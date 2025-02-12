Футболисты «Химок» могут бойкотировать ближайший матч

Футболисты «Химок» хотят бойкотировать контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора, который команда проводит в Турции. Игрокам до сих пор не выплатили долги по зарплате.
Футболисты откажутся от идеи бойкота матча, если инвестор клуба Туфан Садыгов погасит задолженность за ноябрь и декабрь в ближайшие дни, как и обещал ранее.
Напомним, на «Химки» наложен запрет на регистрацию новых футболистов.
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