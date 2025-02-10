«Краснодар» переиграл ЦСКА и занял третье место на Зимнем кубке РПЛ

ЦСКА уступил «Краснодару» в матче за 3-е место Зимнего кубка РПЛ-2025 (1:2).
Счёт в матче был открыт на 51-й минуте, отличился нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. На 67-й минуте Рифат Жемалетдинов сравнял счёт. На 70-й минуте Кордоба оформил дубль.
Глебову здоровья!! Очень жаль в таком матче травму получать, выглядело все не очень((
Глебову здоровья!! Очень жаль в таком матче травму получать, выглядело все не очень((
А итоговый результат получился благодаря двум ошибкам. Второй гол Краснодара и ошибку армейцев сами прокомментируют, а я лишь укажу, что карлику Кастаньо было без шансов что-то сделать со своим оппонентом, сколько ни толкай его, он забил без сопротивления. Менять его надо было до стандарта, а не после гола.
А вообще, очень интересный матч. Ромб я давно не видел в нашем футболе, надеюсь, тренерский штаб ЦСКА не опустит руки и успеет еще поработать над ромбом перед продолжением сезона.
P.S. Как же задолбали МАТЧ со своими бесполезными интервью посреди игры, девкой на рыжем диване, рыжим Аршавой и со своей РАЗНИЦЕЙ. Я понимаю. им по пачке хрустящих купюр падает, когда они говорят эту фразу, но можно же нормально показать футбол?
А итоговый результат получился благодаря двум ошибкам. Второй гол Краснодара и ошибку армейцев сами прокомментируют, а я лишь укажу, что карлику Кастаньо было без шансов что-то сделать со своим оппонентом, сколько ни толкай его, он забил без сопротивления. Менять его надо было до стандарта, а не после гола.
А вообще, очень интересный матч. Ромб я давно не видел в нашем футболе, надеюсь, тренерский штаб ЦСКА не опустит руки и успеет еще поработать над ромбом перед продолжением сезона.
P.S. Как же задолбали МАТЧ со своими бесполезными интервью посреди игры, девкой на рыжем диване, рыжим Аршавой и со своей РАЗНИЦЕЙ. Я понимаю. им по пачке хрустящих купюр падает, когда они говорят эту фразу, но можно же нормально показать футбол?