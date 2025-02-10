«Наполи» и «Удинезе» сыграли вничью

1739137626

сегодня, 00:47

«Наполи» и «Удинезе» не выявили победителя в 24-м туре Серии А (1:1).

Скотт МакТоминэй вывел хозяев поля вперед на 37-й минуте, Юрген Эккеленкамп на 40-й сравнял счет.

После этой игры «Наполи» лидирует (55 очков), «Удинезе» идет на 10-м месте (30 пунктов).