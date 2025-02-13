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МЮ может закрыть офис в Лондоне с целью оптимизации расходов

сегодня, 10:09

«Манчестер Юнайтед» раздумывает о закрытии своего офиса в Лондоне в целях оптимизации расходов.

Несмотря на это, руководство клуба заявляет о сохранении своего присутствия в столице Великобритании для развития рыночной активности и взаимодействия с глобальными партнерами.

Ранее стало известно о возможном сокращении штата Ineos, компании, владеющей миноритарным пакетом акций клуба, на 100-200 сотрудников. Данная мера позволит сэкономить около 45 миллионов фунтов стерлингов в год.

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Перевод с bbc.com
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:29
ну да
хочется же хоть какого-нибудь результата ...
drug01
drug01
сегодня в 10:49
Видно с бюджетом совсем туго
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:12
Все сокращают и сокращают.....лучше бы зп некоторым бездарям урезали
Гость
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