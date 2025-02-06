Глава Ла Лиги раскритиковал «Реал» после заявления о судействе

Президент Ла Лиги прокомментировал заявление «Реала», в котором мадридский клуб выступил с критикой судейства в матче чемпионата Испании с «Эспаньолом» (0:1).

«Мадрид» хочет навредить конкуренции. Они придумали историю, вишенкой на торте которой стало заявление, опубликованное на днях. Это история жертвы, которая не является таковой, которая делает плохой анализ дела Негрейры, находящегося в стадии расследования.

Конечно, мы подадим жалобу, так же как мы жаловались на «Реал Мадрид ТВ». Мы анализируем этот вопрос на юридическом уровне, но, очевидно, что такого рода заявления не могут быть допущены, потому что в них содержится ложь или полуправда.

Исходя из истории, у них нет другого выбора, кроме как поступить так. Я настаиваю на том, что кто-то в «Мадриде» сошёл с ума.