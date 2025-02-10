«Ростов» одержал крупную победу над «Динамо» и стал 5-м на Зимнем кубке РПЛ

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вчера, 16:54

«Ростов» обыграл московское «Динамо» в матче за 5-е место Зимнего кубка РПЛ -2025 (4:0).

На 7-й минуте ростовчане вышли вперёд — гол забил Егор Голенков. На 33-й Мохаммад Мохеби удвоил преимущество команды. На 45+1-й Голенков сделал дубль. Роналдо на 50-й сделал счёт более крупным.