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«Интер» одержал победу над «Фиорентиной»

сегодня, 00:44
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 1Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

«Интер» обыграл «Фиорентину» в матче 24-го тура Серии А (2:1).

Счёт в матче был открыт на 28-й минуте, защитник «Фиорентины» Марин Понграчич отправил мяч в свои ворота. На 44-й минуте Роландо Мандрагора сравнял счёт с пенальти. На 52-й минуте Марко Арнаутович вывел хозяев вперёд.

После этой игры «Интер» занимает 2-е место (54 очка), «Фиорентина» идет на 6-м месте (42 пункта).

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 07:59
Вплотную приблизился к лидеру Серии А.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:40
Ни так давно эти команды играли перенесенный матч первого круга, тогда Интер крупно проиграл 3-0 но тогда меня удивило то, что Интер привез два гола сами себе, что обычно им не свойственно! В этом же матче Интер был на голову сильнее Фиорентины, но победа получилась трудной, но главное добыли важнве 3 очка! Интеристов с победой, интрига в чемпионате сохраняется, а для нейтральных болельщиков это важно
Niagara
Niagara
сегодня в 07:39
Ну и почему рефери не посмотрел ВАР при первом голе?
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:27
Получше все же выглядел Интер, который взял небольшой реванш за недавнее поражение со счетом 0:3. Продолжает миланский клуб погоню за Наполи, хотя с такой игрой стабильно побеждать дружине Индзаги будет непросто.
jsc86mqbgmkc
jsc86mqbgmkc
сегодня в 07:20
Значит не зря Арнаутович на замену выходил
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:06
Скандальный гол принес победу Интеру)))
drug01
drug01
сегодня в 02:41
Интер очень радует... Молодец..
112910415
112910415
сегодня в 02:34
трудная победа особенно дорога !
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:20
Интер одержал трудовую победу над фиалками... Чемпионство на горизонте...
ABir
ABir
сегодня в 02:02
Молодчики блау-неро сильного соперника одолели, да еще и волевую победу одержали.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:57
Тяжёлая, трудовая победа хозяев... Пусть никого не вводит в заблуждение статистическое преимущество Интера. По игре превосходство не бросалось в глаза. В середине первого тайма нерадзурри потеряли из-за травмы своего лучшего бомбардира Тюрама, но вышел Арнаутович и забил победный мяч. Фиорентина показала отличный футбол и если бы ей повезло, результат мог быть другим. Фиалки, по прежнему, имеют большие шансы попасть по итогам сезона в Лигу чемпионов УЕФА. А Интер с победой!!! Реванш получился...
qkh3v653b8m6
qkh3v653b8m6
сегодня в 00:56
Интер с трудовой победой!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:54, ред.
Просто поразительно как Мартинес при своём росте метр с кепкой умудряется так играть головой в штрафной соперника. Исключительное голевое чутьё и выбор позиции + титаническое трудолюбие у аргентинца.

У Фиорентины понравился Фаджоли. Разносторонний, несуетной и думающий хавбек. Чем он Ювентусу не угодил, непонятно.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 00:45
Всех Интеристов с победой!
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