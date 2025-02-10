«Ростов» одержал крупную победу над «Динамо» и стал 5-м на Зимнем кубке РПЛ

«Ростов» обыграл московское «Динамо» в матче за 5-е место Зимнего кубка РПЛ-2025 (4:0).
На 7-й минуте ростовчане вышли вперёд — гол забил Егор Голенков. На 33-й Мохаммад Мохеби удвоил преимущество команды. На 45+1-й Голенков сделал дубль. Роналдо на 50-й сделал счёт более крупным.
Правда, основа Динамо сегодня почти не играла, но и эти парни в центре обороны на зимних сборах не впервые..
Для обоих это непрофильные позиции, тогда как пожарного недокомплекта в команде сейчас нет и смысл таких манипуляций неясен.
Как болельщик, я всё ещё доверяю Марцелу Личке, оставляю эти непонятные эксперименты "на его совести" и остановлюсь пока на том, что тренерскому штабу виднее..
Хотя трудно представить ситуацию, при которой именно такая пара ЦЗ может реально понадобиться в течение ближайших трёх месяцев, а это и есть весь остаток сезона.
Замечено, что Личка вёл себя сегодня слишком отстранённо- так ни разу с лавки и не встал, что с ним бывает крайне редко, и произвёл впечатление человека, не очень-то инересовавшегося ходом матча, не говоря уже о его результате.
Не потому ли, что план на игру предусматривал сегодня участие практически только резерва, и лишь Битело трудился почти час?
Совсем освобождены были от игры были Чавес и Маричаль;
Лаксальт, Нгамалё, Тюкавин, Бальбуэна, Гомес и Фернандес вышли только на последние минут 10-15 и, в общем-то, отбыли номер.
Может перетренировались, бедняги, и получили отдых?
Ну-ну, посмотрим что дальше будет..
Ростовским- спасибо за игру и порку, которая была явно полезна. Некоторым она пришлась особенно к месту, кто без неё не может. Бабушка Ивана Тургенева, к примеру, вообще порола его каждую субботу просто так, для профилактики. Получился неплохой писатель..))
Правда, основа Динамо сегодня почти не играла, но и эти парни в центре обороны на зимних сборах не впервые..
Для обоих это непрофильные позиции, тогда как пожарного недокомплекта в команде сейчас нет и смысл таких манипуляций неясен.
Как болельщик, я всё ещё доверяю Марцелу Личке, оставляю эти непонятные эксперименты "на его совести" и остановлюсь пока на том, что тренерскому штабу виднее..
Хотя трудно представить ситуацию, при которой именно такая пара ЦЗ может реально понадобиться в течение ближайших трёх месяцев, а это и есть весь остаток сезона.
Замечено, что Личка вёл себя сегодня слишком отстранённо- так ни разу с лавки и не встал, что с ним бывает крайне редко, и произвёл впечатление человека, не очень-то инересовавшегося ходом матча, не говоря уже о его результате.
Не потому ли, что план на игру предусматривал сегодня участие практически только резерва, и лишь Битело трудился почти час?
Совсем освобождены были от игры были Чавес и Маричаль;
Лаксальт, Нгамалё, Тюкавин, Бальбуэна, Гомес и Фернандес вышли только на последние минут 10-15 и, в общем-то, отбыли номер.
Может перетренировались, бедняги, и получили отдых?
Ну-ну, посмотрим что дальше будет..
Ростовским- спасибо за игру и порку, которая была явно полезна. Некоторым она пришлась особенно к месту, кто без неё не может. Бабушка Ивана Тургенева, к примеру, вообще порола его каждую субботу просто так, для профилактики. Получился неплохой писатель..))
Так...
По-моему, все резервисты, которые есть у БГ в наличии, вышли побегать-попрыгать на лужайке.
Обычная подготовка к сезону.
Никто трагедии, думаю, из-за такого в общем-то неприличного счёта, в Динамо, надеюсь, делать не собирается.
Так...
По-моему, все резервисты, которые есть у БГ в наличии, вышли побегать-попрыгать на лужайке.
Обычная подготовка к сезону.
Никто трагедии, думаю, из-за такого в общем-то неприличного счёта, в Динамо, надеюсь, делать не собирается.