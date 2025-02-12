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К ЦСКА присоединится 18-летний полузащитник «Фламенго»

сегодня, 15:05

Отец полузащитника «Фламенго» Лоррана Итеферсон де Соуза подтвердил информацию о том, что игрок перейдёт в ЦСКА.

Лорран заканчивает медосмотр. Думаю, в пятницу он будет проходить физические тесты. Далее он сразу направится на предсезонный сбор с командой.

Напомним, Лорран — воспитанник «Фламенго». В текущем чемпионате штата 18-летний атакующий полузащитник сыграл четыре матча, в которых получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 12 миллионов евро.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
сегодня в 16:14
- Парню - удачи в РПЛ!
- Болельщикам - пора заканчивать поливать Зенит за подписание бразильцев, ведь сами такие же...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:24
Я думаю, что ЦСКА повезло с приобретением талантливого игрока из Бразилии. Клуб просто вложил деньги в развитие будущей звёзды. Пройдёт некоторое время и этого футболиста продадут гораздо дороже в богатый европейский клуб. ЦСКА умеет считать деньги, всегда умел. Будем все вместе наблюдать за прогрессом Соузы.
Вещий
Вещий
сегодня в 15:20
Посмотрим на него уже в играх .... удачи!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:15
Добро пожаловать в мир ЦСКА !
Удачи !
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