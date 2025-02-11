«Интер» одержал победу над «Фиорентиной»

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сегодня, 00:44

«Интер» обыграл «Фиорентину» в матче 24-го тура Серии А (2:1).

Счёт в матче был открыт на 28-й минуте, защитник «Фиорентины» Марин Понграчич отправил мяч в свои ворота. На 44-й минуте Роландо Мандрагора сравнял счёт с пенальти. На 52-й минуте Марко Арнаутович вывел хозяев вперёд.

После этой игры «Интер» занимает 2-е место (54 очка), «Фиорентина» идет на 6-м месте (42 пункта).