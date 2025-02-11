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Беллингем может понести наказание за нецензурную лексику в адрес судьи

сегодня, 19:09

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем может быть подвергнут дисциплинарному взысканию за нецензурные выражения в адрес линейного судьи, прозвучавшие во время матча 23-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (1:1).

По информации источника, инцидент, произошедший на 12-й минуте встречи, находится на рассмотрении технического комитета арбитров (CTA), который может принять решение о возможном наказании англичанина.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:23
давно пора.
еще в Дортмунде разошелся.
на Евро просто получил штраф за неприличный жест.
в начало чемпионата несколько раз было такое. и ни одного наказания ввиде дисква.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:11
Этот товарищ давно уже зазвездился, высокомерие так и прет
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