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«Ростов» одержал крупную победу над «Динамо» и стал 5-м на Зимнем кубке РПЛ

вчера, 16:54
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)4 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Ростов» обыграл московское «Динамо» в матче за 5-е место Зимнего кубка РПЛ-2025 (4:0).

На 7-й минуте ростовчане вышли вперёд — гол забил Егор Голенков. На 33-й Мохаммад Мохеби удвоил преимущество команды. На 45+1-й Голенков сделал дубль. Роналдо на 50-й сделал счёт более крупным.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:46
Игра тренировочная. Под какой нагрузкой Динамо? Но второй состав Динамо, просто отпад. Понятно, выйдет 2 марта ,основа. Но кто под ними? Как то вопрос почему закупают иноземцев и в том же Динамо, ,вратарь и 2 полевых россияне, просто отпадает сам собой.
derrik2000
derrik2000 ответ баск (раскрыть)
вчера в 20:30
))
Шутку о том, чтобы "эх, как во времена Тургенева", оценил.
А молодым - и не только футболистам - ВСЕГДА требуется встряска. Кому эмоциональная, кому - отличная от эмоциональной. )))
Пока МАСТЕРСТВО не появится.
баск
баск ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:24
Это была просто фигура речи)

У нас имеются ребятишки, которые нуждаются в более-менее регулярной встряске
sav68fw4kfff
sav68fw4kfff ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:51
Я понял, тебе сам факт не нравится, что Динамо это оно. Полагаю, ты ничего и не искал. Что ж, это ожидаемо. Ну а если тебе всё равно, как ты трубишь уже не в первый раз, то будь добр, не упоминай больше, про род слова Динамо. Безграмотность никого не красит.
shur
shur ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:31, ред.
...старина, Я полностью на твоей стороне ,именно что происходит в Клубе и его игру Оно и по другому и не заслуживает называться, как то так!
lotsman
lotsman ответ magnum3000 (раскрыть)
вчера в 19:30
В футбол играет не общество, а футбольный клуб этого общества.
lotsman
lotsman ответ 5b65w74abnq5 (раскрыть)
вчера в 19:28
Приложение?! А я то думал, что это составляющая от слова динамо-машина (генератор), взятое для названия спортивного общества от греческого слова динамо, на русском, сила. И думал, что по полю бегают игроки футбольного клуба, а не какое то название. Ну раз это приложение, то тогда конечно. Вообще то мне всё равно.
magnum3000
magnum3000 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:26
Общество Динамо. Получается ОНО. :)
magnum3000
magnum3000
вчера в 19:22, ред.
С таким составом Динамо похоже победа была не нужна. Правда и Ростов не стартовый состав.
5b65w74abnq5
5b65w74abnq5 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:05
"Динамо" - это приложение к определяемому слову, а от него уже берётся род. Т.к. ссылки на сторонние ресурсы тут не приветствуются, то поищи в инетрнете, пожалуйста, сам, что такое "определяемое слово" и его правила, касательно использования рода слов.
derrik2000
derrik2000 ответ баск (раскрыть)
вчера в 18:44
"Бабушка Ивана Тургенева, к примеру, вообще порола его каждую субботу просто так, для профилактики. Получился неплохой писатель.."

Так Вы за то, чтобы вся молодёжь Динамо в этом году массово сдала документы на филологический факультет???
))
derrik2000
derrik2000 ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 18:39, ред.
Ну, значит, где-то молодёжи Ростова повезло, где-то больше хотели выиграть...
Вообще, как Вы сами знаете, лучше не сравнивать силу ОСНОВНЫХ команд по играм их юнцов.
Неблагодарное это занятие...
Пусть молодёжь подвигается, а основа отдохнёт от нагрузок...
lotsman
lotsman ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 18:33
О как!!! )))
Трезвый повар
Трезвый повар ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:32, ред.
Вы посмотрели только расстановку, а матч не смотрели? У Ростова тоже играли 17-19 летние игроки
lotsman
lotsman ответ j2dper97gj7t (раскрыть)
вчера в 18:30
А вы подскажите, в каких правилах русского языка это написано. Я что то не найду.
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:24, ред.
Посмотрел расстановку игроков: Динамо сегодня ВООБЩЕ НЕ играло основой.
Так...
По-моему, все резервисты, которые есть у БГ в наличии, вышли побегать-попрыгать на лужайке.
Обычная подготовка к сезону.
Никто трагедии, думаю, из-за такого в общем-то неприличного счёта, в Динамо, надеюсь, делать не собирается.
j2dper97gj7t
j2dper97gj7t ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:14, ред.
Да сколько можно уже! "Футбольный клуб" - не "оно", а "он". "Динамо" - "оно". И только когда "футбольный клуб Динамо" - то "он".
Либо предоставьте доказательства своих слов, коих, уверен, не будет, либо откройте, наконец, правила русского языка и не выставляйте больше свою безграмотность на всеобщее обозрение.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:13
Да плюньте на этот результат и не принимайте его близко к сердцу. Подготовительный период, команды "дурью" маются: наигрывают составы, которые зачастую бывают экспериментальными, меняют сочетания ... Их главная цель - в оптимальном состоянии подойти к чемпионату, а не к какому - то никому не нужному турниру, который и служит только для того, что я перечислил. А тем более ЭТИ матчи не заслуживают обширных комментариев: пара - тройка строк в блокноте и достаточно.
Начнётся второй круг, и всё перевернётся с ног на голову. Достаточно вспомнить все - не весь, а именно все - последние чемпионаты, когда команды, показывавшие "вдохновенную" игру на югАх, достаточную для завоевания европейских трофеев, в чемпионате выглядели жалко, как побитые собаки, и сдувались, как воздушные шарики.
ar6w9ww7y83j
ar6w9ww7y83j
вчера в 18:06
Неожиданно легко обыграли москвичей, всех ростовских с победой!
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:02
Победа не удивила! А вот счет конечно...
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:59
Что то вниз по наклонной покатились Динамики... нужно что то кардинально менять.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:58
Грамматика русского языка: если "Динамо", то "оно", если клуб "Динамо" - то "он".
lotsman
lotsman ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:40
Я долго и много раз пытался доказать, что футбольный клуб не может быть оно. Когда все пишут и говорят - Динамо выиграло или проиграло или приобрело........ К примеру, о Атлетико или Монако никогда не скажут и не напишут, оно. Но меня все уверяли, что Атлетико или Монако, это совсем другое, а Динамо именно оно. В конце концов мне всё равно. Если вы хотите чтобы футбольный клуб был оно, пусть будет так, воля ваша.
shur
shur ответ баск (раскрыть)
вчера в 17:37
..наш добрый коллега Баск, Я всегда читаю ваши не маленькие по размеру коменты, снимаю шляпу за верность Клубу , боюсь что ваши
наблюдения не в коем мере не повлияют на игру нынешней команды,
а уж тем более политике руководства! Ловите лайк утишения!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 17:33
Ещё раз повторю что давно не видел матчи Динамо. Но если судить по сегодняшнему матчу, то Динамо надо обязательно покупать Ростовского Глебова
Я буду жалеть когда капитан уйдёт из Ростова, но понимаю, что его продажа единственный шанс купить новых игроков, так как денег на трансферы у Ростова нет
shur
shur ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:27, ред.
...с радостью поставил 1000 лайков за это волшебное слово "ОНО",
сколько связано с этим Клубом и ни разу не догадался назвать его
таким образом!!! Наверное "Динамо" тех времён не заслуживало это!!! Красавец,умница,был бы рядом за находчивость стопочку с
тобой опрокинул!!! Всех благ!!!!! (...стыдобища то какая,но в десяточку!!!)
баск
баск
вчера в 17:18
Так и не могу понять, чего хочет ТШ Динамо добиться от того, что упорно наигрывает центрзащами Смелова и Кутицкого.
Правда, основа Динамо сегодня почти не играла, но и эти парни в центре обороны на зимних сборах не впервые..

Для обоих это непрофильные позиции, тогда как пожарного недокомплекта в команде сейчас нет и смысл таких манипуляций неясен.
Как болельщик, я всё ещё доверяю Марцелу Личке, оставляю эти непонятные эксперименты "на его совести" и остановлюсь пока на том, что тренерскому штабу виднее..

Хотя трудно представить ситуацию, при которой именно такая пара ЦЗ может реально понадобиться в течение ближайших трёх месяцев, а это и есть весь остаток сезона.

Замечено, что Личка вёл себя сегодня слишком отстранённо- так ни разу с лавки и не встал, что с ним бывает крайне редко, и произвёл впечатление человека, не очень-то инересовавшегося ходом матча, не говоря уже о его результате.

Не потому ли, что план на игру предусматривал сегодня участие практически только резерва, и лишь Битело трудился почти час?
Совсем освобождены были от игры были Чавес и Маричаль;

Лаксальт, Нгамалё, Тюкавин, Бальбуэна, Гомес и Фернандес вышли только на последние минут 10-15 и, в общем-то, отбыли номер.
Может перетренировались, бедняги, и получили отдых?
Ну-ну, посмотрим что дальше будет..

Ростовским- спасибо за игру и порку, которая была явно полезна. Некоторым она пришлась особенно к месту, кто без неё не может. Бабушка Ивана Тургенева, к примеру, вообще порола его каждую субботу просто так, для профилактики. Получился неплохой писатель..))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:13, ред.
Влетели динамики по полной! Ну хоть почетное шестое место заняли)) ждём начало рпл, что там покажут?
t5d2f6g6bqja
t5d2f6g6bqja
вчера в 17:04
Ростов с красивой победой, Динамо срочно менять тренера на более квалифицированного.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:02
В чемпионате Динамо отомстит.
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