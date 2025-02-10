Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2024/2025

«Барселона» обыграла «Севилью» в матче Ла Лиги

сегодня, 01:00
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья1 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Севилья» проиграла «Барселоне» в 23-м туре Ла Лиги (1:4).

Роберт Левандовски вывел гостей вперед на 7-й минуте, Рубен Варгас на 8-й сравнял счет. Фермин Лопес на 46-й вернул каталонцам преимущество, а на 55-й забил Рафинья. Эрик Гарсия отметился на 89-й.

На 60-й у «блауграны» красную карточку получил Фермин Лопес.

После этой игры «Севилья» идет на 13-м месте (28 очков), «Барселона» расположилась на 3-й строчке (48 баллов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Наполи» и «Удинезе» сыграли вничью
Сегодня, 00:47
«Реал Сосьедад» обыграл «Эспаньол», Захарян остался в запасе
Вчера, 22:35
«Астон Вилла» переиграла «Тоттенхэм» в матче Кубка Англии
Вчера, 22:29
«РБ Лейпциг» выиграл у «Санкт-Паули»
Вчера, 21:23
«Акрон» минимально обыграл «Чжэцзян Профешионал» в контрольном матче
Вчера, 20:25
«Плимут Аргайл» одолел «Ливерпуль» в матче Кубка Англии
Вчера, 19:59
Сортировать
Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:44
В протоколе матча знакомые фамилии... Барсу с победой...
Bobon
Bobon ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 01:59
Да нет. Похоже, что звезду поймал. В таком возрасте это может очень плохо закончиться, если мозги ему не вправят. Есть еще один проблемный - Гави. Он и до травмы играл чуть выше среднего. А сейчас вообще ничего не показывает кроме фолов. Возможно, что причина в позиции. Не его это - играть под нападающим. А может это и есть его реальный уровень. Да, у него есть характер, но только на одном характере далеко не уедешь. Про Леву и говорить нечего - годы берут свое. На дистанции он уже не тянет. А подмены толковой нет
Capral
Capral ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 01:55
Я про заговор не говорил и даже не намекал. А то, что нарушения в Лиссабоне и сегодня были похожими- факт. Голы Барселоны ловушками не были, они были обычными ошибками защитников и вратаря Севильи, особенно вратаря.
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:38
Все эти голы были ловушками от Барселоны.
Пенальти не было, даже близко не было. Что было в Португалии осталось там, судили разные судьи, у каждого свое видение. Он даже за нырки жёлтые не давал.
Главное не видеть заговоров вокруг! Не удивлюсь, если сливочные по своему клубному каналу и этот момент начнут крутить и говорить про заговор. Когда игра не идёт, проще обвинять вокруг всех, что они и делают.
Capral
Capral ответ Sкрудж (раскрыть)
сегодня в 01:33, ред.
Ну я и написал, что команда работающая на поле- атаковать не приучена. Что касается равных шансов, то я и сейчас считаю, что у Реала, даже такого как сейчас- шансов на чемпионство больше. Почему? Потому что состав- опытный, классный и мастеровитый и умеющий держаться на длинной дистанции. А по сегодняшней игре Барсы, именно по первому тайму, снова, отчетливо обозначились проблемы команды- как в центре поля, так и в обороне... С командой посильней и дисциплинированной- у Барсы будут проблемы...
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 01:26
Левандовски больше голов забил, чем Рафинья. Но бразилец огромную работу выполняет на поле. Педри тоже большой объём работы выполняет, чем Гави...
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:24
Я же написал- много спорных эпизодов.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:20
Гол Севильи был забит с офсайда Сауля.
Agamaga___05
Agamaga___05
сегодня в 01:20
Барселона очередной раз громит своего соперника, так будет правильней! Эта лучшая команда Лиги!

В первом тайме провели разминку, а во втором включили пятую передачу и переехали Севилью в десятером!
Статистика полностью за Барселоной.

Фермин особо умом не отличается, раз так грязно играет в центре поля, имея преимущество в счёте нужно играть аккуратно, и не дай Бог травму тяжёлую нанести.
Флику обязательно нужно провести воспитательную беседу, как он это сделал с Иньяки.
В общем и целом игра хорошая была, добыли важные очки, подтянулись к Мадридским клубам.
Сами виноваты, что упустили первую строчку, теперь нужно его вернуть и закончить гонку в качестве лидера!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:18
Жаль Араухо.
Победа заслуженная)) команда играет уверенно. 17 разгром в сезоне
Sкрудж
Sкрудж ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:15
Результат закономерен. Барселону с победой. Севилья не знала , что делать в большинстве . А это всё таки неплохой шанс - полчаса в большинстве. Тем интересней борьба за титул обостряется и Реал уже не фаворит , а просто один из трёх претендентов.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:14
Барсу с победой!)
Сегодня нужно было побеждать, чтобы сократить отставание и они с этим справились.
Интрига в Испании ожила, это радует. Желаю каталонцам удачи!)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 01:11, ред.
У Реала проблемы в обороне (глянь на их лазарет, и кто там в реальном времени у них щас остался).
Capral
Capral
сегодня в 01:10
Ответственно заявляю, что, как минимум два гола из четырех в ворота Севильи- вина вратаря!!! Определяющим стал второй гол, при котором, вратарь рыпнулся на мяч, но потом остановился. Есть закон для всех вратарей- если решил выходить на мяч- иди до конца!!! Что касается неназначенного пенальти в ворота Барсы, то скажу так: за похожее нарушение на Ямале, в Лиссабоне- судья пенальти назначил. Никто не спорит, что Барселона сильней, но объективности ради, стоит подумать... Особо комментировать нечего. Можно только подчеркнуть то обстоятельство, что команда, работающая исключительно на оборону- атаковать не умеет. Получив лишнего игрока, Севилья не просто растерялась, но испугалось такого преимущества, и всё время в большинстве провела безобразно и примитивно. По судейству много вопросов, но думаю, эта не та игра, где можно обсуждать или осуждать арбитров. Севилья очень слаба, но повторюсь- при более удачной игре вратаря, команда могла бы добиться большего.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:09
Вот так, интрига снова ожила - Барселона вернулась в число реальных претендентов на титул, составив компанию Реалу и Атлетико. Ничего, от этого чемпионат Испании становится только интереснее. Анчелотти и Симеоне пора задуматься. Особенно Папе Карло, у Реала проблемы в атаке... А впереди матч с Манчестер Сити... Кресло снова шатается
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:09, ред.
Дельфинарий развели в Севилье, а не футболистов. Эти хреновые театралы вместо того, чтоб доигрывать эпизоды до конца и разыгрывать лишнего игрока, после удаления Фермина, стали надеяться на халяву с пенками... и вели себя как бабьё. Стыдоба да и только. За симуляцию, коих я насчитал 3 штуки, ни одной жк арбитр не показал...

Фермина же можно было не удалять: акцентированной - умышленной игры в голень соперника не было, - жк максимум.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 01:05
Играли хорошо вса кроме Ямаля,он играл на себя,еще пацан
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 01:05
Барсу с победой! Молодцы!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 