, Юрген Эккеленкамп на 40-й сравнял счет.
После этой игры «Наполи» лидирует (55 очков), «Удинезе» идет на 10-м месте (30 пунктов).
А так, конечно круто, что в Италии такая гонка интересная. Это радует. Точно также как и в Испании. Да и в АПЛ, на самом деле, рано отдавать трофей Ливеру.
А так, конечно круто, что в Италии такая гонка интересная. Это радует. Точно также как и в Испании. Да и в АПЛ, на самом деле, рано отдавать трофей Ливеру.