Футболисты «Химок» могут бойкотировать ближайший матч

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сегодня, 10:50

Футболисты «Химок» хотят бойкотировать контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора, который команда проводит в Турции. Игрокам до сих пор не выплатили долги по зарплате.

Футболисты откажутся от идеи бойкота матча, если инвестор клуба Туфан Садыгов погасит задолженность за ноябрь и декабрь в ближайшие дни, как и обещал ранее.

Напомним, на «Химки» наложен запрет на регистрацию новых футболистов.