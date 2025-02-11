«Интер» одержал победу над «Фиорентиной»

«Интер» обыграл «Фиорентину» в матче 24-го тура Серии А (2:1).
Счёт в матче был открыт на 28-й минуте, защитник «Фиорентины» Марин Понграчич отправил мяч в свои ворота. На 44-й минуте Роландо Мандрагора сравнял счёт с пенальти. На 52-й минуте Марко Арнаутович вывел хозяев вперёд.
После этой игры «Интер» занимает 2-е место (54 очка), «Фиорентина» идет на 6-м месте (42 пункта).
У Фиорентины понравился Фаджоли. Разносторонний, несуетной и думающий хавбек. Чем он Ювентусу не угодил, непонятно.
У Фиорентины понравился Фаджоли. Разносторонний, несуетной и думающий хавбек. Чем он Ювентусу не угодил, непонятно.