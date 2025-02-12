Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Бешикташ» отказался от предложений из РПЛ по Жедсону Фернандешу

сегодня, 14:52

«Бешикташ» отказался продавать своего полузащитника Жедсона Фернандеша в РПЛ в текущее трансферное окно. Клуб из Стамбула намерен вернуться к данному вопросу летом, чтобы осуществить трансфер на более выгодных для себя условиях.

Напомним, Фернандеш перешёл в «Бешикташ» в июле 2022 года из «Бенфики» за 6 миллионов евро. Согласно договору, «орлы» должны получить 50 % от последующей продажи игрока. «Бешикташ» намерен вступить в переговоры с «Бенфикой», чтобы пересмотреть пункт о процентах.

В текущем сезоне Фернандеш провёл 33 матча во всех турнирах, в которых забил 8 мячей, отдал 2 голевых передачи и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего центрального полузащитника в 17 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Фернандеш близок к переходу в «Спартак».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Джикия может покинуть «Химки»
Сегодня, 14:03
Сперцян объяснил, почему зимой не покинул «Краснодар»
Сегодня, 13:48
К «Динамо» присоединится защитник сборной Парагвая
Сегодня, 12:14
Агент Алеррандро отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в ЦСКА
Сегодня, 12:01
Клубы РПЛ проявляют интерес к защитнику «Гремио»
Вчера, 20:39
СлухиЛорран перейдёт в ЦСКА за 8 млн евро
Вчера, 18:30
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 15:17
Как бы не прогадали..... травмы никто не отменял.
uqxfeeg58t4z
uqxfeeg58t4z
сегодня в 14:54
Купили за 6, за 12 можно и отдать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 