К ЦСКА присоединится 18-летний полузащитник «Фламенго»

Отец полузащитника «Фламенго» Лоррана Итеферсон де Соуза подтвердил информацию о том, что игрок перейдёт в ЦСКА.
Лорран заканчивает медосмотр. Думаю, в пятницу он будет проходить физические тесты. Далее он сразу направится на предсезонный сбор с командой.
Напомним, Лорран — воспитанник «Фламенго». В текущем чемпионате штата 18-летний атакующий полузащитник сыграл четыре матча, в которых получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 12 миллионов евро.
- Болельщикам - пора заканчивать поливать Зенит за подписание бразильцев, ведь сами такие же...
- Болельщикам - пора заканчивать поливать Зенит за подписание бразильцев, ведь сами такие же...
Удачи !
Удачи !