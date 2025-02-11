Беллингем может понести наказание за нецензурную лексику в адрес судьи

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем может быть подвергнут дисциплинарному взысканию за нецензурные выражения в адрес линейного судьи, прозвучавшие во время матча 23-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (1:1).
По информации источника, инцидент, произошедший на 12-й минуте встречи, находится на рассмотрении технического комитета арбитров (CTA), который может принять решение о возможном наказании англичанина.
еще в Дортмунде разошелся.
на Евро просто получил штраф за неприличный жест.
в начало чемпионата несколько раз было такое. и ни одного наказания ввиде дисква.
еще в Дортмунде разошелся.
на Евро просто получил штраф за неприличный жест.
в начало чемпионата несколько раз было такое. и ни одного наказания ввиде дисква.