«Краснодар» переиграл ЦСКА и занял третье место на Зимнем кубке РПЛ

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вчера, 21:27

ЦСКА уступил «Краснодару» в матче за 3-е место Зимнего кубка РПЛ -2025 (1:2).

Счёт в матче был открыт на 51-й минуте, отличился нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. На 67-й минуте Рифат Жемалетдинов сравнял счёт. На 70-й минуте Кордоба оформил дубль.