Стало известно, кто рассудит решающие матчи Зимнего кубка РПЛ

Стали известны бригады арбитров на решающие матчи Зимнего кубка РПЛ.
10 февраля (понедельник)
Матч за 5-е место
«Ростов» — «Динамо»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Алексей Лунёв, Арам Петросян; резервный судья — Ранэль Зияков.
Матч за 3-е место
ЦСКА — «Краснодар»: судья — Артём Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Ранэль Зияков.
11 февраля (вторник)
Финал
«Спартак» — «Зенит»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья — Артём Чистяков.
А где левников кстати это говорил...можно в эфир его высказывание...
А где левников кстати это говорил...можно в эфир его высказывание...
А нас че пугать...более пятидесяти лет с Спартаком.. все видели...
А нас че пугать...более пятидесяти лет с Спартаком.. все видели...
Кирилл Николаевич Левников (род. 11 февраля 1984, Ленинград) — российский футбольный судья, в прошлом футболист.
Так , что Левников от головы до пяток питерский...))))))))))))))))))х((
Кирилл Николаевич Левников (род. 11 февраля 1984, Ленинград) — российский футбольный судья, в прошлом футболист.
Так , что Левников от головы до пяток питерский...))))))))))))))))))х((