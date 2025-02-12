К ЦСКА присоединится 18-летний полузащитник «Фламенго»

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сегодня, 15:05

Отец полузащитника «Фламенго» Итеферсон де Соуза подтвердил информацию о том, что игрок перейдёт в ЦСКА .

Лорран заканчивает медосмотр. Думаю, в пятницу он будет проходить физические тесты. Далее он сразу направится на предсезонный сбор с командой.

Напомним, Лорран — воспитанник «Фламенго». В текущем чемпионате штата 18-летний атакующий полузащитник сыграл четыре матча, в которых получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 12 миллионов евро.