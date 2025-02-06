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Глава Ла Лиги раскритиковал «Реал» после заявления о судействе

вчера, 22:57
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал заявление «Реала», в котором мадридский клуб выступил с критикой судейства в матче чемпионата Испании с «Эспаньолом» (0:1).

«Мадрид» хочет навредить конкуренции. Они придумали историю, вишенкой на торте которой стало заявление, опубликованное на днях. Это история жертвы, которая не является таковой, которая делает плохой анализ дела Негрейры, находящегося в стадии расследования.

Конечно, мы подадим жалобу, так же как мы жаловались на «Реал Мадрид ТВ». Мы анализируем этот вопрос на юридическом уровне, но, очевидно, что такого рода заявления не могут быть допущены, потому что в них содержится ложь или полуправда.

Исходя из истории, у них нет другого выбора, кроме как поступить так. Я настаиваю на том, что кто-то в «Мадриде» сошёл с ума.

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Все комментарии
Agamaga___05
Agamaga___05
сегодня в 01:18
Пересу пора успокоиться. Уже даже не смешно.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:50
В наше время многие не любят тех, кто говорит правду.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 23:30
Маргариновые вредят футболу!
Расформировать!
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:01
Этот "сериал" похоже запустили на долго...)
Гость
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