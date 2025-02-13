МЮ может закрыть офис в Лондоне с целью оптимизации расходов

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сегодня, 10:09

«Манчестер Юнайтед» раздумывает о закрытии своего офиса в Лондоне в целях оптимизации расходов.

Несмотря на это, руководство клуба заявляет о сохранении своего присутствия в столице Великобритании для развития рыночной активности и взаимодействия с глобальными партнерами.

Ранее стало известно о возможном сокращении штата Ineos, компании, владеющей миноритарным пакетом акций клуба, на 100-200 сотрудников. Данная мера позволит сэкономить около 45 миллионов фунтов стерлингов в год.