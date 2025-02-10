«Барселона» обыграла «Севилью» в матче Ла Лиги

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сегодня, 01:00

«Севилья» проиграла «Барселоне» в 23-м туре Ла Лиги (1:4).

Роберт Левандовски вывел гостей вперед на 7-й минуте, Рубен Варгас на 8-й сравнял счет. Фермин Лопес на 46-й вернул каталонцам преимущество, а на 55-й забил Рафинья. Эрик Гарсия отметился на 89-й.

На 60-й у «блауграны» красную карточку получил Фермин Лопес.

После этой игры «Севилья» идет на 13-м месте (28 очков), «Барселона» расположилась на 3-й строчке (48 баллов).