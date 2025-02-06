Испанские арбитры угрожают забастовкой. Поломают планы «Реалу», «Барселоне» и «Атлетико»

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сегодня, 14:10

Ответ на прессинг со стороны Переса.

Чиновники и клубы виноваты в судейском кризисе

Главная проблема плохого судейства – общая на него реакция. Когда «Реалу» и «Барселоне» подсуживают, то налетает толпа фанатов с оправданиями арбитра. Вспоминают старые ошибки рефери в других матчах, будто они имеют отношения к свежему скандалу. Ни разу не было жалобы на судейство в пользу своей команды. В результате общий уровень арбитража упал ниже плинтуса, полная деградация. Грязный пол подметают судейской формой. Кризис класса рефери в Ла Лиге давно, а местные футбольные чиновники бездействуют.

Также мешали клубы. «Реал» и «Барселона». А именно у них административный ресурс и влияние на других из-за популярности. Гранды не спешили предлагать реформы. Лапорте и Пересу достаточно лет, чтобы застать период, в котором «Реал» забивал из метровых офсайдов в Лиге чемпионов, а «Барселона» проходила «Челси» после ужасного арбитража Эвребе. Президенты больших клубов привыкли, что судьи их боятся. А поскольку новых сильных арбитров не готовили, за углом всех поджидал новый скандал в Примере.

Судьи матча «Эспаньола» и «Реала» посмели не удалить защитника за прыжок сзади в ноги Мбаппе. Игрок каталонцев сыграл хитро – носком задел бедро Килиана, а шипами прошелся по голени по касательной, без чрезмерной силы. По современным протоколам для арбитров нельзя такую желтую карточку сделать красной. А если бы судья выписал прямое удаление, то «Атлетико» и «Барселона» обвинили бы арбитра в работе на «Реал». Вот такая коллизия. Её можно решить, если изменить протокол VAR , чего за много лет не сделали.

Достаточно разрешить тренерам запрашивать повторы определенное количество раз за тайм или матч, чтобы в подобных эпизодах Анчелотти вместо арбитра VAR просил главного судью посмотреть видео. После этого защитник «Эспаньола» получил бы свою красную карточку и не смог в концовке поединка забить победный гол в ворота «Реала». Или ещё один вариант – убрать запреты на вмешательство помощников главного судьи. Если профессиональный арбитр ФИФА видит ошибку, то его нельзя ограничивать, пусть вмешивается.

Вот только гранды боятся этого правила. «Реал», «Барселона» и «Атлетико» собрали под знамена достаточно эмоциональных ребят. Если разрешить арбитрам проверять фолы на вторую желтую карточку, то можно вместо 1-2 удалений к февралю собрать намного больше. Так что глава Ла Лиги Тебас, который обвинил Переса в последовательной блокировке реформы судейства, вряд ли обманывает публику. Президент «Реала» хочет, чтобы все решения были в его пользу. Его не волновал арбитраж, когда ошибки вредили его конкурентам.

Невозможно выйти из кризиса по запросу фаворитов

В жалобе на судейство в матче «Эспаньола» и «Реала», а это было открытое письмо президенту Федерации футбола Испании Рафаэлю Лоусану, испанских арбитров обвинили в продажности. Комедийности истории придает одна деталь. Можно согласиться с гневом Переса после прыжка в ноги Мбаппе. Хотя профессиональные арбитры укажут вам на определение о чрезмерной силе, президент «Реала» не является судьей с лицензией от ФИФА . И вряд ли читал правила футбола. Охотно верим, что Перес искренне видит там красную карточку.

Но также заявили, что стоило засчитать гол Винисиуса. В той атаке Мбаппе боролся с защитником. Соперник положил руку на шею Килиану, хватал его, чтобы остановить. Француз двумя руками оттолкнул оппонента, пока Винисиус забивал гол. По правилам футбола это на 100% нарушение правил в атаке. То есть Мбаппе лично испортил «Реалу» голевой момент. Не было оснований толкать соперника. Если бы упали вместе на землю, то судья засчитал бы взятие ворот. «Реал» ругает арбитров за ошибки, а сам просит о нарушении правил.

Возвращаемся, с чего начали. Если арбитры помогут Пересу выиграть Ла Лигу, ошибаясь в играх «Атлетико» и «Барселоны», или назначат сомнительные пенальти в пользу «Реала», то к ним нет вопросов. Жалобы никто не пишет. А как только в проигранном матче возникло несколько эпизодов, так сразу надо доводить дело до очередного масштабного скандала с участием Переса. Напомним, что Флорентино только в этом сезоне не понравился новый формат Лиги чемпионов (потому что «Реал» проигрывал) и он захотел создать Суперлигу.

Скорее всего, глава Ла Лиги Тебас прав. Поскольку Хавьер много десятилетий знаком с Пересом, тепло общались, ведь Тебас – фанат «Реала», чего не скрывает, то сумел заметить пелену в глазах стареющего главы «Реала». Любой человек, которому доводилось встречать возрастных людей, знает, что рано или поздно когнитивные функции ухудшаются. Не всегда речь о серьезных болезнях. Просто с возрастом некоторые люди становятся иррационально упрямыми. Тебас говорит, что Перес ощутил себя новым футбольным мессией.

Элитным лигам давно пора вложиться в образование судей

Для разрядки вспомним дикую историю английского арбитра Кута. Дэвида выгнали из профессии, поскольку всплыло видео, на котором судья вдыхает белый порошок. Ещё арбитр на камеру рассказывал, как ненавидит «Ливерпуль» и Клоппа. О какой непредвзятости речь? Арбитра выгнали из-за употребления тяжелых наркотиков во время Евро-2024. Мог нюхать перед поединками АПЛ , где совершал ошибки. Также Кут обсуждал ставку на желтую карточку.

У арбитров много дурной свободы. В РПЛ домашний клуб обычно принимал судью. Как минимум водка и накрытый стол. Дурацкая практика не всюду, но она была. А в топ-5 не трогали арбитров после обвинений в коррупции. Опытные судьи Ла Лиги купили за наличные дома и квартиры по всей Испании. А теперь Перес заявляет о фальсификациях. Где босс «Реала» был раньше? Также можно вспомнить, как запаниковали в прокуратуре Барселоны, когда им пришлось расследовать «дело Негрейры».

«Барселона» платила семье одного из теперь уже бывших боссов арбитров миллионы евро за бумажки нулевой ценности, якобы отчеты о работе арбитров. Про конфликт интересов не слышали? Не может фирма сына одного из начальников арбитров выполнять услуги для фаворита. Дело замяли, «Барселону» не наказали. Ошибки в пользу «Реала» тоже не вызывали реакции по горячим следам, хотя всякие сезоны встречались. А теперь Перес прессует слабых арбитров, а те в ответ угрожают забастовкой.