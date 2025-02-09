«Зенит» потратит на трансферы более 10 миллиардов рублей. «Спартак» уже побил клубный рекорд

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сегодня, 12:14

Остальные команды молча завидуют.

«Зениту» остро нужно «золото» под юбилей

Самую большую закупку в истории петербуржцы провернули в сезоне 2017/18. Тогда было потрачено 95 миллионов евро на новичков при курсе в диапазоне 70 рублей за евро. В национальной валюте «Зенит» отдал за трансферы имени Манчини около 6.65 миллиардов рублей. Закупились молодыми аргентинцами. Но Паредес, Маммана, Дриусси, Ригони и Краневиттер заняли пятое место в РПЛ , заметно уступив чемпионскому «Локомотиву» Сёмина.

Сейчас Семак, который в том сезоне тренировал «Уфу», может выиграть седьмое чемпионство подряд. Подчеркнуть доминирование «Зенита» в РПЛ в год столетия клуба, юбилей 25 мая. Именно с целью выиграть «золото» связаны расходы. Разговоры, будто петербуржцы знают о возвращении в еврокубки, или всерьез рассматривают участие в виртуальной пока Суперлиге Переса, оставим тем, кто любит обманывать людей. Не в этом дело.

«Зенит» близок к клубному трансферному рекорду за сезон, поскольку изменились условия рынка и переговорные позиции. Придется потратить 10 миллиардов рублей – для понимания, весь бюджет «Спартака» недавно составлял около 12 млрд, ведь изменились цены. В этом сезоне больше всех в мире потратил «Брайтон», 280 миллионов евро на новичков. «Зенит» до официального объявления трансфера Саласара отдал 76 миллионов.

Часть расходов компенсировали доходами, заработали почти 44 млн евро. Однако размах невероятный. Учитывая, что курс рубля теперь 100 за один евро, «Зенит» легко выйдет на 10 миллиардов рублей расходов, если после хавбека Саласара из «Браги» смогут оформить переход бразильского правого защитника Уэсли из «Фламенго». На данный момент «Зенит» соседствует с «Айнтрахтом» и «Хоффенхаймом» по своим расходам.

Рядом также миланский «Интер». Закупки в футболе по синусоиде, порой наступают сезоны смены и усиления состава. У Семака именно такой период. У «Зенита» новый голкипер Латышонок. Будет другой правый защитник Уэсли. Подписали второго форварда Глушенкова. Взяли ещё одного универсала в атаку Гонду. Тяжелый форвард Соболев подстрахует Кассьерру, или даже вытеснит Матео из основы. А рекорд сезона поставили ради вингера.

Хотя «Зенит» расстаётся с Клаудиньо (уехал в Катар) и Венделом (вернется в Бразилию летом), подписали за 33 млн евро правого форварда Луиса Энрике. Молодой бразилец ждёт за спиной Уэсли, а не россиян. «Зенит» разошелся. Понятно, что с учетом инфляции потенциальные 100 млн евро, или даже чуть выше, не будут равны 95 миллионам евро семилетней давности. Но «Зенит» может обойти по расходам лондонский «Арсенал». Впечатляет.

Семак тратит больше, чем 14 клубов РПЛ вместе

На момент написания этих строк остальные клубы лиги без учета «Спартака» потратили за сезон на новичков около 63 миллионов евро. Когда говорим о зимних сделках, то соотношение испугает фанатов «Динамо», ЦСКА , «Локомотива» и «Краснодара». «Зенит» потратил 33 млн евро. Причем ещё не совершил ряд сделок, а 14 команд РПЛ выдали на новичков менее 2 миллионов евро. Получается лига двух клубов, Семака и Станковича.

В чём причина? Если бы реально верили в возвращение в еврокубки, то владельцы «Краснодара» и «Динамо», которые рядом с зоной Лиги чемпионов, могли бы активизироваться. Так что ещё одно подтверждение ошибочных догадок некоторых журналистов. А вот финансовые проблемы как основа почти полного отсутствия трансферов за деньги – рабочая версия. Провинциальные клубы не решаются тратить, потому что не уверены в стабильном бюджете.

«Краснодар» собрал неплохой состав. Но сложно заманить в город без работающего аэропорта сильных игроков. Когда «горожане» находят ценного новичка, то ему автоматически прилетает приглашение из Москвы. Футболист выбирает комфорт для своей семьи и огромный мегаполис в большинстве случаев. «Локомотив» обозначил вектор развития, ставят на россиян, которых набрали достаточно. Галактионов не спешит тратить на иностранцев.

Глава совета директоров «Динамо» Гафин заявил, что цель клуба – интегрировать в состав воспитанников. В списке вспомнил Захаряна, который живет в Испании. Ещё Гладышева, который по футбольному уровню не проходит в основу. Кутицкого, вынужденного закрывать правый фланг защиты, будучи хавбеком. И Лещука, невезучего голкипера, уступившего место ветерану Лунёву. Фанаты не могут заставить известный банк усиливаться под титулы.

Раз «Динамо» устраивает роль команды, где есть толковые легионеры, но не хватает парочки определяющих новичков для повышения уровня защиты, то разговоры не помогут. Директор клуба Бувач, имея связи и опыт, не использует их. «Динамо» по расходам на новичков за весь сезон на уровне «Оренбурга». И понятно, почему ЦСКА на предпоследней строчке, ниже только «Факел». «Армейцам» запрещали оформлять трансферы зимой.

Бан сняли, но осталась главная проблема. Даже «Спартак» ищет пути перевода денег в Аргентину за вингера «Ривер Плейта» Солари. Пабло согласился на переезд. Всё готово, а платеж провести тяжело из-за санкций. У ЦСКА тоже проблемы с оплатой их сделок. «Спартаку» чуть проще, поскольку уже побили клубный рекорд. Потратили без Солари 47 млн евро за сезон. И это означает лишь одно. Станкович убедил руководство резко увеличить расходы.

Несколько лет назад говорили, что «Лукойл» после ухода Федуна сократит финансирование «красно-белых», урежут бюджет в два раза. Оказалось, что наоборот увеличили расходы в рублях, чтобы держаться на уровне примерно в 130 млн евро за год. Бюджет «Спартака» вырос, раз потратили 18.7 млн евро на форварда Леви Гарсию из сборной Тринидада и Тобаго, почти убедили дорогого хавбека Илича, а также летом взяли диспетчера Барко.