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Футболисты «Химок» могут бойкотировать ближайший матч

сегодня, 10:50

Футболисты «Химок» хотят бойкотировать контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора, который команда проводит в Турции. Игрокам до сих пор не выплатили долги по зарплате.

Футболисты откажутся от идеи бойкота матча, если инвестор клуба Туфан Садыгов погасит задолженность за ноябрь и декабрь в ближайшие дни, как и обещал ранее.

Напомним, на «Химки» наложен запрет на регистрацию новых футболистов.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 11:38, ред.
Такой "футбольный" клуб нужен, чтоб отмывать бюджетные бабки... Крупные предприятия - должники, которые работают в убыток и чья продукция невостребована, тоже для этого нужны.

Номер Камеди Клаб про выпуск тракторов посмотри. Там всё есть.
Варвар7
Варвар7 ответ 4nvbuva6gvtn (раскрыть)
сегодня в 11:25
Контрактные обязательства.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 11:20
Ну и зачем такой клуб нужен? Игры нет, болельщиков нет... Есть только проблемы. Кто такой Садыгов? Это предприниматель, который получает от Правительства Московской области выгодные подряды на льготных условиях. Взамен он участвует в содержании ФК Химки. Сомневаюсь, что это законно... Может банкротство и лишение статуса профессионального клуба?
4nvbuva6gvtn
4nvbuva6gvtn
сегодня в 11:17
Кто их держит в команде?
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