«Бешикташ» отказался от предложений из РПЛ по Жедсону Фернандешу

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сегодня, 14:52

«Бешикташ» отказался продавать своего полузащитника Фернандеша в РПЛ в текущее трансферное окно. Клуб из Стамбула намерен вернуться к данному вопросу летом, чтобы осуществить трансфер на более выгодных для себя условиях.

Напомним, Фернандеш перешёл в «Бешикташ» в июле 2022 года из «Бенфики» за 6 миллионов евро. Согласно договору, «орлы» должны получить 50 % от последующей продажи игрока. «Бешикташ» намерен вступить в переговоры с «Бенфикой», чтобы пересмотреть пункт о процентах.

В текущем сезоне Фернандеш провёл 33 матча во всех турнирах, в которых забил 8 мячей, отдал 2 голевых передачи и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего центрального полузащитника в 17 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Фернандеш близок к переходу в «Спартак».