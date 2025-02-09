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Стало известно, кто рассудит решающие матчи Зимнего кубка РПЛ

сегодня, 10:49

Стали известны бригады арбитров на решающие матчи Зимнего кубка РПЛ.

10 февраля (понедельник)

Матч за 5-е место

«Ростов» — «Динамо»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Алексей Лунёв, Арам Петросян; резервный судья — Ранэль Зияков.

Матч за 3-е место

ЦСКА — «Краснодар»: судья — Артём Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Ранэль Зияков.

11 февраля (вторник)

Финал

«Спартак» — «Зенит»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья — Артём Чистяков.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ gkuv89ne29rj (раскрыть)
сегодня в 15:47, ред.
Так у нас по утверждению медведева одна "великая" команда это ...ну правильно зенит...)
А где левников кстати это говорил...можно в эфир его высказывание...
gkuv89ne29rj
gkuv89ne29rj ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 15:04, ред.
Родится в Ленинграде не означает, что нельзя страстно болеть за спартак. Сам Левников утверждает, что болеет за великую московскую команду, не за цска же или за Динамо.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 14:51, ред.
Нас Это конечно не пугает. Просто я ответил человеку , который пишет не думаю , что сам пишет , а пишет что бы просто отметиться ...)))
А нас че пугать...более пятидесяти лет с Спартаком.. все видели...
Сп62
Сп62 ответ yxr8w6ddg9pc (раскрыть)
сегодня в 14:32
Ты, наверное, не смотрел матч Спартак-Краснодар 0:3.
lotsman
lotsman ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 13:55
Ну и что? Вас это пугает? Не узнаю спартачей.))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:32
А почему не иностранцы? Они же дешевле...
112910415
112910415
сегодня в 13:25
нормальный судья Левников
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ yxr8w6ddg9pc (раскрыть)
сегодня в 13:17, ред.
Левников.
Кирилл Николаевич Левников (род. 11 февраля 1984, Ленинград) — российский футбольный судья, в прошлом футболист.
Так , что Левников от головы до пяток питерский...))))))))))))))))))х((
n7fke78tud3k
n7fke78tud3k
сегодня в 12:12
Зениту только победы, не взирая на происки судьи.
yxr8w6ddg9pc
yxr8w6ddg9pc
сегодня в 12:08
Кирилл Левников с детства болел за спартак и этого не скрывает.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:55
интересный финал...главное чтобы судья не испортил
lotsman
lotsman
сегодня в 11:29
Всем удачи и желательно без скандалов. Надеюсь на Зенит.)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:14
Финал классный должен будет получиться , если опять Газпром не вмешается ☝️😉
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