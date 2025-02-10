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«Краснодар» переиграл ЦСКА и занял третье место на Зимнем кубке РПЛ

вчера, 21:27
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

ЦСКА уступил «Краснодару» в матче за 3-е место Зимнего кубка РПЛ-2025 (1:2).

Счёт в матче был открыт на 51-й минуте, отличился нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. На 67-й минуте Рифат Жемалетдинов сравнял счёт. На 70-й минуте Кордоба оформил дубль.

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Все комментарии
ns2aynkc37qy
ns2aynkc37qy
сегодня в 00:09
Краснодар с заслуженной победой!!!
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:26
Это-то и понятно ВСЕМ.
Только рыжий "дурака включил".
Когда-то ему это помогало, а сейчас - нет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:22
Рыжего надо меньше слушать. Он и не такое скажет. Карера выиграл чемпионство благодаря его рыжим консультациям.
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:47
ЭХМА! некуда новость о Спартаке вставить...
НЕ-КУ-ДА! (((
Попробую здесь: может кому интересно о постреле, который везде поспел. ))))))))))

"Гильермо Абаскаль заявил, что «Спартак» давно следил за Ливаем Гарсией.
Московский клуб 7 февраля объявил о подписании нападающего АЕК. Сообщалось, что красно-белые заплатят 20 миллионов евро плюс бонусы за футболиста.

Также сообщалось, что «Спартак» ведет переговоры с «Торино» о трансфере полузащитника Ивана Илича.

«Мы хотели приобрести Гарсию в прошлом сезоне, но АЕК просил около 25 миллионов, и «Спартак» посчитал его слишком дорогим.

Мы следили за ним, я включил его имя в наш список, потому что очень хорошо знаю этого игрока еще с тех пор, когда я тренировал греческий «Волос».

Также, когда я был в «Спартаке», обсуждалась и кандидатура Ивана Илича», – сказал бывший главный тренер «Спартака»."
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ kip-elev (раскрыть)
вчера в 22:43
ну вообще- то Кордобу краснодар купил за 20 млн евро...не переверайте, интернет помнит всё...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:25
Первый тайм хорош, но подвела застарелая болезнь ЦСКА --- реализация голевых моментов. Могли забить 4 и закончить игру. В результате потеряли кураж, началось мучение а не игра во втором тайме. По такой игре выше 6 места ловить нечего.
kip-elev
kip-elev ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 22:08
Ну вообще то Кордобу купили за 10,5 лямов, но он стоит этих денег!
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 22:01
Спартак завтра как обычно раскатает Зенит 5-0
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:55
Матч комментировать не буду, нет желания по причине, указанной мною день назад. Хочется сказать несколько слов о защитнике армейцев Дивееве, весьма посредственном футболисте, однако всячески расхваливаемым комментаторами и иными причастными к футболу лицами. Не обладая стартовой скоростью, постоянно запаздывает с принятием решений. Был сторонним наблюдателем, когда Кордоба выскочил в коридор и нанёс голевой удар. По причине своей неповоротливости сбил в штрафной нападающего южан и просто удивительно, что арбитр не назначил одиннадцатиметровый.
И пусть никого не вводит в заблуждение его игра с высоко поднятой головой в те моменты, когда у него мяч. Показуха: вот, мол, какой я, контролирую его в любой ситуации. Но если кто-то наблюдал за футболистом более внимательно, то обратит внимание, что такая показуха у Дивеева только тогда, когда рядом нет ни одного игрока соперника. Когда же Дивеева кто - то подпирает, можно кричать "караул" !
Посредственность, каких поискать надо...
drug01
drug01
вчера в 21:51
Цска конечно не повезло но надо учесть ошибки и все наладится....
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:48
Странно что тут некоторые сравнивают Кордобу которого Краснодар купил за 20 евролямов с Мусаевым
протон
протон
вчера в 21:43
Наглядная разница между Кордобой и Мусаевым...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:35
Матч мне понравился. ЦСКА очень прилично играли в первом тайме. Моментов много создали. Что понравилось? То, что в воротах Тороп постоянно. Пора. Что не понравилось. Пьянич и Зделар - в основе - это жесть. При том, что Файзуллаев и Жамалетдинов на лавке. Это зря. Ну и конечно жесткий наступ Газинского на ногу Глебову. Там вполне может быть перелом лодыжки. Учитывая второй случай подряд ( Тормена) я думаю Мусаеву на это надо обратить внимание. Лидировать в РПЛ надо по игре, а не по грубости и жестокости.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:35
Кого винить в том, что не забиваешь сам? Конечно же ответ можно посмотреть в зеркале. В прошлом сезоне, помнится, Краснодар был самой обстукивающей каркас ворот командой сезона, а в этом матче просто случилась карма, за весь прошлый сезон, за все 18 штанг и N перекладин.

А итоговый результат получился благодаря двум ошибкам. Второй гол Краснодара и ошибку армейцев сами прокомментируют, а я лишь укажу, что карлику Кастаньо было без шансов что-то сделать со своим оппонентом, сколько ни толкай его, он забил без сопротивления. Менять его надо было до стандарта, а не после гола.

А вообще, очень интересный матч. Ромб я давно не видел в нашем футболе, надеюсь, тренерский штаб ЦСКА не опустит руки и успеет еще поработать над ромбом перед продолжением сезона.

P.S. Как же задолбали МАТЧ со своими бесполезными интервью посреди игры, девкой на рыжем диване, рыжим Аршавой и со своей РАЗНИЦЕЙ. Я понимаю. им по пачке хрустящих купюр падает, когда они говорят эту фразу, но можно же нормально показать футбол?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:29
Кордоба хорош, лучший нап РПЛ!
Газинского на кол посадить. Или для Краснодара это норм? В прошлой игре Тормена не понятно зачем грубил, но там без травмы обошлось
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:28
В первом тайме армейцы выглядели прилично, только с реализацией проблемы... Может Алеррандро решит эти проблемы?))
Глебову здоровья!! Очень жаль в таком матче травму получать, выглядело все не очень((
Гость
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